India Commonwealth Games 2026 Medal Tally: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर बरकरार है। वह पदकों का पचासा लगा चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने 26,13 रजत और 20 कांस्य पदक जीता है। इंग्लैंड 32 पदकों के साथ दूसरे नंबर पर है। उसके 8 स्वर्ण, 12 रजत और 20 कांस्य पदक जीता है। कनाडा तीसरे नंबर पर है। 7 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हैं।

भारत ने पदकों की संख्या के मामले में दहाई का आंकड़ा पार कर लिया है। हालांकि, उसकी रैंकिंग में सुधार नहीं हुआ है। वह 8वें नंबर पर बना हुआ है। ग्लासगो में सोमवार (27 जुलाई) का दिन भारत के लिए काफी अच्छा रहा। भारत ने 1 स्वर्ण, 3 रजत और दो कांस्य पदक जीते। शर्मिला धनखड़ ने पैरा शॉटफुट में स्वर्ण जीतकर इतिहास रचा। इसी स्पर्धा में शिल्पा शायला को कांस्य पदक जीता। वेटलिफ्टिंग में भारत अबतक 6 पदक जीत चुका है।

भारत से ऊपर नाइजीरिया

नाइजीरिया का स्थान भारत से ऊपर है। उसके 10 पदक हैं। उसने 6 स्वर्ण और 4 रजत पदक जीते हैं। स्कॉटलैंड के 11 पदक हैं। उसने 6 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। साउथ अफ्रीका ने 11 पदक जीते हैं। उसके 3 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य पदक जीते हैं। मलेशिया के 5 पदक हैं। 3 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते हैं। जमैका 9वें नंबर पर है। उसने 2 पदक जीते हैं। न्यूजीलैंड ने 1 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। उसके कुल 8 पदक हो गए हैं।

नीचे कॉमनवेल्थ गेम्स के पांचवें दिन के बाद पदक तालिका की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं

Commonwealth Games 2026 | पदक तालिका CWG 2026 — Day 5 के बाद पदक तालिका ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर, भारत 8वें स्थान पर — टॉप-10 देशों का पूरा डेटा पदक तालिका स्वर्ण तुलना भारत और विश्लेषण 59 कुल पदक — #1 देश ऑस्ट्रेलिया — 26 स्वर्ण • 13 रजत • 20 कांस्य 1 ऑस्ट्रेलिया स्वर्ण 26 र 13 कां 20 59 2 इंग्लैंड स्वर्ण 8 र 13 कां 11 32 3 कनाडा स्वर्ण 7 र 8 कां 6 21 4 नाइजीरिया स्वर्ण 6 र 4 कां 0 10 5 स्कॉटलैंड स्वर्ण 5 र 4 कां 2 11 6 दक्षिण अफ्रीका स्वर्ण 3 र 3 कां 5 11 7 मलेशिया स्वर्ण 3 र 0 कां 2 5 8 भारत स्वर्ण 2 र 5 कां 3 10 9 जमैका स्वर्ण 2 र 0 कां 0 2 10 न्यूज़ीलैंड स्वर्ण 1 र 4 कां 3 8 26 सर्वाधिक स्वर्ण

(ऑस्ट्रेलिया) 13 सर्वाधिक रजत

(इंग्लैंड/ऑस्ट्रेलिया) 20 सर्वाधिक कांस्य

(ऑस्ट्रेलिया) 59 सर्वाधिक कुल पदक

(ऑस्ट्रेलिया) स्वर्ण पदक तुलना ऑस्ट्रेलिया (#1) 26 स्वर्ण इंग्लैंड (#2) 8 स्वर्ण कनाडा (#3) 7 स्वर्ण नाइजीरिया (#4) 6 स्वर्ण स्कॉटलैंड (#5) 5 स्वर्ण भारत (#8) 2 स्वर्ण कुल पदक तुलना ऑस्ट्रेलिया 59 इंग्लैंड 32 कनाडा 21 भारत 10 भारत का प्रदर्शन 2 स्वर्ण, 5 रजत, 3 कांस्य — भारत 8वें स्थान पर Day 5 तक भारत ने 10 पदक जीते हैं — 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य। रजत पदकों की संख्या (5) में भारत टॉप-3 देशों में है, लेकिन स्वर्ण की कमी के कारण तालिका में 8वें स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया का दबदबा ऑस्ट्रेलिया ने 26 स्वर्ण जीते — #2 इंग्लैंड (8) से तीन गुना से भी अधिक। कुल 59 पदकों के साथ वे बाकी सभी देशों से कहीं आगे हैं। मेज़बान देश का पारंपरिक दबदबा एक बार फिर साबित हो रहा है। नाइजीरिया — चौंकाने वाला प्रदर्शन नाइजीरिया 6 स्वर्ण के साथ #4 पर है — इंग्लैंड के 8 से केवल 2 पीछे। अफ्रीकी देशों में नाइजीरिया का यह प्रदर्शन CWG 2026 का सबसे बड़ा चौंकाने वाला पहलू है। भारत — रजत से स्वर्ण की ज़रूरत भारत के 5 रजत पदक यह दर्शाते हैं कि खिलाड़ी फाइनल तक पहुंच रहे हैं लेकिन स्वर्ण चूक रहे हैं। Day 6 और आगे के दिनों में स्वर्ण जीतकर भारत ऊपर उठ सकता है। स्कॉटलैंड और दक्षिण अफ्रीका — बराबरी स्कॉटलैंड और दक्षिण अफ्रीका दोनों के 11-11 कुल पदक हैं — लेकिन स्कॉटलैंड (#5) स्वर्ण में आगे (5 बनाम 3) होने के कारण ऊपर है। पदक तालिका में स्वर्ण की प्राथमिकता स्पष्ट दिखती है। स्रोत: Commonwealth Games 2026 (CWG) | Day 5 के बाद के आंकड़े Jansatta InfoGenIE

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के छठे दिन भारत का शेड्यूल

ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स छठे दिन भारत के पांच मेडल दांव पर होंगे। वेटलिफ्टिंग में भारत के नाम सबसे ज्यादा मेडल आ रहे हैं। 28 जुलाई 2026 को भी वेटलिफ्टिंग का जादू दिख सकता है। साथ ही एथलेटिक्स और बॉक्सिंग में भी नजरें होंगी। पूरी खबर पढ़ें।