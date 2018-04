CWG 2018: शूटिंग में हीना ने जीता सोना, हॉकी में भारतीयों ने सेमीफाइनल्स में ली एंट्री; बॉक्सिंग में भी होगा देश का जलवा

भारत ने गोल्ड कोस्ट में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स के छठे दिन अच्छी शुरुआत की। मंगलवार को चार निशानेबाजों ने प्रतियोगिताओं में अपना जलवा दिखाया और फाइनल के लिए अपनी जगह पक्की की। वहीं, पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को 2-1 से मात दी। ऐसा कर भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में एंट्री ली है। हीना सिद्धू और अन्नु सिंह ने 25 मीटर एयर पिस्टल ईवेंट के फाइनल में अपना रास्ता साफ किया है, जबकि पुरुषों की 50 मीटर राइफल प्रोन में गगन नारंग और चैन सिंह ने फाइनल मुकाबले के लिए अपना नाम पक्का किया है। यह ईवेंट बुधवार (11 अप्रैल) को होगा। ऐसे में भारत की झोली में फिलहाल 19 पदक हैं। वहीं, चार बॉक्सर क्वॉर्टर फाइनल मुकाबले में अपना दम-खम झोकेंगे। वे भी भारत के खाते में कई मेडल दर्ज करा सकते हैं।

भारत के लिए इससे पहले हॉकी में हरमनप्रीत सिंह ने तीसरे और 44वें मिनट में गोल किए, जबकि मलेशिया के लिए फैजल सारी ने 16वें मिनट में एक मात्र गोल किया था। हरमनप्रीत ने दोनों गोल पेनाल्टी कॉर्नर पर किए थे। भारत ने मैच की शानदार शुरुआत करते हुए तीसरे मिनट में बढ़त ली थी। मैच के तीसरे मिनट में ही भारत ने मलेशिया के घेरे में जगह बनाई और पेनाल्टी कॉर्नर हासिल किया, जिसपर हरमनप्रीत ने गोल करते हुए भारत को 1-0 से आगे कर दिया था।

दूसरे क्वार्टर में हालांकि वो बराबरी करने में सफल रही। मलेशिया के लिए यह गोल फैजल सारी ने किया। फैजल के पास गेंद आई और वो उसे लेकर अकेले आगे बढ़ दिए। उन्होंने आसानी से वन-टू-वन में भारत के गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश को मात देते हुए बराबरी का गोल किया। दूसरे क्वार्टर का अंत 1-1 की बराबरी पर हुआ। तीसरे क्वार्टर के आखिरी पलों में भारत को पेनाल्टी कॉर्नर मिला जिस पर हरमनप्रीत ने गोल करते हुए भारत को 2-1 की बढ़त दिलाई थी।

Commonwealth Games 2018 Day 6, Updates:

– स्क्वॉश मिक्स्ड डबल्स ईवेंट भी चल रहा है। देश की ओर से दीपिका पल्लिकल और सौरव घोषाल का सामना पाकिस्तान की टीम से हो रहा है।

– महिला हॉकी का मुकाबला इस वक्त दक्षिण अफ्रीका के साथ चल रहा है। कांटे की इस टक्कर में कोई भी टीम अभी तक खाता नहीं खोल पाई, लिहाजा मैच का स्कोर 0-0 है।

– बॉक्सिंग ईवेंट में भारत को पांच पदक मिलना तय माना जा रहा है। मैरी कॉम, अमित फंगल, नमन तंवर, मोहम्मद हुस्सामुद्दीन और मनोज कुमार भारत के खाते में पदक शामिल करा सकते हैं। सतीश कुमार के भी पदक जीतने की उम्मीद है।

– 69 किलोवर्ग का बॉक्सिंग ईवेंट चल रहा है। भारत के मनोज कुमार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। उनके सामना ऑस्ट्रेलिया के टेरी निकोलस से है। अगर इस क्वार्टरफाइनल में भारत जीतता है तो सीधे तौर पर देश की झोली में एक मेडल और आ जाएगा।

– एथलीट लाउंज में घुसने का प्रयास करने वाले ने बाद में खुद को एक महिला निशानेबाज का निजी कोच बताया। नेशनल राइफल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) के अध्यक्ष रनिंदर सिंह ने इस बाबत उस शख्स को वहां से जाने के लिए कहा।

– कॉमनवेल्थ गेम्स में एथलीट्स और उनके परिजन को लेकर विवाद देखने को मिला है। पीटीआई के अनुसार, एक निशानेबाज के पिता ने बेलमॉन्ट शूटिंग सेंटर पर एथलीट वाले लाउंज में जाने की कोशिश की।

– हीना अपने इस दूसरे स्वर्ण पदक के साथ गोल्ड कोस्ट में चल रहे कॉमनवेल्थ खेलों में इस बार दो पदक पाने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं। 25 मीटर के पिस्टल ईवेंट में उन्होंने यह कारनामा किया है।

