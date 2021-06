फुटबॉल के मैदान पर खिलाड़ियों की बीच तनातनी आमतौर पर होते रहता है। कभी-कभी छोटी सी झड़प एक बड़ी घटना का रूप ले लेती है। ऐसा ही एक वाकया अमेरिका के कोलोराडो स्थित स्पोर्ट्स अथॉरिटी फील्ड पर देखने को मिली। इस मैदान पर रविवार को CONCACAF नेशंस लीग का फाइनल मुकाबला अमेरिका और मैक्सिको के बीच खेला गया। मैच के दौरान ही दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच मारपीट हुई। इसी बीच, अमेरिका की टीम फाइनल मुकाबला 3-2 से जीतकर चैंपियन बन गई।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में यह साफ दिख रहा है कि मैक्सिको के एक खिलाड़ी ने अमेरिकी खिलाड़ी को जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद दोनों देश के कई खिलाड़ी आपस में भिड़ गए। साथ ही खिलाड़ियों के ऊपर बोतलें फेंकी जाने लगीं। अश्वेत खिलाड़ी मैकेनी के गर्दन को मैक्सिको के हेक्टर हेरेरा ने पकड़ लिया। इससे पहले भी मैक्सिको और अमेरिका के बीच हुए मैच में मैकेनी निशाने पर थे।

#Mexico fans are trying to hit USA players…instead hit their own team. The refs need to blow the damn whistle and end this. #USMNT #USAvsMEX pic.twitter.com/Yo1g6vuoDx — CHRIS TORELLO (@TorelloSports) June 7, 2021

Mexico vs USA is all bad blood on the pitch pic.twitter.com/MIIF9fzjwC — George Jarjour (@GeorgeOnTap) June 7, 2021

स्टेडियम में कुछ प्रशंसक भेदभाव वाले कमेंट करने लगे। इसे देखते हुए मैच के सेकंड हाफ के स्टॉपेज टाइम के दौरान तीन मिनट खेल बाधित हुआ। अमेरिका के अटैकर जियोवानी रेयना के चेहरे पर बोतल फेंका गया। अमेरिका के कोच ग्रेग बेरहाल्टर ने कहा, ‘‘मैदान पर जो हुआ उससे यह लगा कि दोनों टीमों ने जो मेहनत की उसका सम्मान दर्शकों ने नहीं किया। मैच में जेसुस मैनुअल कोरोना ने पहले ही मिनट में गोल कर मैक्सिको को 1-0 से आगे कर दिया। इसके बाद जियोवानी रेयना ने 27वें मिनट में गोलकर टीम को बराबरी पर ला दिया।

Why does Mckennie always get choked in a usa vs Mexico game pic.twitter.com/6euZ2KzOir — Jesus (@idkwhatnameeee) June 7, 2021

THIS

IS

USA

MEXICO

ARE

YOU

NOT

ENTERTAINED???? pic.twitter.com/x4xUi7B8g9 — USMNT Only (@usmntonly) June 7, 2021

Things got heated after the foul @paramountplus & CBS Sports Network pic.twitter.com/5oIAjs5P8A — CBS Sports Golazo (@CBSSportsGolazo) June 7, 2021

मैक्सिको के डिएगो लैनेज ने 79वें मिनट में गोलकर टीम को 2-1 से आगे कर दिया। इसके तीन मिनट बाद 82वें मिनट में ही वेस्टन मैकेनी ने गोल दागकर अमेरिका को 2-2 की बराबरी पर ला दिया। मैच एक्स्ट्रा टाइम में चला गया। 114वें मिनट में क्रिश्चियन पुलिसिच ने गोलकर अमेरिका को निर्णायक बढ़त दिल ली। वे हाल में इंग्लैंड के क्लब चेल्सी के साथ खेलते हुए चैंपियंस लीग जीतने में सफल हुए थे। अब पहली बार अमेरिका के लिए ट्रॉफी उठाने का उन्हें मौका मिला।