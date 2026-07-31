कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के 20 मेडल पूरे हो गए हैं। जूडो में अस्मिता डे और हर्ष सिंह के गोल्ड के बाद 57 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में यामिनी मौर्या इंग्लैंड की असेल्या टोपरैक से हार गईं। उन्हें सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा है। भारत को 9वें दिन जूडो में दो गोल्ड और एक सिल्वर मिला और कुल पदकों की संख्या 20 तक पहुंच गई। नीरज चोपड़ा के मुकाबले का हालांकि, सभी को इंतजार है।

अब 10वें दिन की बात करें तो 13 मेडल दांव पर होने वाले हैं। वहीं बॉक्सिंग में भारत के पांच फाइनल मुकाबले होंगे। प्रीति पवार, अरुंधति चौधरी, जदुमणि सिंह, अंकुश पंघाल और जैस्मीन लम्बोरिया के फाइनल मुकाबले 10वें दिन 1 अगस्त 2026 को होंगे। यानी भारत को पांच मेडल बॉक्सिंग में मिल सकते हैं। इसके अलावा एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स में भी गोल्ड मेडल दांव पर होंगे।

भारत के लिए अब तक मेडल जीतने वाले खिलाड़ी

क्रमांकखिलाड़ीखेलपदक
1मीराबाई चानूवेटलिफ्टिंगस्वर्ण
2शर्मिला धनकड़महिला शॉट पुट F57स्वर्ण
3ऋषिकांता सिंह चाननबामवेटलिफ्टिंगरजत
4राजा मुथुपांडीवेटलिफ्टिंगरजत
5ज्ञानेश्वरी यादववेटलिफ्टिंगरजत
6अजय बाबूवेटलिफ्टिंगरजत
7सर्वेश कुशारेपुरुष हाई जंपरजत
8झांडू कुमारपैरा पावरलिफ्टिंगकांस्य
9बिंद्यारानी देवीवेटलिफ्टिंगकांस्य
10शिल्पा शायलामहिला शॉट पुट F57कांस्य
11हरजिंदर कौरवेटलिफ्टिंगरजत
12गुलवीर सिंह10 हजार मीटर रेसरजत
13दिलीप गावितपुरुष 100 मीटर (पैरा एथलेटिक्स)स्वर्ण
14मुरली श्रीशंकरलॉन्ग जम्परजत
15मोहम्मद बासिलपुरुष 100 मीटर (पैरा एथलेटिक्स)रजत
16लवप्रीत सिंहवेटलिफ्टिंगरजत
17सीमा कालीरमनमहिला डिस्कस थ्रोकांस्य
18अस्मिता डेमहिला जूडोस्वर्ण
19हर्ष सिंहपुरुष जूडोस्वर्ण
20यामिनी मौर्यामहिला जूडोरजत

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारत का 10वें दिन का पूरा शेड्यूल

समयखेलमुकाबला / खिलाड़ीचरण
2:30 PMट्रैक साइक्लिंगडेविड बेकहम एलकटोहचूंगो, रोनाल्डो सिंह लैटोंजाम और रोजित सिंह यांगलेम – पुरुष स्प्रिंट क्वालिफिकेशनक्वालिफिकेशन
2:35 PMपैरा एथलेटिक्सशुभम जुयाल और सोमन राणा – पुरुष F57 शॉट पुट फाइनलफाइनल (पदक मुकाबला)
2:40 PMएथलेटिक्सप्रवीण चित्रावेल और सेल्वा प्रभु थिरुमारन – पुरुष ट्रिपल जंप फाइनलफाइनल (पदक मुकाबला)
2:50 PMपैरा एथलेटिक्सरमेश शनमुगम – पुरुष 1500 मीटर T54 फाइनलफाइनल (पदक मुकाबला)
3:00 PMएथलेटिक्सप्रियंका गोस्वामी और रवीना गायकवाड़ – महिला 10,000 मीटर रेस वॉक फाइनलफाइनल (पदक मुकाबला)
3:30 PMमुक्केबाजीप्रीति पवार बनाम स्कारलेट सवाना डेलगाडो (कनाडा) – महिला 54 किग्राफाइनल (पदक मुकाबला)
3:30 PM सेजूडोउन्नति शर्मा बनाम लामुलेला मगागुला (एस्वातिनी) – महिला -63 किग्राराउंड ऑफ 16 (मैट-2, मैच नं. 5)
3:30 PM सेजूडोकरणजीत सिंह मान बनाम इलियट कॉनॉली (न्यूजीलैंड) – पुरुष -90 किग्राराउंड ऑफ 16 (मैट-2, मैच नं. 12)
3:30 PM सेजूडोहर्ष तोकस बनाम ओडिसियस जॉर्जाकिस (साइप्रस) – पुरुष -81 किग्राक्वार्टरफाइनल (मैट-2, मैच नं. 19)
3:30 PM सेजूडोइनुंगानबी ताखेल्लामबम बनाम TBD – महिला -70 किग्राक्वार्टरफाइनल (मैट-2, मैच नं. 21)
3:45 PMमुक्केबाजीजैसमीन लांबोरिया बनाम माइकेला वॉल्श (उत्तरी आयरलैंड) – महिला 57 किग्राफाइनल (पदक मुकाबला)
3:50 PMबॉल्सभारत (नवनीत सिंह, दिनेश कुमार) बनाम इंग्लैंड – पुरुष पेयर्ससेक्शनल प्ले
4:15 PMमुक्केबाजीजादुमणि सिंह बनाम जाई डिक्सन (ऑस्ट्रेलिया) – महिला 55 किग्राफाइनल (पदक मुकाबला)
4:19 PMट्रैक साइक्लिंगदिनेश कुमार और हर्षवीर सिंह सेखों – पुरुष 10 किमी स्क्रैच रेसक्वालिफाइंग राउंड
9:30 PMमुक्केबाजीअरुंधति चौधरी बनाम चैंटेल रीड (इंग्लैंड) – महिला 70 किग्राफाइनल (पदक मुकाबला)
10:15 PMमुक्केबाजीअंकुश पंघाल बनाम दिमेजी शिट्टू (इंग्लैंड) – पुरुष 80 किग्राफाइनल (पदक मुकाबला)
10:20 PMबॉल्सनयनमोनी सैकिया बनाम ब्रिजेट हर्सलमैन (दक्षिण अफ्रीका) – महिला सिंगल्ससेक्शनल प्ले
10:50 PM*ट्रैक साइक्लिंगदिनेश कुमार और हर्षवीर सिंह सेखों – पुरुष 10 किमी स्क्रैच रेसफाइनल (क्वालिफाई करने पर)
11:35 PMएथलेटिक्सदेव मीना और कुलदीप कुमार – पुरुष पोल वॉल्ट फाइनलफाइनल (पदक मुकाबला)
11:45 PMबॉल्सभारत (नवनीत सिंह, दिनेश कुमार)पुरुष पेयर्स सेमीफाइनल (क्वालिफाई करने पर)
12:15 AMएथलेटिक्सगुलवीर सिंह – पुरुष 5000 मीटर फाइनलफाइनल (पदक मुकाबला)
1:50 AMएथलेटिक्सविशाल टीके, राजेश रमेश, रशदीप कौर और नीरू पाठक – मिश्रित 4×400 मीटर रिले फाइनलफाइनल (पदक मुकाबला)

Commonwealth Games 2026: भारत के 30 पदक तय

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के तीन मेडल और पक्के हो गए हैं। बॉक्सिंग में 10 मेडल पक्के होने के बाद जूडो में भारत के तीन मेडल पक्के हुए हैं। यानी अब भारत के 30 पदक मौजूदा राष्ट्रमंडल खेलों में तय हो चुके हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर