Coronavirus in India LIVE Updates: विराट कोहली और शिखर धवन ने जनता कर्फ्यू का किया समर्थन, इंग्लैंड में फुटबॉल 30 अप्रैल तक बंद

टीम इंडिया के बांए हाथ के बल्लेबाज शिखर धवन ने लिखा, ‘‘प्रधानमंत्री जी के बातों का ध्यान रखते हुए 22 मात्र को सब अपने घरों में रहें।’’ धवन चोट के कारण लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर थे। उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए टीम में चुना गया था, लेकिन कोरोनावायरस के कारण सीरीज पूरा नहीं हो सका।

Our respected PM @narendramodi Ji has requested all to adhere to the Janta Curfew on 22nd March by staying home. Stay safe you all and take care @PMOIndia #JantaCurfew #IndiaFightsCorona