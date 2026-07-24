राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 की रजत पदक विजेता जूडोका तूलिका मान को ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों से भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया है। तूलिका मान पिछले 12 महीनों में तीन बार रहने के स्थान की जानकारी देने में नाकाम रहीं। नाडा ने इस कारण उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।

तूलिका मान ने 2022 के बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में 78 किग्रा से अधिक वजन वर्ग में रजत पदक जीता था। तूलिका मान इस बार भी पदक की प्रबल दावेदार थीं। एक जूडो कोच के हवाले से समाचार एजेंसी पीटीआई ने लिखा, वह 12 महीनों के भीतर तीन बार रहने के स्थान की जानकारी देने में नाकाम रहीं और नाडा ने उन्हें नोटिस भेजा है, इसलिए उन्हें टीम से बाहर किया जाएगा।

गुरुवार को एक अन्य भारतीय जूडोका अरुण कुमार (73 किग्रा से कम वजन वर्ग में) को भी बाहर कर दिया गया, क्योंकि वह प्रतियोगिता से बाहर लिए गए डोप टेस्ट में विफल पाए गए। भारतीय जूडो टीम अब तक राष्ट्रमंडल खेलों के लिए रवाना नहीं हुई है, क्योंकि उनकी प्रतियोगिताएं 31 जुलाई से शुरू होंगी। टीम के जूडो खिलाड़ियों को 27 जुलाई को रवाना होना है।

भारत ने शुरुआत में 14 सदस्यीय जूडो टीम को मंजूरी दी थी, जिसमें सात पुरुष और सात महिला खिलाड़ी शामिल थे। पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल तीन पदक जीते थे। 2022 बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में गई 6 सदस्यीय भारतीय जूडो टीम ने दो रजत और एक कांस्य पदक अपने नाम किया था।

तूलिका मान देश की सबसे सफल जूडो खिलाड़ियों में से एक हैं। तूलिका मान ने 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जहां उनका अभियान राउंड ऑफ 32 में समाप्त हो गया था। तूलिका मान ने 2022 और 2024 विश्व जूडो चैंपियनशिप में भी हिस्सा लिया था।

क्या है वाडा का नियम?

विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) के नियमों के अनुसार 12 महीनों की अवधि में तीन बार स्थल की जानकारी नहीं देने (स्थान संबंधी जानकारी जमा नहीं करना या फिर डोप जांच के लिए अनुपस्थित रहना) को डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन माना जाता है।

‘रजिस्टर्ड टेस्टिंग पूल’ (आरटीपी) में शामिल खिलाड़ियों को रात में अपने ठहरने के स्थान का पूरा पता, ट्रेनिंग स्थल, कार्यस्थल या अन्य नियमित गतिविधियों के स्थान का पूरा विवरण तथा हर गतिविधि का सामान्य समय देना अनिवार्य होता है।

इसके अलावा आरटीपी में शामिल खिलाड़ियों को हर दिन के लिए 60 मिनट का एक निश्चित समय और स्थान भी बताना होता है, जहां वे डोप जांच के लिए उपलब्ध मिलेंगे। अगर कोई खिलाड़ी इन स्थान संबंधी जानकारी और डोप जांच से जुड़ी अनिवार्यताओं का पालन नहीं करता है तो इसे डोपिंग रोधी नियमों का उल्लघंन माना जाता है।

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