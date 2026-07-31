Commonwealth Games 2026 Medal Tally: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के 17 पदक हो गए हैं, लेकिन वह पदक तालिका में 10वें नंबर पर खिसक गया है। भारत ने अबतक 3 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। ग्लासगो में आजोजित खेलों में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा बरकरार है। वह 51 स्वर्ण, 24 रजत और 35 कांस्य पदक के साथ शीर्ष पर हैं। इंग्लैंड 65 पदकों के साथ दूसरे नंबर पर है। उसने 15 स्वर्ण, 30 रजत और 20 कांस्य पदक जीता है। कनाडा 45 पदकों के साथ तीसरे नंबर पर है।
स्कॉटलैंड ने 25 पदक जीते हैं। उन्होंने 9 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदक जीते हैं। नाइजीरिया ने 16 पदक जीते हैं। 8 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। दक्षिण अफ्रीका के 23 पदक हैं। उन्होंने 6 स्वर्ण, 9 रजत और 8 कांस्य पदक जीता है। मलेशिया 12 पदकों के साथ 7वें नंबर पर है। उसने 6 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं।
भारत नीचे क्यों
न्यूजीलैंड 21 पदकों के साथ 8वें नंबर पर है। 5 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य पदक के साथ 8वें नंबर पर है। जमैका 8 पदकों के साथ 9वें नंबर पर है। 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हैं। पदक तालिका में स्थान स्वर्ण जीतने से तय होता है। यही कारण है के भारत 17 पदकों के बाद भी 8वें पर खिसक गया। नीचे पदक तालिका देख सकते हैं।
(ऑस्ट्रेलिया)
(इंग्लैंड)
(ऑस्ट्रेलिया)
(ऑस्ट्रेलिया)
भारत के तीन जैवलिन थ्रो एथलीट की मेडल राउंड में एंट्री
भारत के स्टार जैवलिन थ्रो एथलीट नीरज चोपड़ा ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडल राउंड में पहुंच गए हैं। उनके अलावा रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई है। श्रीलंका के रुमेश पथिरागे इस लिस्ट में टॉप पर रहे। पूरी खबर पढ़ें।