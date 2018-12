टीम इंडिया इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है जहां 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का रोमांच जारी है। पहले दो टेस्ट मुकाबलों में पहला मैच भारत ने तो दूसरा टेस्ट मेजबान टीम ने जीतकर सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला दिया है। इस मुकाबले में टीम इंडिया की जो सबसे कमजोर कड़ी सामने आ रही है वो है उसकी ओपनिंग जोड़ी। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज लगातार निराशाजनक प्रदर्शन कर रहे हैं जो इस दौरे पर भी टेस्ट मुकाबलों में देखा जा रहा है। टीम इंडिया की इस समस्या को लेकर टीम मैनेजेमेंट के साथ-साथ दिग्गज भी परेशान हैं और अब ये परेशानी सियासी गलियारों में भी देखने को मिल रही है। दरअसल कांग्रेस के सांसद और सियासी जगत का बड़ा कद शशि थरूर ने अपनी राय दी है कि भारत को किस सलामी जोड़ी के साथ अगले दो टेस्ट में उतरना चाहिए।

पृथ्वी शॉ ने काफी हद तक ओपनिंग जोड़ी की इस परेशानी को हल कर दिया था लेकिन फिर भी उनकी चोट ने इसे और मुश्किल बना दिया है। वहीं अब खिलाड़ियों को लेकर काफी अटकेलं लगाई जा रही हैं कि आखिर किन्हें सलामी बल्लेबाजी में मौका दिया जाना चाहिए। कुछ लोग रोहित शर्मा का नाम ले रहे हैं तो कुछ पुजारा के नाम पर भरोसा जता रहे हैं । ऐसे में सांसद थरूर ने पृथ्वी शॉ की चोट पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि भारत को रविचंद्रन अश्विन और मयंक अग्रवाल की तरफ देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके पास संगठित रूप से रक्षात्मक शॉट खेलने की शैली है और उनके शुरुआती बल्लेबाजी के चलते मध्यक्रम और निचली क्रम की बल्लेबाजी भी मजबूत होगी।

The departure of @PrithviShaw is a bigger setback than the Test loss to Australia. Perhaps we should ask @ashwinravi99 to open with MayankAggarwal now? He has an organised defence & a calm head on his shoulders. And that wld free up a slot for a middle-order bat or all-rounder.

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) December 20, 2018