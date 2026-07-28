ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के नाम अब तक 10 मेडल हुए हैं। वहीं छठे दिन सेमीफाइनल में पहुंचते हुए भारतीय महिला बॉक्सर प्रीति पवार और प्रिया घांघस ने दो मेडल और पक्के कर दिए हैं। प्रीति ने 54 किलोग्राम वर्ग में उत्तरीय आयरलैंड की निकोल क्लाइड को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। जबकि प्रिया ने स्कॉटलैंड की निआम मिशेल को हराया। भारत की स्टार बॉक्सर लवलीना सीधे सेमीफाइनल में ही उतरेंगी, यानी 13 मेडल भारत के पक्के हैं।

इसके अलावा मंगलवार देर रात भी कुछ पदक आ सकते हैं (खबर लिखे जाने तक कई प्रतियोगिताएं छठे दिन की बाकी)। वहीं छठे दिन भारत के हाथ निराशा तब लगी जब 63 किलोग्राम वर्ग में निरूपमा देवी फ्लाप हो गईं। निरूपमा ने क्लीन एंड जर्क में तीनों फेल अटेम्प्ट किए। वहीं पांचवें दिन भारत को कुल छह पदक मिले। भारत के नाम अभी तक कुल 10 पदक आ चुके हैं। भारत अभी मेडल टैली में 8वें स्थान पर है (खबर लिखने तक)।

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए DAY 7 (बुधवार) का शेड्यूल

समय (भारतीय समयानुसार) खेल भारतीय खिलाड़ी / मुकाबला चरण 2:00 PM वेटलिफ्टिंग संजना महिला 77 किग्रा फाइनल (पदक मुकाबला) 3:12 PM तैराकी साजन प्रकाश, अनीश एस. गौड़ा पुरुष 200 मीटर फ्रीस्टाइल हीट्स 3:35 PM एथलेटिक्स तजिंदरपाल सिंह तूर, समरदीप सिंह गिल पुरुष शॉट पुट क्वालिफाइंग 3:44 PM पैरा तैराकी सुयश नारायण जाधव, चैतन्य विश्वास कुलकर्णी पुरुष 50 मीटर फ्रीस्टाइल S7 हीट्स 4:02 PM एथलेटिक्स अनिमेष कुजूर पुरुष 200 मीटर हीट्स 4:45 PM मुक्केबाजी साक्षी चौधरी vs कैटलिन फ्रायर्स (उत्तरी आयरलैंड) महिला 51 किग्रा क्वार्टरफाइनल 5:30 PM मुक्केबाजी अरुंधति चौधरी vs मॉर्गन हेंडरसन (न्यूज़ीलैंड) महिला 70 किग्रा क्वार्टरफाइनल 6:15 PM मुक्केबाजी सचिन सिवाच vs ट्रेजर मोरेमी (बोत्सवाना) पुरुष 60 किग्रा क्वार्टरफाइनल 7:00 PM मुक्केबाजी अंकुश यादव vs जेड माइकोक (सेशेल्स) पुरुष 80 किग्रा क्वार्टरफाइनल 7:30 PM मुक्केबाजी नरेंद्र बरवाल vs माइकल सेको (समोआ) पुरुष 90+ किग्रा क्वार्टरफाइनल 8:55 PM बॉल्स भारत (दिनेश कुमार, नवनीत सिंह) vs नामीबिया पुरुष पेयर्स सेक्शनल प्ले 11:00 PM मुक्केबाजी जैसमीन लांबोरिया vs एलिस ग्लिन (इंग्लैंड) महिला 57 किग्रा क्वार्टरफाइनल 11:51 PM तैराकी साजन प्रकाश, अनीश एस. गौड़ा पुरुष 200 मीटर फ्रीस्टाइल फाइनल (पदक मुकाबला, यदि हीट्स से क्वालिफाई करते हैं) 11:54 PM एथलेटिक्स श्रीशंकर मुरली, लोकेश सत्यानाथन पुरुष लंबी कूद फाइनल (पदक मुकाबला) 12:03 AM एथलेटिक्स यशस पलाक्षा, संतोष कुमार थमिलारासन पुरुष 400 मीटर बाधा दौड़ हीट्स 12:31 AM एथलेटिक्स मनप्रीत कौर महिला शॉट पुट फाइनल (पदक मुकाबला) 12:46 AM पैरा तैराकी सुयश नारायण जाधव, चैतन्य विश्वास कुलकर्णी पुरुष 50 मीटर फ्रीस्टाइल S7 फाइनल (पदक मुकाबला, यदि हीट्स से क्वालिफाई करते हैं) 12:55 AM पैरा एथलेटिक्स देवेंद्र कुमार, सागर थायत पुरुष डिस्कस थ्रो F42-44/F61-64 फाइनल (पदक मुकाबला) 1:10 AM बॉल्स नयनमोनी सैकिया vs कैरोलिन व्हाइटहेड (आइल ऑफ मैन) महिला सिंगल्स सेक्शनल प्ले 1:14 AM तैराकी आर्यन नेहरा पुरुष 1500 मीटर फ्रीस्टाइल फाइनल (पदक मुकाबला) 1:42 AM पैरा एथलेटिक्स मोहम्मद बासिल एम, दिलीप महाडू गावित पुरुष 100 मीटर T47 फाइनल (पदक मुकाबला) 2:05 AM एथलेटिक्स पारुल चौधरी महिला 3000 मीटर स्टीपलचेज फाइनल (पदक मुकाबला)

भारत के लिए अब तक CWG 2026 में मेडल जीतने वाले खिलाड़ी

क्रमांक खिलाड़ी खेल पदक 1 मीराबाई चानू वेटलिफ्टिंग स्वर्ण 2 शर्मिला महिला शॉट पुट F57 स्वर्ण 3 ऋषिकांता सिंह चाननबाम वेटलिफ्टिंग रजत 4 राजा मुथुपांडी वेटलिफ्टिंग रजत 5 ज्ञानेश्वरी यादव वेटलिफ्टिंग रजत 6 अजय बाबू वेटलिफ्टिंग रजत 7 सर्वेश कुशारे पुरुष हाई जंप रजत 8 झांडू कुमार पैरा पावरलिफ्टिंग कांस्य 9 बिंद्यारानी देवी वेटलिफ्टिंग कांस्य 10 शिल्पा शायला महिला शॉट पुट F57 कांस्य

‘मेरे को नंगी कर के सड़क पर फेंक दिया था’: कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने वाली एथलीट शर्मीला धनकड़ की प्रेरक कहानी

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत को दूसरा और ऐतिहासिक गोल्ड पैरा एथलेटिक्स में मिला। इस स्वर्ण पदक को जीता भारत की पैरा शॉट पुट (गोला फेंक) एथलीट शर्मीला धनकड़ ने। इस जीत के बाद उन्होंने अपनी प्रेरक कहानी को भी सभी से शेयर किया। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर