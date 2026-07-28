India Commonwealth Games 2026 Medal Tally: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर बरकरार है। वह पदकों का पचासा लगा चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने 26,13 रजत और 20 कांस्य पदक जीता है। इंग्लैंड 32 पदकों के साथ दूसरे नंबर पर है। उसके 8 स्वर्ण, 12 रजत और 20 कांस्य पदक जीता है। कनाडा तीसरे नंबर पर है। 7 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हैं।
भारत ने पदकों की संख्या के मामले में दहाई का आंकड़ा पार कर लिया है। हालांकि, उसकी रैंकिंग में सुधार नहीं हुआ है। वह 8वें नंबर पर बना हुआ है। ग्लासगो में सोमवार (27 जुलाई) का दिन भारत के लिए काफी अच्छा रहा। भारत ने 1 स्वर्ण, 3 रजत और दो कांस्य पदक जीते। शर्मिला धनखड़ ने पैरा शॉटफुट में स्वर्ण जीतकर इतिहास रचा। इसी स्पर्धा में शिल्पा शायला को कांस्य पदक जीता। वेटलिफ्टिंग में भारत अबतक 6 पदक जीत चुका है।
भारत से ऊपर नाइजीरिया
नाइजीरिया का स्थान भारत से ऊपर है। उसके 10 पदक हैं। उसने 6 स्वर्ण और 4 रजत पदक जीते हैं। स्कॉटलैंड के 11 पदक हैं। उसने 6 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। साउथ अफ्रीका ने 11 पदक जीते हैं। उसके 3 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य पदक जीते हैं। मलेशिया के 5 पदक हैं। 3 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते हैं। जमैका 9वें नंबर पर है। उसने 2 पदक जीते हैं। न्यूजीलैंड ने 1 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। उसके कुल 8 पदक हो गए हैं।
नीचे कॉमनवेल्थ गेम्स के पांचवें दिन के बाद पदक तालिका की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं
(ऑस्ट्रेलिया)
(इंग्लैंड/ऑस्ट्रेलिया)
(ऑस्ट्रेलिया)
(ऑस्ट्रेलिया)
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के छठे दिन भारत का शेड्यूल
ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स छठे दिन भारत के पांच मेडल दांव पर होंगे। वेटलिफ्टिंग में भारत के नाम सबसे ज्यादा मेडल आ रहे हैं। 28 जुलाई 2026 को भी वेटलिफ्टिंग का जादू दिख सकता है। साथ ही एथलेटिक्स और बॉक्सिंग में भी नजरें होंगी। पूरी खबर पढ़ें।