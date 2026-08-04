पाकिस्तान मुक्केबाजी महासंघ एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गया है। मुक्केबाज कुदरातुल्लाह ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों के बाद टीम होटल से चंपत हो गया। यह पहली बार नहीं है जब पीबीएफ गलत कारणों से सुर्खियों में आया हो। पहले भी बड़े अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों के दौरान मुक्केबाजों के विदेश से भागने की कई घटनायें सामने आई हैं।

पाकिस्तान ओलंपिक संघ के करीबी सूत्र ने बताया कि राष्ट्रमंडल खेलों में अपने भारवर्ग में हिस्सा लेने के बाद कुदरातुल्लाह टीम होटल से गायब हो गया। सूत्र ने कहा ,’रोचक बात तो यह है कि पासपोर्ट टीम मैनेजर के पास होने के बावजूद वह गायब हो गया।’ राष्ट्रमंडल खेल 2022 के दौरान पाकिस्तान के दो मुक्केबाज सुलेमान बलोच और नजीरूल्लाह खान बर्मिघम में गायब हो गए थे जबकि पासपोर्ट दल प्रमुख के पास थे।

ग्लास्गो में सिर्फ एक पदक जीता पाकिस्तान

विश्व ओलंपिक क्वालिफायर 2024 में एशियाई स्वर्ण पदक विजेता मुक्केबाज जोहेब रशीद अपने रूममेट की विदेशी मुद्रा और सामान चुराकर गायब हो गया था। पाकिस्तान का 36 सदस्यीय दल ग्लास्गो से सिर्फ एक कांस्य पदक लेकर लौटा जो महिला मुक्केबाज फातिमा जेहरा को मिला।

भारत को मिली 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की बैटन

ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में भारत ने 2030 अहमदाबाद कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए दुनिया को औपचारिक न्योता दिया। संगीत, नृत्य, ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ की थीम और शंकर महादेवन-मानुषी छिल्लर की प्रस्तुति ने भारत की सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक पहचान को वैश्विक मंच पर भव्य अंदाज में पेश किया। पूरी खबर पढ़ें।

चौथे स्थान पर रहा भारत

भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कुल 39 मेडल जीते और चौथे स्थान पर रहा। भारत ने इस सीजन में 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। बॉक्सिंग में भारत के मेडल की कुल संख्या 10 रही। इसके अलावा भारत ने एथलेटिक्स में 3 गेल्ड, 7 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज समेत कुल 16 मेडल अपने नाम किए। पूरी खबर पढ़ें।