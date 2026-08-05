पाकिस्तान का ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में प्रदर्शन बेहद खराब रहा। एकमात्र ब्रॉन्ज मेडल लेकर पाकिस्तान का दल अपने देश लौटा। पिछले 36 सालों में यह पाकिस्तान का सबसे शर्मनाक प्रदर्शन है। वहीं खबर यह भी आई कि मुक्केबाज कुदरतुल्लाह के ग्लासगो से रवानगी के वक्त गायब हो गए। यह भी पहला वाकया नहीं है। पिछले साल भी इटली से पाकिस्तान का एक मुक्केबाज इस तरह गायब हो चुका है। यानी ना मेडल और ना ही अनुशासन। पाकिस्तान में खेलों के गिरते स्तर को दिखाता है।

1990 में पाकिस्तान का दल बिना मेडल के भी लौट चुका है। पिछले 36 साल में कॉमनवेल्थ खेलों के इतिहास में यह पाकिस्तान का सबसे शर्मनाक प्रदर्शन है। फातिमा ने इन खेलों में इतिहास रचा और पाकिस्तान के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाली पहली महिला मुक्केबाज बनीं। जबकि ओलंपिक चैंपियन जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम भी पाकिस्तान को मेडल नहीं दिला पाए।

पाकिस्तान का 36 सालों में सबसे शर्मनाक प्रदर्शन

पाकिस्तान के 21 सदस्यीय दल ने 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में सिर्फ एक मेडल ही जीता है। यह मेडल महिला मुक्केबाज फातिमा जाहरा ने 60 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज जीतते हुए अपने देश के नाम किया। इसके अलावा पाकिस्तान को हर जगह मुंह की खानी पड़ी। यही कारण था कि 1998 कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद यह पाकिस्तान का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। तब पाकिस्तान ने सिर्फ एक सिल्वर मेडल जीता था।

मुक्केबाजों का गायब होना नई बात नहीं

पाकिस्तान के मुक्केबाज कुदरतुल्लाह के गायब होने को लेकर जानकारी पाकिस्तानी चैनल जियो न्यूज के हवाले से सामने आई। पाकिस्तानी चैनल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पाकिस्तान के मुक्केबाजी महासंघ के एक सूत्र ने इस बात की जानकारी दी है कि, कुदरतुल्लाह को आखिरी बार अपने होटल रूम के आसपास रात 2 बजे के करीब देखा गया था। कुछ घंटों के बाद जब अधिकारियों ने उनका कमरा चेक किया तो वह वहां नहीं थे।

🥊 Pakistani boxer Qudratullah, who represented Pakistan at the 2026 Commonwealth Games, has reportedly gone missing before the team's scheduled departure.



Authorities are expected to investigate the matter.#PakistanBoxing #CommonwealthGames2026 #BreakingNews pic.twitter.com/to8XjN0wOE — Follow Pakistan (@FollowPaki1022) August 4, 2026

पाकिस्तान की टीम जब सुबह 9 बजे रवाना होने के लिए होटल की लॉबी में एकत्रित हुई तब यह बात सामने आई। कुदरतुल्लाह गायब थे और वह अपने कमरे में भी नहीं पाए गए। उनका पासपोर्ट और वापसी का टिकट जानकारी के मुताबिक टीम मैनेजर के पास था। आपको बता दें कि यह पाकिस्तानी मुक्केबाज का ऐसा पहला मामला नहीं है। पिछले साल इटली में इंटरनेशनल टूर के दौरान मुक्केबाज जोहैब भी इसी तरह गायब हो गए थे।

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