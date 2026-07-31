कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत को वेटलिफ्टिंग में गुरुवार (30 जुलाई) को 8वां पदक मिला। लवप्रीत सिंह ने 110+ किलोग्राम भारवर्ग में रजत पदक दिलाया। सीमा कालीरमन ने महिलाओं की डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीता। भारत ने अबतक 17 पदक अपने नाम किए हैं। वह 3 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य के साथ पदक तालिका में 10वें नंबर पर है। ग्लासगो में भारत ने वेटलिफ्टिंग में अबतक एक गोल्ड,छह सिल्वर और एक ब्रॉन्ज जीता है।

लवप्रीत ने अपने करियर का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने 176 किलोग्राम स्नैच के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड तोड़ा और कुल 388 किलोग्राम (176kg+212kg) उठाकर गोल्ड मेडल जीता। भारतीय एथलीट न्यूजीलैंड के डेविड एंड्रयू लिटी से सिर्फ एक किलोग्राम पीछे रहे, जिन्होंने कुल 389 किलोग्राम उठाकर गोल्ड मेडल जीता। स्नैच के बाद 10 किलोग्राम की बढ़त बनाने के बाद पंजाब के वेटलिफ्टर का पलड़ा भारी दिख रहा था।

स्वर्ण से चूक गए लवप्रीत

लिटी ने क्लीन एंड जर्क में शानदार वापसी की और अंतिम प्रायस में 223 किलोग्राम का वजन उठाकर गेम्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लवप्रीत को शीर्ष पर पहुंचने के लिए 217 किलोग्राम वजन उठाने की जरूरत थी। उन्होंने कोशिश की, लेकिन लिफ्ट पूरी नहीं कर पाए। बता दें कि बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में लवप्रीत के ब्रॉन्ज मेडल जीता था।

मां बनने और पीएचडी करने बाद मैदान पर लौटीं सीमा

भारत ने एक और पदक अपने नाम किया। सीमा कालीरमन ने महिलाओं के डिस्कस थ्रो में 58.65 मीट के मार्क के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता। 27 साल की इस खिलाड़ी ने लगातार तीन फाउल किए, लेकिन उनका तीसरे राउंड का थ्रो पोडियम पर जगह पक्की करने के लिए काफी साबित हुआ। सीमा पिछले साल मां बनी और पीएचडी भी कर रही थीं। आखिरी तीन कोशिशों में फाउल करने के बाद भी तीसरे स्थान पर रहीं। भारत की निधि रानी मेडल से चूक गईं, 55.67 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ चौथे स्थान पर रहीं।

भारत के तीन जैवलिन थ्रो एथलीट की मेडल राउंड में एंट्री

भारत के स्टार जैवलिन थ्रो एथलीट नीरज चोपड़ा ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडल राउंड में पहुंच गए हैं। उनके अलावा रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई है। श्रीलंका के रुमेश पथिरागे इस लिस्ट में टॉप पर रहे। पूरी खबर पढ़ें।