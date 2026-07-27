कॉमनवेल्थ गेम्स के चौथे दिन रविवार (27 जुलाई) को भारतीय वेटलिफ्टर्स ने शानदार प्रदर्शन किया। राजा मुथुपांडी ने वेटलिफ्टिंग में भारत को तीसरा पदक दिलाया। ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में यह भारत का चौथा पदक था। राजा ने अपने डेब्यू को यादगार बनाते हुए पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता।

मुथुपांडी ने स्नैच में 126 किग्रा और क्लीन एवं जर्क में 160 किग्रा वजन उठाया। उन्होंने कुल 286 किलोग्राम का वजन उठाया। मलेशिया के मुहम्मद अजनिल बिन बिदिन ने राष्ट्रमंडल खेलों के रिकॉर्ड के साथ कुल 299 किग्रा वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता, जबकि पापुआ न्यू गिनी के मोरिया बारू ने 282 किग्रा के कुल भार के साथ कांस्य पदक हासिल किया।

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में नहीं कर पाए थे क्वालिफाई

26 साल के इस खिलाड़ी की 2019 कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में स्नैच के दौरान दाहिनी कोहनी में लिगामेंट फट गया था, जिसके लिए सर्जरी की जरूरत पड़ी थी। इसके बाद वह लंबे समय तक ट्रेनिंग नहीं कर पाए। उन्होंने 2021 नेशनल चैंपियनशिप में वापसी की थी, जहां वह तीसरे स्थान पर रहे। वह कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए क्वालिफाई करने से चूक गए थे।

भारत आठवें स्थान पर

इससे पहले ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू ने लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। ऋषिकांत सिंह ने रजत पदक दिलाया। भारत को पहला पदक शुक्रवार को पैरा पावरलिफ्टर झंडू कुमार ने पुरुषों के हेवीवेट वर्ग में कांस्य पदक जीतकर दिलाया था। वेटलिफ्टर्स के दबदबे से भारत की पदक संख्या बढ़कर चार (एक स्वर्ण, दो रजत और एक कांस्य) हो गई। पदक तालिका में भारत आठवें स्थान पर है।

भारतीय मुक्केबाजों का अच्छा प्रदर्शन

भारतीय मुक्केबाजों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। जदुमणि सिंह ने पाकिस्तान के सुमामा रहमान को एकतरफा मुकाबले में शिकस्त दी जबकि एशियाई खेलों की कांस्य पदक विजेता प्रीति पवार ने भी आसानी से जीत दर्ज कर राष्ट्रमंडल खेलों की मुक्केबाजी स्पर्धा में रविवार को क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। एसईसी सेंटर में ‘भारत माता की जय’ और ‘इंडिया-इंडिया’ के गूंजते नारों के बीच जदुमणि ने रहमान को एकतरफा मुकाबले में 5-0 से हराया। सेना के इस मुक्केबाज ने अपनी बेहतरीन तकनीक, तेज गति और रिंग पर नियंत्रण के दम पर प्रभावशाली जीत दर्ज की।

मीराबाई चानू ने रचा इतिहास

भारत की महिला वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। मीराबाई ने कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार तीसरी बार गोल्ड मेडल जीतने का कमाल किया। पूरी खबर पढ़ें।