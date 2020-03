Coronavirus in India: कोरोनावायरस के बढ़ते प्रभावों के कारण भारत में IPL 2020 सहित कई टूर्नामेंट को आगे बढ़ा दिया गया है। इतना ही नहीं दुनिया भर के कई बड़े टूर्नामेंट को स्थगित या टाल दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बहुत बड़ा खतरा बताया है। उन्होंने रविवार यानी 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की अपील की है। इसका समर्थन भारत के ही नहीं विदेश के खिलाड़ी भी कर रहे हैं। इनमें केविन पीटरसन का नाम सबसे ऊपर है। पीटरसन ने हिंदी में ट्वीट कर लोगों को अपनी सरकार की बात का पालन करने के लिए कहा है। पीएम मोदी ने इंग्लिश क्रिकेटर के इसका जबाव भी दिया।

मोदी ने लिखा, ‘‘विस्फोटक बल्लेबाज जिन्होंने टीमों को संकट में देखा है उनके पास हमारे लिए कुछ कहने को है। कोविड 19 से हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे।’’ जैसे ही उन्होंने ये ट्वीट किया, यह जमकर वायरल होने लगा। अब तक 36 हजार से ज्यादा लोग इसे लाइक कर चुके हैं। वहीं, लगभग 7 हजार लोगों ने रीट्वीट किया है। पीएम के इस ट्वीट पर पीटरसन ने मजेदार रिप्लाई किया है। उन्होंने कहा, ‘‘शुक्रिया मोदी जी, आपकी लीडरशिप भी काफी विस्फोटक है।’’

Explosive batsmen who’ve seen teams through crises have something to say to us.

We too will come together to fight COVID-19. #IndiaFightsCoronahttps://t.co/vSZCibHvzzhttps://t.co/XPXNhJ0Rlxhttps://t.co/0a7JcT4IVVhttps://t.co/wEIFA6ZehQhttps://t.co/e63GDehTOg

— Narendra Modi (@narendramodi) March 20, 2020