सीमा कलिरमना ने ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं की डिस्कस थ्रो में 58.65 मीटर का बेस्ट थ्रो रिकॉर्ड करके ब्रॉन्ज मेडल जीता। पिछले एडिशन की मेडलिस्ट नाइजीरिया की ओबियागेरी अमाची, वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनलिस्ट जमैका की सामंथा हॉल और कनाडा की जूलिया टंक्स के साथ मुकाबला करते हुए सीमा ने सिर्फ दो सही थ्रो रिकॉर्ड किए, लेकिन वह तीसरे स्थान पर रहने के लिए काफी था।

हॉल ने 61.66 मीटर के थ्रो साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि टंक्स ने 60.67 मीटर के साथ सिल्वर मेडल जीता। सीमा की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उनका पहला थ्रो शॉट पुट एरिया के फ्रेम से टकरा गया। अपने दूसरे थ्रो में, उन्होंने 57.32 मीटर का थ्रो किया और तीसरे स्थान पर पहुंच गईं। उन्होंने तीसरे प्रयास में 58.65 मीटर के साथ अपने थ्रो को बेहतर किया और तीसरे स्थान पर रहीं। हालांकि, उनके अगले तीन थ्रो फाउल रहे, जिनमें से दो फिर से फ्रेम में लगे।

कौन हैं सीमा कालीरमन

सीमा इस समय भारत की सबसे डिस्कस थ्रोअर हैं। उन्होंने पिछले महीने इंटर स्टेट नेशनल चैंपियनशिप में 59.73 मीटर के थ्रो का अपना नया पर्सनल बेस्ट रिकॉर्ड बनाया और टाइटल जीता। वह पिछले साल नेशनल गेम्स में अपने बच्चे को जन्म देने के बाद खेल में वापस आईं। वह 3 साल के लड़के की मां हैं और उनके पास फिजिकल एजुकेशन में डॉक्टरेट (PhD) की डिग्री भी है।

सीमा ने कैसे की वापसी

सीमा ने पिछले साल द इंडियन एक्सप्रेस से कहा था, ‘मैदान पर वापसी करना बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं डिस्कस को ठीक से छोड़ भी नहीं पा रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पति (रविंदर) की प्रेरण और मेंटरिंग ने मुझे अपनी ताकत वापस पाने और फिर और बेहतर करने में मदद की।’

कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला डिस्कस थ्रोअर्स

यह सीमा कालीरमन का पहला बड़ा मेडल है। इस मेडल के साथ उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला डिस्कस थ्रोअर्स की जीत का इतिहास बनाए रखा है। गेम्स में महिलाओं के डिस्कस थ्रो में यह भारत का नौवां मेडल था। वह छठी मेडलिस्ट हैं। सीमा पुनिया के नाम चार कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडल हैं, जिसमें तीन सिल्वर शामिल हैं।

यहां देखें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की पदक तालिका

कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने अबतक 3 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया का दबदबा बरकरार है। वह 51 स्वर्ण, 24 रजत और 35 कांस्य पदक के साथ शीर्ष पर हैं। पूरी खबर पढ़ें।