21daylockdown:खेल मंत्री किरेन रीजीजू ने अपने ट्वीटर अकाउंट पर एथलीटों को निखारने के लिए एक पोस्ट शेयर की है। खेल मंत्री का यह बयान तब आया जब आया है जब आधी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में हैं। खेल मंत्रालय टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (TOPS) में शामिल भारतीय खिलाड़ियों के मैदान के बाहर के कौशल को निखारने के लिए डिजिटल क्लासेज शुरू करेगा। रिजिजू ने अपने ट्वीटर पर डिजिटल क्लासेज को लेकर लिखा, भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के एक अधिकारी ने इस योजना के पीछे के उद्देशों को समझाया।

रीजीजू ने ट्वीट किया, ”बहुत जल्द हम अपने एथलीटों के लिए डिजिटल क्लासेज शुरू करेंगे। इसके साथ ही आप जहां भी हों, कृपया अपने सभी महत्वपूर्ण काम खुद ही करें।” इसके बारे में एक अधिकारी ने कहा, ”यह कार्यक्रम मूल रूप से टाप्स में शामिल एथलीटों के लिए शुरू किया गया। यह खिलाड़ियों के लिए विकास कार्यक्रम है जिसमें उन्हें कानूनी औपचारिकताएं आदि पर हस्ताक्षर के अलावा मैदान के बाहर के शिष्टाचार जैसे कौशल के बारे में बताया जाता है।”

उन्होंने कहा कि, ”यह पहले क्लासेसज में पढ़ाया जाता था, लेकिन चूंकि हमारे टाप्स एथलीट ज्यादातर बाहर ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसलिए अब इसे डिजिटल रूप से पेश किया जा रहा है, जिससे वे दुनिया में कहीं से भी इसका लाभ उठा सकेंगे।” ऐसे में लोग घर में रहकर भी अपने टैलेंट को निखार सकते हैं। गौरतलब है कि इन दिनों देश और दुनिया के खेल से जुड़े लोग भी घर में क्वारेंनटाइन हैं। भारत में अब तक कोरोना की चपेट में करीब 600 लोग हैं और 11 की मौत हो चुकी है।

My dear Athletes,

As per the directions of the Govt, all sports training camps and centres will remain closed during 21-day lockdown. Pls maintain your physical and mental fitness at the place wherever you are staying without going out. https://t.co/WGMDFJfFIu

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) March 24, 2020