ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के नाम अब तक 10 मेडल हुए हैं। वहीं छठे दिन सेमीफाइनल में पहुंचते हुए भारतीय महिला बॉक्सर प्रीति पवार और प्रिया घांघस ने दो मेडल और पक्के कर दिए हैं। प्रीति ने 54 किलोग्राम वर्ग में उत्तरीय आयरलैंड की निकोल क्लाइड को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। जबकि प्रिया ने स्कॉटलैंड की निआम मिशेल को हराया। भारत की स्टार बॉक्सर लवलीना सीधे सेमीफाइनल में ही उतरेंगी, यानी 13 मेडल भारत के पक्के हैं।

इसके अलावा मंगलवार देर रात भी कुछ पदक आ सकते हैं (खबर लिखे जाने तक कई प्रतियोगिताएं छठे दिन की बाकी)। वहीं छठे दिन भारत के हाथ निराशा तब लगी जब 63 किलोग्राम वर्ग में निरूपमा देवी फ्लाप हो गईं। निरूपमा ने क्लीन एंड जर्क में तीनों फेल अटेम्प्ट किए। वहीं पांचवें दिन भारत को कुल छह पदक मिले। भारत के नाम अभी तक कुल 10 पदक आ चुके हैं। भारत अभी मेडल टैली में 8वें स्थान पर है (खबर लिखने तक)।

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए DAY 7 (बुधवार) का शेड्यूल

समय (भारतीय समयानुसार)खेलभारतीय खिलाड़ी / मुकाबलाचरण
2:00 PMवेटलिफ्टिंगसंजनामहिला 77 किग्रा फाइनल (पदक मुकाबला)
3:12 PMतैराकीसाजन प्रकाश, अनीश एस. गौड़ापुरुष 200 मीटर फ्रीस्टाइल हीट्स
3:35 PMएथलेटिक्सतजिंदरपाल सिंह तूर, समरदीप सिंह गिलपुरुष शॉट पुट क्वालिफाइंग
3:44 PMपैरा तैराकीसुयश नारायण जाधव, चैतन्य विश्वास कुलकर्णीपुरुष 50 मीटर फ्रीस्टाइल S7 हीट्स
4:02 PMएथलेटिक्सअनिमेष कुजूरपुरुष 200 मीटर हीट्स
4:45 PMमुक्केबाजीसाक्षी चौधरी vs कैटलिन फ्रायर्स (उत्तरी आयरलैंड)महिला 51 किग्रा क्वार्टरफाइनल
5:30 PMमुक्केबाजीअरुंधति चौधरी vs मॉर्गन हेंडरसन (न्यूज़ीलैंड)महिला 70 किग्रा क्वार्टरफाइनल
6:15 PMमुक्केबाजीसचिन सिवाच vs ट्रेजर मोरेमी (बोत्सवाना)पुरुष 60 किग्रा क्वार्टरफाइनल
7:00 PMमुक्केबाजीअंकुश यादव vs जेड माइकोक (सेशेल्स)पुरुष 80 किग्रा क्वार्टरफाइनल
7:30 PMमुक्केबाजीनरेंद्र बरवाल vs माइकल सेको (समोआ)पुरुष 90+ किग्रा क्वार्टरफाइनल
8:55 PMबॉल्सभारत (दिनेश कुमार, नवनीत सिंह) vs नामीबियापुरुष पेयर्स सेक्शनल प्ले
11:00 PMमुक्केबाजीजैसमीन लांबोरिया vs एलिस ग्लिन (इंग्लैंड)महिला 57 किग्रा क्वार्टरफाइनल
11:51 PMतैराकीसाजन प्रकाश, अनीश एस. गौड़ापुरुष 200 मीटर फ्रीस्टाइल फाइनल (पदक मुकाबला, यदि हीट्स से क्वालिफाई करते हैं)
11:54 PMएथलेटिक्सश्रीशंकर मुरली, लोकेश सत्यानाथनपुरुष लंबी कूद फाइनल (पदक मुकाबला)
12:03 AMएथलेटिक्सयशस पलाक्षा, संतोष कुमार थमिलारासनपुरुष 400 मीटर बाधा दौड़ हीट्स
12:31 AMएथलेटिक्समनप्रीत कौरमहिला शॉट पुट फाइनल (पदक मुकाबला)
12:46 AMपैरा तैराकीसुयश नारायण जाधव, चैतन्य विश्वास कुलकर्णीपुरुष 50 मीटर फ्रीस्टाइल S7 फाइनल (पदक मुकाबला, यदि हीट्स से क्वालिफाई करते हैं)
12:55 AMपैरा एथलेटिक्सदेवेंद्र कुमार, सागर थायतपुरुष डिस्कस थ्रो F42-44/F61-64 फाइनल (पदक मुकाबला)
1:10 AMबॉल्सनयनमोनी सैकिया vs कैरोलिन व्हाइटहेड (आइल ऑफ मैन)महिला सिंगल्स सेक्शनल प्ले
1:14 AMतैराकीआर्यन नेहरापुरुष 1500 मीटर फ्रीस्टाइल फाइनल (पदक मुकाबला)
1:42 AMपैरा एथलेटिक्समोहम्मद बासिल एम, दिलीप महाडू गावितपुरुष 100 मीटर T47 फाइनल (पदक मुकाबला)
2:05 AMएथलेटिक्सपारुल चौधरीमहिला 3000 मीटर स्टीपलचेज फाइनल (पदक मुकाबला)

भारत के लिए अब तक CWG 2026 में मेडल जीतने वाले खिलाड़ी

क्रमांकखिलाड़ीखेलपदक
1मीराबाई चानूवेटलिफ्टिंगस्वर्ण
2शर्मिलामहिला शॉट पुट F57स्वर्ण
3ऋषिकांता सिंह चाननबामवेटलिफ्टिंगरजत
4राजा मुथुपांडीवेटलिफ्टिंगरजत
5ज्ञानेश्वरी यादववेटलिफ्टिंगरजत
6अजय बाबूवेटलिफ्टिंगरजत
7सर्वेश कुशारेपुरुष हाई जंपरजत
8झांडू कुमारपैरा पावरलिफ्टिंगकांस्य
9बिंद्यारानी देवीवेटलिफ्टिंगकांस्य
10शिल्पा शायलामहिला शॉट पुट F57कांस्य

‘मेरे को नंगी कर के सड़क पर फेंक दिया था’: कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने वाली एथलीट शर्मीला धनकड़ की प्रेरक कहानी

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत को दूसरा और ऐतिहासिक गोल्ड पैरा एथलेटिक्स में मिला। इस स्वर्ण पदक को जीता भारत की पैरा शॉट पुट (गोला फेंक) एथलीट शर्मीला धनकड़ ने। इस जीत के बाद उन्होंने अपनी प्रेरक कहानी को भी सभी से शेयर किया। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर