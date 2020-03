कोरोनावायरस के बढ़ते प्रभावों के कारण दुनिया भर में खेल और अन्य इवेंट स्थगित हो चुके हैं या टाल दिए गए हैं। भारत में IPL 2020 सहित कई टूर्नामेंट को आगे बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बहुत बड़ा खतरा बताया है। उन्होंने लोगों से ज्यादा से ज्यादा घर पर रहने की अपील की है। इसी बीच, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेट केविन पीटरसन ने भी अपने भारतीय फैंस से अपील की है कि वे सरकार के निर्देश का पालन करें। मजेदार बात यह है कि उन्होंने यह ट्वीट हिंदी में किया है।

पीटरसन ने इस ट्वीट के नीचे यह भी लिखा कि उन्हें किस भारतीय क्रिकेटर ने हिंदी सिखाई है। पीटरसन ने सबसे पहले ‘नमस्ते इंडिया’ लिखा। इसके बाद उन्होंने आगे लिखा, ‘‘नमस्ते इंडिया, हम सब कोरोनावायरस को हराने में एक साथ हैं, हम सब अपनी-अपनी सरकार की बात का पालन करें और घर में कुछ दिन के लिए रहें, यह समय है होशियार रहने का। आप सभी को ढेर सारा प्यार। मेरे हिंदी टीचर श्रीवत्स गोस्वामी हैं।’’



श्रीवत्स गोस्वामी ने पीटरसन की इस ट्वीट पर कमेंट किया। उन्होंने लिखा, ‘‘आप तेजी से सीखने वाले हैं। अगली बार आप हिंदी बोलते हुए अपना वीडियो भी बनाएं।’’ पीटरसन को अभिनेता सुनील शेट्टी ने इस ट्वीट के लिए धन्यवाद भी कहा। कोरोनावायरस से दुनिया के 182 देशों के लोग प्रभावित हैं। अब तक 10 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 2 लाख 47 हजार से ज्याद मामलों की पुष्टि हो चुकी है। वहीं, 88 हजार से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हुए हैं।

Such a good learner , next time you take a video and speak in Hindi too

