पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर लगातार विवादों में रहते हैं। कभी आईपीएल को नीचा दिखाकर तो कभी कश्मीर मुद्दे पर अपनी राय देकर शोएब लगातार विवादित पोस्ट करते रहते हैं। उन्होंने सोमवार यानी 16 मार्च को एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने कोरोना वायरस को कश्मीर से जोड़ दिया। इसके बाद लोगों ने उन्हें करारा जबाव देना शुरू कर दिया। शोएब ने अभी तक इस ट्वीट को अपने अकाउंट से हटाया नहीं है।

शोएब ने लिखा- प्यारी दुनिया लॉक डाउन (बंद) कैसा है…कश्मीर? (Dear World, How is the Lockdown? Kashmir)। उन्होंने अपने ट्वीट से यह बताना चाहा है कि जैसा कश्मीर बंद होता है वैसा ही पूरी दुनिया में हो रहा है। शोएब लगातार कश्मीर मुद्दे पर विवादित ट्वीट करते रहते हैं। पिछले साल 12 अगस्त को उन्होंने एक बच्चे की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था कि हम आपकी तरफ हैं। ईद मुबारक। आप बलिदान को परिभाषित करते हैं। हम आपकी आजादी की प्रार्थना करते हैं। इसके बाद लोगों ने उनकी जमकर क्लास लगाई थी।



कोरोना वायरस से दुनिया के करीब 160 देश प्रभावित हैं। तकरीबरन 6600 लोगों की जान चुकी है। 1 लाख 70 हजार के आसपास लोग संक्रमित हैं। इसके बावजूद शोएब बचकानी हरकत करने से नहीं चूके। उनके इस ट्वीट का लोगों ने करारा जबाव दिया। एक यूजर ने लिखा- वे अब शोएब अख्तर के यू-ट्यूब चैनल को फॉलो नहीं करेंगे। दूसरे यूजर ने कहा कि पाकिस्तान के पास कश्मीर मुद्दे के अलावा कुछ है ही नहीं।

Finally indian fanz will unsubscribe u — Naͥveͣeͫd KhaN (@poetnaveedtalib) March 16, 2020



दूसरी तरफ, शोएब ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि भारत शानदार देश है। मैंने कभी महसूस नहीं किया कि वह हमसे नफरत करते हैं या किसी तरह की जंग चाहते हैं। मैं दावे से यह सकता हूं कि भारत की तरक्की का रास्ता पाकिस्तान से गुजरता है। उन्होंने आईपीएल के होने की कामना भी की। शोएब ने कहा कोरोना वायरस के कारण इस टूर्नामेंट पर भी असर पड़ेगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि यह जल्दी शुरू हो।



