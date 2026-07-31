Commonwealth Games 2026 Medal Tally: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के 17 पदक हो गए हैं, लेकिन वह पदक तालिका में 10वें नंबर पर खिसक गया है। भारत ने अबतक 3 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। ग्लासगो में आजोजित खेलों में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा बरकरार है। वह 51 स्वर्ण, 24 रजत और 35 कांस्य पदक के साथ शीर्ष पर हैं। इंग्लैंड 65 पदकों के साथ दूसरे नंबर पर है। उसने 15 स्वर्ण, 30 रजत और 20 कांस्य पदक जीता है। कनाडा 45 पदकों के साथ तीसरे नंबर पर है।

स्कॉटलैंड ने 25 पदक जीते हैं। उन्होंने 9 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदक जीते हैं। नाइजीरिया ने 16 पदक जीते हैं। 8 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। दक्षिण अफ्रीका के 23 पदक हैं। उन्होंने 6 स्वर्ण, 9 रजत और 8 कांस्य पदक जीता है। मलेशिया 12 पदकों के साथ 7वें नंबर पर है। उसने 6 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं।

भारत नीचे क्यों

न्यूजीलैंड 21 पदकों के साथ 8वें नंबर पर है। 5 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य पदक के साथ 8वें नंबर पर है। जमैका 8 पदकों के साथ 9वें नंबर पर है। 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हैं। पदक तालिका में स्थान स्वर्ण जीतने से तय होता है। यही कारण है के भारत 17 पदकों के बाद भी 8वें पर खिसक गया। नीचे पदक तालिका देख सकते हैं।

Commonwealth Games 2026 | पदक तालिका CWG 2026 — Day 8 के बाद पदक तालिका ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर, भारत 10वें स्थान पर — टॉप-10 देशों का पूरा डेटा पदक तालिका स्वर्ण तुलना भारत और विश्लेषण 110 कुल पदक — #1 देश ऑस्ट्रेलिया — 51 स्वर्ण • 24 रजत • 35 कांस्य 1 ऑस्ट्रेलिया स्वर्ण 51 रजत 24 कांस्य 35 110 2 इंग्लैंड स्वर्ण 15 रजत 30 कांस्य 20 65 3 कनाडा स्वर्ण 15 रजत 13 कांस्य 17 45 4 स्कॉटलैंड स्वर्ण 9 रजत 7 कांस्य 9 25 5 नाइजीरिया स्वर्ण 8 रजत 5 कांस्य 3 16 6 दक्षिण अफ्रीका स्वर्ण 6 रजत 9 कांस्य 8 23 7 मलेशिया स्वर्ण 6 रजत 3 कांस्य 3 12 8 न्यूज़ीलैंड स्वर्ण 5 रजत 9 कांस्य 7 21 9 जमैका स्वर्ण 4 रजत 2 कांस्य 2 8 10 भारत स्वर्ण 3 रजत 10 कांस्य 4 17 51 सर्वाधिक स्वर्ण

(ऑस्ट्रेलिया) 30 सर्वाधिक रजत

(इंग्लैंड) 35 सर्वाधिक कांस्य

(ऑस्ट्रेलिया) 110 सर्वाधिक कुल पदक

(ऑस्ट्रेलिया) स्वर्ण पदक तुलना ऑस्ट्रेलिया (#1) 51 स्वर्ण इंग्लैंड (#2) 15 स्वर्ण कनाडा (#3) 15 स्वर्ण स्कॉटलैंड (#4) 9 स्वर्ण नाइजीरिया (#5) 8 स्वर्ण भारत (#10) 3 स्वर्ण कुल पदक तुलना ऑस्ट्रेलिया 110 इंग्लैंड 65 कनाडा 45 भारत 17 भारत का प्रदर्शन 3 स्वर्ण, 10 रजत, 4 कांस्य — भारत 10वें स्थान पर Day 8 तक भारत ने 17 पदक जीते हैं — 3 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य। रजत पदकों की संख्या (10) में भारत टॉप-5 देशों में है, लेकिन स्वर्ण की कमी के कारण तालिका में 10वें स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया का दबदबा ऑस्ट्रेलिया ने 51 स्वर्ण जीते — #2 इंग्लैंड और कनाडा (15-15) से तीन गुना से भी अधिक। कुल 110 पदकों के साथ वे बाकी सभी देशों से कहीं आगे हैं। मेज़बान देश का पारंपरिक दबदबा एक बार फिर साबित हो रहा है। नाइजीरिया — चौंकाने वाला प्रदर्शन नाइजीरिया 8 स्वर्ण के साथ #5 पर है — Day 5 पर #4 से एक पायदान नीचे खिसक गया। लेकिन अफ्रीकी देशों में शीर्ष पर रहना अभी भी उल्लेखनीय है। इंग्लैंड और कनाडा (15-15) की बराबरी CWG 2026 का एक और रोचक पहलू है। भारत — रजत से स्वर्ण की ज़रूरत भारत के 10 रजत पदक यह दर्शाते हैं कि खिलाड़ी फाइनल तक पहुंच रहे हैं लेकिन स्वर्ण चूक रहे हैं। कुल 17 पदकों के साथ भारत 10वें स्थान पर है — आगे के दिनों में स्वर्ण जीतकर भारत ऊपर उठ सकता है। स्कॉटलैंड और दक्षिण अफ्रीका — बराबरी इंग्लैंड और कनाडा दोनों के 15-15 स्वर्ण पदक हैं — लेकिन इंग्लैंड (#2) रजत में आगे (30 बनाम 13) होने के कारण ऊपर है। पदक तालिका में स्वर्ण की प्राथमिकता और फिर रजत की भूमिका स्पष्ट दिखती है। स्रोत: Commonwealth Games 2026 (CWG) | Day 8 के बाद के आंकड़े Jansatta InfoGenIE

भारत के तीन जैवलिन थ्रो एथलीट की मेडल राउंड में एंट्री

भारत के स्टार जैवलिन थ्रो एथलीट नीरज चोपड़ा ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडल राउंड में पहुंच गए हैं। उनके अलावा रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई है। श्रीलंका के रुमेश पथिरागे इस लिस्ट में टॉप पर रहे। पूरी खबर पढ़ें।