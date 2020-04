LIVE Coronavirus News Updates: विराट कोहली ने पीएम मोदी के‘दीप जलाओ’ अभियान का किया समर्थन, हार्दिक-राहुल ने भी दिया साथ

हार्दिक पंड्या ने ट्वीट किया, ‘आइए मिलकर हम उन लोगों के लिए प्रकाश फैलाएं, जो इस अंधकार के समय हमें राह दिखा रहे हैं। आइए हम देश के करोड़ों लोगों की भावना को जगाएं। हमारे ड्रेसिंग रूम से लेकर आपके दरवाजे तक लक्ष्मण रेखा है। हम आपके साथ हैं नरेंद्र मोदी जी।’’

Let’s shine our lights on the Frontline Warriors who are showing us the path from this darkness!Let’s ignite the spirits of a billion strong TEAM INDIA @BCCI From our Dressing room, to your Doorstep, the Lakshman Rekha has been drawn...We are with you @narendramodi ji !