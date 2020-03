न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज इयान ओ’ब्रायन अपने परिवार के पास लौटने के लिए लोगों से पैसे मांग रहे हैं। ओ’ब्रायन इंग्लैंड के मैटलॉक में पत्नी और दो बेटियों के साथ रहते हैं, जब COVID-19 महामारी हुई तो ओ’ब्रायन न्यूजीलैंड में अपने माता-पिता से मिलने गए थे। हालांकि, उन्होंने इंग्लैंड लौटने के लिए पहले ही 3 फ्लाइट में टिकट बुक कर लिया था, लेकिन कोरोना का प्रकोप बढ़ने के कारण बाद में एयरलाइंस ने उन्हें कैंसल कर दिया। इनमें से कुछ की तो बहुत ही महंगी टिकट थी। कैंसल टिकट के पैसे उन्हें अब तक नहीं मिलने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। यही वजह है कि वे ट्विटर के जरिए लोगों से मदद की गुहार लगा रहे हैं।

ओ’ब्रायन ने ट्वीट किया कि ब्रिटेन वापसी की उड़ान लेने के लिए पैसे का बंदोबस्त करने की कोशिश कर रहा हूं। यदि कोई स्काइप या वीडियो कॉल पर क्रिकेट, राजनीति, खाना, मानसिक स्वास्थ्य, सचिन या अन्य किसी भी बारे में बात करना चाहता है और कुछ डॉलर दे सकता है तो मैं तैयार हूं। कृपया मुझे डायरेक्ट मैसेज करें।

इयान एडवर्ड ओ’ब्रायन न्यूजीलैंड के लिए 22 टेस्ट, 10 वनडे और 4 टी20 मैच खेल चुके हैं। इसमें उन्होंने क्रमशः 73, 14 और 6 विकेट लिए हैं। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने 91 फर्स्ट क्लास मैचों में 322, 58 लिस्ट ए मैचों में 75 और 18 टी20 मुकाबलों में 21 विकेट लिए हैं। उन्होंने चिंता जताई है कि उनकी पत्नी फेफड़े की बीमारी से जूझ रही है। इस कारण उनकी पत्नी को कोरोनावायरस से संक्रमित होने का खतरा ज्यादा है। मेरी पत्नी की जिंदगी खतरे में है।

Ok, so trying to raise some money to pay for this flight back to the UK.

I have an idea. If anyone would love a 20 min Skype/vid call, one on one, talk about all things cricket, politics, sausages, mental health, Sachin, etc

If you’d like that & can spare a couple of $£, DM me

— Iain O’Brien (@iainobrien) March 25, 2020