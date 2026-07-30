2:35 PM एथलेटिक्स तेजस्विन शंकर – पुरुष डेकाथलॉन 110 मीटर हर्डल्स

3:15 PM बॉक्सिंग प्रीति पवार बनाम कैथरीन म्वापे (जाम्बिया) – महिला 54 किग्रा सेमीफाइनल

3:20 PM एथलेटिक्स तेजस्विन शंकर – पुरुष डेकाथलॉन डिस्कस थ्रो

3:30 PM से जूडो हर्ष सिंह बनाम चिकोंडी कथेवेरा (मलावी) – पुरुष -60 किग्रा, राउंड ऑफ 16 (मैच नंबर 3, मैट-1)

3:30 PM से जूडो श्रद्धा चोपड़े बनाम जेन मसाक्वोई (सिएरा लियोन) – महिला -52 किग्रा, राउंड ऑफ 16 (मैच नंबर 6, मैट-1)

3:30 PM से जूडो रोहित बसीर माजगुल बनाम सैमुअल रिबेरो (मोजाम्बिक) – पुरुष -66 किग्रा, राउंड ऑफ 16 (मैच नंबर 8, मैट-1)

3:30 PM से जूडो अस्मिता डे बनाम ईवा इविंग (स्कॉटलैंड) – महिला -48 किग्रा क्वार्टर फाइनल (मैच नंबर 12, मैट-1)

3:30 PM से जूडो यामिनी मौर्य बनाम TBD – महिला -47 किग्रा क्वार्टर फाइनल (मैच नंबर 21, मैट-2)

नोट जूडो भारतीय खिलाड़ी जीतने पर दिन में आगे के राउंड में भी खेलेंगे।

4:05 PM एथलेटिक्स विशाल टीके, राजेश रमेश, रशदीप कौर और नीरू पाठक – मिश्रित 4×400 मीटर रिले हीट्स

4:30 PM बॉक्सिंग अंकुश पंघाल बनाम जोशुआ ओफोरी (कनाडा) – पुरुष 80 किग्रा सेमीफाइनल

5:00 PM एथलेटिक्स तेजस्विन शंकर – पुरुष डेकाथलॉन पोल वॉल्ट

5:15 PM बॉल्स भारत (दिनेश कुमार, नवनीत सिंह) बनाम फॉकलैंड आइलैंड्स – पुरुष पेयर्स सेक्शनल प्ले

5:21 PM ट्रैक साइक्लिंग दिनेश कुमार और रोजित यांगलेम – पुरुष 4000 मीटर इंडिविजुअल पर्स्यूट राउंड-1

7:15 PM बॉक्सिंग जैसमीन लांबोरिया बनाम रापेलांग मासेलेला (लेसोथो) – महिला 57 किग्रा सेमीफाइनल

7:30 PM बॉक्सिंग अरुंधति चौधरी बनाम रोजी एक्लेस (वेल्स) – महिला 70 किग्रा सेमीफाइनल

8:15 PM बॉक्सिंग जदुमणि सिंह बनाम फिलिप पुमुलो मुताकेला हाओसेब (नामीबिया) – पुरुष 55 किग्रा सेमीफाइनल

8:30 PM ट्रैक साइक्लिंग डेविड बेकहम एलकाचोहटूंगो और जेमश सिंह कीथेल्लाकराम – पुरुष केरिन राउंड-1

10:20 PM बॉल्स नयनमोनी सैकिया बनाम मिल्ड्रेड मकांडाविरे (जाम्बिया) – महिला सिंगल्स सेक्शनल प्ले

10:46 PM ट्रैक साइक्लिंग दिनेश कुमार और रोजित यांगलेम – पुरुष 4000 मीटर इंडिविजुअल पर्स्यूट फाइनल (पदक मुकाबला, राउंड-1 से क्वालिफाई करने पर)

11:01 PM ट्रैक साइक्लिंग डेविड बेकहम एलकाचोहटूंगो और जेमश सिंह कीथेल्लाकराम – पुरुष केरिन राउंड-2 (राउंड-1 से क्वालिफाई करने पर)

11:30 PM बॉक्सिंग साक्षी चौधरी बनाम एम्बर-जेन वॉल (कनाडा) – महिला 51 किग्रा सेमीफाइनल

11:30 PM एथलेटिक्स तेजस्विन शंकर – पुरुष डेकाथलॉन जैवलिन थ्रो

11:45 PM ट्रैक साइक्लिंग डेविड बेकहम एलकाचोहटूंगो और जेमश सिंह कीथेल्लाकराम – पुरुष केरिन फाइनल (पदक मुकाबला, राउंड-1 से क्वालिफाई करने पर)

12:15 AM बॉक्सिंग प्रिया घंघास बनाम लूसी किंग्स-व्हीटली (इंग्लैंड) – महिला 60 किग्रा सेमीफाइनल

12:45 AM एथलेटिक्स नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यश वीर सिंह – पुरुष जैवलिन थ्रो फाइनल (पदक मुकाबला)

12:45 AM बॉक्सिंग लवलीना बोरगोहेन बनाम तारोना खानुम बादी पासोनी ताफाकी (तुवालु) – महिला 75 किग्रा सेमीफाइनल

1:05 AM एथलेटिक्स तेजस्विन शंकर – पुरुष डेकाथलॉन 1500 मीटर (डेकाथलॉन का अंतिम इवेंट, इसके बाद पदक तय होंगे)

1:15 AM बॉक्सिंग सचिन सिवाच बनाम ओवेन हैरिस-एलन (वेल्स) – पुरुष 60 किग्रा सेमीफाइनल

1:30 AM बॉक्सिंग नरेंद्र बरवाल बनाम निगेल पॉल (त्रिनिदाद और टोबैगो) – पुरुष 90+ किग्रा सेमीफाइनल

1:30 AM एथलेटिक्स यशस पालाक्षा और संतोष कुमार थमिलारासन – पुरुष 400 मीटर हर्डल्स फाइनल (पदक मुकाबला)