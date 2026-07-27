मणिपुर के छोटे से गांव से राष्ट्रमंडल खेलों के पोडियम तक पहुंचने वाले ऋषिकांत सिंह चानंबम की कहानी सिर्फ एक पदक जीतने की नहीं, बल्कि संघर्ष पर जीत की गाथा है। ऋषिकांत सिंह ने सिल्वर मेडल जीतने के बाद उसी जिंदगी को याद किया, जिसने उन्हें हर मुश्किल से लड़ना सिखाया। ग्लासगो में रजत पदक जीतने के बाद ऋषिकांत सिंह चानंबम जब डिनर के लिए पहुंचे तब उनकी नजर वहां काम कर रहे रसोई कर्मियों पर ठहर गई।

जेब में रखा मेडल उन्हें उस दौर की याद दिला गया, जब वह मणिपुर के एक ढाबे पर 150 रुपये की दिहाड़ी में बर्तन धोते और पानी ढोते थे। गरीबी, भूख और संघर्ष से शुरू हुआ यह सफर अब उन्हें भारत के लिए इतिहास रचने वाले भारोत्तोलकों की कतार में खड़ा कर चुका है। ऋषिकांत सिंह अब उन लाखों युवाओं के लिए भी उम्मीद की मिसाल बन गए जो अभावों के बीच अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं।

ग्लासगो में पदक जीतने की कामयाबी के कुछ घंटों बाद ही भारतीय नौसेना के पेटी ऑफिसर ऋषिकांत सिंह उन महीनों को याद कर रहे थे जिन्होंने उन्हें आज का इंसान बनाया। ऋषिकांत सिंह का बचपन दिन में ढाबे पर बर्तन धोते, पानी ढोते और शाम को कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मजदूरी करते हुए बीता है। वह मणिपुर की राजधानी इंफाल में न्गाइहाक्तांग मखा मानिंग लीकाई गांव के पास सड़क किनारे बने एक ढाबे पर काम कर रोजाना 150 रुपये कमाते थे ताकि उनके परिवार को दोनों वक्त का खाना मिल पाए।

ऋषिकांत सिंह ने ग्लासगो से बताया, टीनएजर के तौर पर स्पोर्ट्स में आने से पहले मैं परिवार के लिए अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने के अलावा, एक लोकल ढाबे पर बर्तन धोने और पानी ढोने का काम करता था। मेरे पिता, इराबोत सिंह चानंबम टैक्सी ड्राइवर थे। हमारे घर के हालात इतने खराब थे कि हम दिन में सिर्फ एक बार ही खाना खा पाते थे। मुझे याद है कि मेरी मां चंद्रजिनी देवी चानंबम चावल या आटे को गूंथकर गोलियां बना देती थीं, जिन्हें हम बिना सब्जी के खाते थे।’’

ऋषिकांत सिंह ने बताया, ‘‘तीन महीने से ज्यादा समय तक मैंने परिवार की मदद के लिए 150 रुपये रोजाना पर काम किया। आज जब मैं अपनी जेब में सिल्वर मेडल रखकर डिनर कर रहा था और किचन स्टाफ को काम करते हुए देख रहा था तो मुझे वे सभी दिन याद आ गए। यह मेडल मेरे जैसे लोगों के लिए है, जिन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिला और जिन्हें अपने परिवार का बोझ उठाना पड़ा।’’

इंफाल के एक छोटे से गांव से कॉमनवेल्थ गेम्स के पोडियम तक का सफर लगभग इत्तेफाक से शुरू हुआ। गांव के एक मेले में एक स्पोर्ट्स टीचर की नजर इस दुबले-पतले लड़के पर पड़ी। उस समय 12 साल के ऋषिकांत खुमान लम्पक स्टेडियम की SAI अकादमी में ट्रायल के लिए पहुंचे। उन्हें बॉक्सिंग और वेटलिफ्टिंग दोनों के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। इसके बाद कोच एस ब्रोजेंद्र सिंह ने फाइनल फैसला लिया।

कोच ब्रोजेंद्र सिंह याद करते हैं, ‘‘जब ऋषिकंत सिंह ट्रायल के लिए आए तो वह बहुत दुबले-पतले थे, लेकिन उनकी मांसपेशियां बहुत मजबूत थीं। मुझे उनकी आंखों जबरदस्त इच्छाशक्ति दिखी और उन्होंने बहुत आसानी से वेटलिफ्टिंग अपना ली।’’ ब्रोजेंद्र सिंह अभी मणिपुर वेटलिफ्टिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं।

जिस स्टेडियम ने मीराबाई चानू जैसे चैंपियन तैयार किए, उसी ने ऋषिकंत को एक ऐसी चीज भी दी जिसे वह कभी हल्के में नहीं लेते थे और वह थी नियमित रूप से खाना। ऋषिकंत ने बताया, ‘‘स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ट्रेनिंग करने का मतलब था कि मुझे खाने के समय की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। मैं बेकार हो चुके बेल्ट या जूतों को सही कराने के लिए स्थानीय स्पोर्ट्स की दुकानों पर जाता था।’’