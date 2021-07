Copa America 2021 Final: लियोनल मेसी की अर्जेंटीना ने शनिवार देर रात गत चैंपियन ब्राजील को 1-0 से हराकर कोपा अमेरिका कप की ट्रॉफी अपने नाम की। साल 1993 के बाद यह पहला मौका है जब अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका की ट्रॉफी जीती है। अर्जेंटीना ने 15वीं बार कोपा अमेरिका कप का खिताब जीता है।

इस जीत के साथ ही उसका 13 साल से चला आ रहा खिताब का सूखा भी खत्म हो गया। अर्जेंटीना ने अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय खिताब 23 अगस्त 2008 को जीता था। तब उसने बीजिंग ओलंपिक में नाइजीरिया को 1-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। अर्जेंटीना ने 2004 एथेंस ओलंपिक में भी फुटबॉल का गोल्ड अपने नाम किया था। उससे पहले उसने 1993 में कोपा अमेरिका और उसी साल इंटरनेशनल कप ऑफ नेशंस भी जीता था।

ओवरऑल बात करें तो यह उसका 22वां अंतरराष्ट्रीय खिताब है। अर्जेंटीना ने 2 बार फीफा वर्ल्ड कप, 2 बार ओलंपिक गोल्ड और एक-एक बार पैन अमेरिकन चैंपियनशिप, इंटरनेशनल कप ऑफ नेशंस और फीफा कनफेडेरशंस कप जीते हैं।

इस खिताब ने मेसी का भी 16 साल से ज्यादा लंबा इंतजार खत्म किया। मेसी ने 16 साल के अपने करियर में पहली बार सीनियर इंटरनेशनल ट्रॉफी जीती है। उन्हें 151 मैच बाद पहली अंतरराष्ट्रीय खिताबी जीत मिली है।

मैच खत्म होने के बाद मेसी की आंखों में आंसू थे। वह घुटने के बल बैठ गए और हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया। इसके बाद टीम के अधिकतर साथी जश्न मनाने के लिए उनकी ओर दौड़े और उन्हें हवा में उछाल दिया।

पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान मेसी ने ट्रॉफी को चूमा और फिर हवा में उठा दिया। हालांकि, मेसी को इस बात का जरूर मलाल रहेगा कि टूर्नामेंट में पिछले मुकाबलों की तरह फाइनल में भी वह प्रभावी प्रदर्शन नहीं कर पाए।

उन्होंने टूर्नामेंट के दौरान चार गोल किए और पांच गोल करने में मदद की। मेसी को 88वें मिनट में गोल करने का शानदार मौका मिला। उन्हें सिर्फ ब्राजील के गोलकीपर को छकाना था, लेकिन एडरसन ने उन्हें रोक दिया।

रियो डि जिनेरियो के मरकाना स्टेडियम में मैच का एकमात्र गोल 22वें मिनट में एंजेल डि मारिया ने दागा। रोड्रिगो डि पॉल ने मारिया की तरफ लंबा पास दिया।

तैंतीस 33 साल के इस अनुभवी स्ट्राइकर ने लेफ्ट बैक रेना लोडी की खराब डिफेंडिंग का फायदा उठाया और गेंद को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद गोलकीपर एडरसन को छकाते हुए अर्जेन्टीना को बढ़त दिला दी।

नेमार ने खूबसूरत ड्रिबल और पास का नजारा पेश करके ब्राजील को बराबरी दिलाने की कोशिश की, लेकिन मेजबान टीम के स्ट्राइकर अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज को बामुश्किल परेशान कर पाए।

कोच टिटे की ब्राजील टीम ने कोपा अमेरिका के पिछले पांच मुकाबले जीते थे और सभी में गोल दागे थे। टूर्नामेंट में ब्राजील के खिलाफ यह सिर्फ तीसरा गोल था।

King Leo Messi!!! The greatest there was, the greatest there is, the greatest there will ever be!!!! #Messi He literally carried Argentina Messi #GOAT pic.twitter.com/Pa97hgdVMm

— Anderson (@andieobekpa) July 11, 2021