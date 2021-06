Copa America 2021 Argentina vs Uruguay: कोपा अमेरिका में शुक्रवार रात को अर्जेंटीना ने उरुग्वे को हराकर पहली जीत दर्ज की। उसे चिली के खिलाफ पहले मुकाबले में ड्रॉ से संतोष करना पड़ा था। अर्जेंटीना ने उरूग्वे को 1-0 से शिकस्त दी। इसके साथ ही लियोनेल मेस्सी की टीम ग्रुप-ए में चिली के साथ शीर्ष पर पहुंच गई। मैच में मेसी ने कमाल का प्रदर्शन किया। उन्होंने टीम के इकलौते गोल को असिस्ट किया। मेसी को मैन ऑफ द मैच अवॉर्ड दिया गया।

मिडफील्डर गुइडो रौद्रिगेज ने ब्रासीलिया में खेले गए मैच के 13वें मिनट में हेडर पर गोल दागा। मेसी ने उन्हें बाईं ओर से क्रॉस दिया था। गेंद गोलकीपर फर्नांडो मुसलेरा के दाहिने ओर पोस्ट से टकराकर नेट के भीतर गई। इससे पहले अर्जेंटीना ने चिली से 1-1 से ड्रॉ खेला था। इसके बाद डिफेंस में चार बदलाव किए गए। अब अर्जेटीना को सोमवार को पराग्वे से खेलना है। उसी दिन उरूग्वे की टक्कर चिली से होगी।

Lionel Messi with an Assist Tonight in the first half#CopaAmérica #ARGURU#ArgentinavsUruguay pic.twitter.com/82p9KOSFYY

— Messaitama (@messaitama) June 19, 2021