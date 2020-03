कोविड-19 नाम की जानलेवा बीमारी ने पूरी दुनिया की रफ्तार थाम दी है। दुनिया के कई देश पूरी तरह से लॉक डाउन हैं। भारत के कई भी शहर लॉक डाउन किए गए हैं। लोगों को घर में ही रहने की सलाह दी जा रही है। जिन शहरों में लोग सरकार की बात नहीं मान रहे हैं, वहां मजबूरन कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है।

जनता की सलामती के लिए सिलेब्रिटीज भी सरकार की ओर से जारी प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील कर रहे हैं। इनमें खेल से जुड़ी हस्तियां भी शामिल हैं। सरकार की मुहिम का हिस्सा बनने में टीम इंडिया के क्रिकेटर भी पीछे नहीं है। लोग अपने घर के अंदर रहने की गंभीरता को समझें, इसके लिए रविचंद्रन अश्विन ने बहुत ही अनूठी पहल की है। उन्होंने टि्वटर पर अपना नाम ही बदल लिया है। उनके इस कदम की क्रिकेट जगत के गलियारों में काफी चर्चा हो रही है।

अश्विन का ट्विटर पर इस आईडी से @ashwinravi99 से अकाउंट है। पहले इस अकाउंट पर उनका नाम रविचंद्रन अश्विन ही लिखा, लेकिन अब उन्होंने अपने नाम को हटा दिया है। इसकी जगह उन्होंने ‘लेट्स स्टे इंडोर्स इंडिया’ कर दिया है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि लोग इन दिनों घर में रहने के महत्व को समझें।

Taking in all information ( both authentic and some seemingly panicky ones) . One thing seems certain “ The next 2 weeks are going to be extremely crucial” . Every city in India should literally feel deserted for the next 2 weeks, cos if this escalates it will be mayhem. #COVID19

— lets stay indoors India (@ashwinravi99) March 23, 2020