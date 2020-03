कोविड 19 महामारी के कारण सभी राष्ट्रीय शिविर आगामी आदेश तक स्थगित कर दिये गए हैं हालांकि तोक्यो ओलंपिक की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों के शिविर जारी रहेंगे। वहीं भारतीय खेल प्राधिकरण अपने प्रशिक्षुओं के घर लौटने का बंदोबस्त कर रहा है। खेलमंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र और भारतीय खेल प्राधिकरण के केंद्रों पर अकादमीय प्रशिक्षण भी निलंबित रहेगा । ओलंपिक इस साल जुलाई अगस्त में होने हैं। रीजीजू ने ट्वीट किया, ‘‘कोविड 19 के चलते साइ ने तय किया है कि सभी राष्ट्रीय शिविर स्थगित रहेंगे। ओलंपिक की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों के शिविर जारी रहेंगे।’’ उन्होंने आगे लिखा, ‘‘राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र और एसटीसी भी आगामी आदेश तक बंद रहेंगे।’’ रीजीजू ने कहा कि यह कदम अस्थायी और एहतियाती है और हालात सुधरने पर प्रशिक्षण बहाल कर दिया जायेगा ।

उन्होंने कहा, ‘‘यह अस्थायी और एहतियातन उठाया गया कदम है । मैं सभी युवा खिलाड़ियों से अपील करता हूं कि दिल छोटा नहीं करें । हम हालात की समीक्षा करके जल्दी ही अकादमीय प्रशिक्षण फिर शुरू करेंगे ।’’ बाद में साइ ने कहा कि मंजूरी मिलने और प्रतिबंध वापिस लिये जाने तक कोई टूर्नामेंट, खेल समारोह, सेमिनार या कार्यशाला का आयोजन नहीं किया जायेगा । होस्टल सुविधा हालांकि 20 मार्च तक चालू रहेगी ताकि खिलाड़ियों को असुविधा नहीं हो।

Due to Covid-19, SAI has decided that:

1. Academic training in National Centre of Excellence & STCs shall be suspended till further order.

3. All National camps shall be postponed except for those where athletes are being trained as part of Olympics #Tokyo2020 preparation. pic.twitter.com/wDrzAP0tlY

— Kiren Rijiju Office (@RijijuOffice) March 17, 2020