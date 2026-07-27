Commonwealth Games 2026 Medal Tally: ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा है। वह 17 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक जीता है। उसने अबतक कुल 39 पदक झटके हैं। भारत तालिका में आठवें नंबर पर है। उसके 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। इंग्लैंड 19 पदकों के साथ दूसरे नंबर पर है। स्कॉटलैंड ने 6 पदक जीते हैं। नाइजीरिया ने 7 पदक जीते हैं।

कनाडा और साउथ अफ्रीका ने 9-9 पदक जीते हैं, लेकिन स्वर्ण कम जीतने के कारण अंक तालिका में पांचवें और छठे नंबर पर हैं। मलेशिया 4 पदकों के साथ 7वें और न्यूजीलैंड 5 पदकों के साथ 9वें नंबर पर है। वेल्स 4 पदकों के साथ 10वें नंबर पर है। मेडल जीतने वालीं शीर्ष 10 देशों में केवल वह अबतक स्वर्ण नहीं जीत सका है। यहां कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 5वें दिन से पहले की पदक तालिका दी गई है।

Commonwealth Games 2026
पदक तालिका
शीर्ष 10 देश — स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक
शीर्ष देश
ऑस्ट्रेलिया
सर्वाधिक स्वर्ण
17
सर्वाधिक कुल
39
कुल देश
10
स्वर्ण
रजत
कांस्य
1
ऑस्ट्रेलिया
Australia
17 9 13
39
2
इंग्लैंड
England
4 9 6
19
3
कनाडा
Canada
3 3 3
9
4
दक्षिण अफ्रीका
South Africa
3 2 4
9
5
नाइजीरिया
Nigeria
3 4 0
7
6
स्कॉटलैंड
Scotland
4 2 0
6
7
न्यूजीलैंड
New Zealand
0 3 2
5
8
मलेशिया
Malaysia
2 0 2
4
9
भारत
India
1 2 1
4
10
वेल्स
Wales
0 1 3
4
क्र. देश स्वर्ण रजत कांस्य कुल
1ऑस्ट्रेलिया 17 9 13 39
2इंग्लैंड 4 9 6 19
3स्कॉटलैंड 4 2 0 6
4नाइजीरिया 3 4 0 7
5कनाडा 3 3 3 9
6दक्षिण अफ्रीका 3 2 4 9
7मलेशिया 2 0 2 4
8भारत 1 2 1 4
9न्यूजीलैंड 0 3 2 5
10वेल्स 0 1 3 4
Commonwealth Games 2026 · आधिकारिक पदक तालिका
स्रोत: Commonwealth Games 2026 आधिकारिक आंकड़े
Jansatta InfoGenIE

कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का 5वें दिन का शेड्यूल

भारत के लिए पांचवां दिन काफी शानदार हो सकता है। उसके पास 7 पदक जीतने का मौका होगा। वेटलिफ्टिंग में वह तीन स्वर्ण जीत सकता है। ज्ञानेश्वरी यादव, बिंद्यारानी देवी और वी अजय बाबू एक्शन में होंगे। इस लेख में भारत के कॉमनवेल्थ गेम्स में पांचवें दिन का शेड्यूल की जानकारी भारतीय समयानुसार दी गई है। पूरी जानकारी के लिए क्लिक करें