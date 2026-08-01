कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने 9वें दिन शुक्रवार (31 जुलाई) को आधा दर्जन पदक झटके। पदकों की संख्या 23 हो गई है, लेकिन भारत की रैंकिंग में सुधार नहीं हुई है। वह अब भी 10वें नंबर पर काबिज है। ग्लासगो में शुक्रवार को जूडो में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने गोल्ड जीता। नीरज चोपड़ा से भी गोल्ड की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें सिल्वर से संतोष करना पड़ा। हालांकि, भालाफेंक में भारत ने 2 पदक जीते।
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की पदक तालिका की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का दबदबा बरकरार है। वह 55 गोल्ड 30 सिल्वर और 44 ब्रॉन्ज के साथ 128 पदक झटक चुका है। वह पहले पायदान पर काबिज है। इंग्लैंड 80 पदकों के साथ दूसरे पर है। उसने 17 स्वर्ण, 34 रजत और 29 कांस्य पदक जीते हैं। कनाडा 17 गोल्ड, 15 सिल्वर और 21 कांस्य पदक के साथ तीसरे नंबर पर है। उसके 53 पदक हैं।
स्कॉटलैंड 34 पदकों के साथ चौथे पर
स्कॉटलैंड 34 पदकों के साथ चौथे नंबर पर है। उसके 10 स्वर्ण, 8 रजत और 16 कांस्य पदक हैं। नाइजीरिया 18 पदकों के साथ पांचवें पर है। वह 9 स्वर्ण, 6 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। न्यूजीलैंड छठे नंबर पर है। उसने 7 गोल्ड, 10 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। उनके 25 पदक हैं।
|क्र.
|देश
|स्वर्ण
|रजत
|कांस्य
|कुल
|1
|ऑस्ट्रेलिया
|55
|30
|43
|128
|2
|इंग्लैंड
|17
|34
|29
|80
|3
|कनाडा
|17
|15
|21
|53
|4
|स्कॉटलैंड
|10
|8
|16
|34
|5
|नाइजीरिया
|9
|6
|3
|18
|6
|न्यूजीलैंड
|7
|10
|8
|25
|7
|दक्षिण अफ्रीका
|7
|9
|9
|25
|8
|मलेशिया
|7
|3
|3
|13
|9
|वेल्स
|6
|6
|12
|24
|10
|भारत
|5
|12
|6
|23
साउथ अफ्रीका 7वें पर
साउथ अफ्रीका 7वें नंबर पर है। उसके पास 23 पदक हैं। वह 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज जीता है। मलेशिया 8वें पर है। वह 13 पदक जीत चुका है। 7 स्वर्ण, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। वेल्स 9वें नंबर पर है। वह 24 पदक जीत चुका है। वह 6 गोल्ड, 6 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं।
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के 10वें दिन का शेड्यूल
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के 9वें दिन जूडो में भारत का जलवा देखने को मिला। अस्मिता डे और हर्ष सिंह के गोल्ड मेडल के बाद यामिनी मौर्या ने सिल्वर मेडल जीता। इसी के साथ भारत के 20 मेडल पूरे हुए। अब 10वें दिन बॉक्सिंग में 5 समेत 13 गोल्ड मेडल दांव पर होंगे। पूरी खबर पढ़ें।