ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की अभी ऑफिशियल पदकों की संख्या 17 है लेकिन अब तक अगर पक्के मेडल की संख्या को जोड़कर मानें तो भारत के 30 पदक पक्के हैं। शुक्रवार को बॉक्सिंग के बाद जूडो में भी भारतीय खिलाड़ियों ने कमाल दिखाया है। अस्मिता डे, हर्ष सिंह और यामिनी मौर्य ने अपने-अपने सेमीफाइनल मैच जीतते हुए फाइनल में जगह बनाई और कम से कम सिल्वर मेडल पक्का कर लिया।

बॉक्सिंग में भारत के 10 मेडल तय हैं ही, यानी भारत के हिस्से अब 30 मेडल आना बिल्कुल तय है। 9वें दिन भारत के लिए बॉक्सर प्रीति पवार और अंकुश पंघाल ने अपने-अपने सेमीफाइनल मुकाबले जीते थे और भारत के लिए कम से कम सिल्वर मेडल पक्का कर लिया था। अब जूडो से भी भारत के लिए खुशखबरी सामने आई है।

भारत के 3 खिलाड़ियों का जूडो में कमाल

भारत की महिला जूडो खिलाड़ी अस्मिता डे ने 48 किलोग्राम इवेंट के सेमीफाइनल में स्कॉटलैंड की समर शॉ को हराया और फाइनल में जगह बनाई। अब उनकी नजरें गोल्ड मेडल पर होंगी और उन्होंने कम से कम सिल्वर मेडल भारत के लिए पक्का कर दिया है। वहीं 57 किलोग्राम वर्ग सेमीफाइनल में यामिनी मौर्या ने दक्षिण अफ्रीका की डोने ब्रेटनबाख को मात दी। उन्होंने भी भारत के लिए कम से कम सिल्वर मेडल तो पक्का कर दिया लेकिन उनकी नजरें गोल्ड पर टिकी होंगी।

महिला वर्ग में अस्मिता और यामिनी के कमाल के बीच पुरुष वर्ग में भारत के लिए जूडो से खुशखबरी लगाए हैं हर्ष सिंह। उन्होंने 60 किलोग्राम इवेंट के सेमीफाइनल में जीत दर्ज की। हर्ष ने ऑस्ट्रेलिया के पेड्रो कार्लोस एंटुन को हराया और फाइनल में जगह बना ली। मौजूदा खेलों में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना सिल्वर मेडल हर हाल में पक्का कर लिया है। अब फाइनल में उनकी नजरें भी गोल्ड मेडल पर होंगी।

भारत के लिए अब तक 17 मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ी

क्रमांकखिलाड़ीखेलपदक
1मीराबाई चानूवेटलिफ्टिंगस्वर्ण
2शर्मिलामहिला शॉट पुट F57स्वर्ण
3ऋषिकांता सिंह चाननबामवेटलिफ्टिंगरजत
4राजा मुथुपांडीवेटलिफ्टिंगरजत
5ज्ञानेश्वरी यादववेटलिफ्टिंगरजत
6अजय बाबूवेटलिफ्टिंगरजत
7सर्वेश कुशारेपुरुष हाई जंपरजत
8झांडू कुमारपैरा पावरलिफ्टिंगकांस्य
9बिंद्यारानी देवीवेटलिफ्टिंगकांस्य
10शिल्पा शायलामहिला शॉट पुट F57कांस्य
11हरजिंदर कौरवेटलिफ्टिंगरजत
12गुलवीर सिंह10 हजार मीटर रेसरजत
13दिलीप गावितपुरुष 100 मीटर (पैरा एथलेटिक्स)स्वर्ण
14मुरली श्रीशंकरलॉन्ग जम्परजत
15मोहम्मद बासिलपुरुष 100 मीटर (पैरा एथलेटिक्स)रजत
16लवप्रीत सिंहवेटलिफ्टिंगरजत
17सीमा कालीरमनमहिला डिस्कस थ्रोकांस्य

CWG 2026: बॉक्सर अंकुश पंघाल की फाइनल में एंट्री, कनाडा के मुक्केबाज को 5-0 से हराया; भारत के 10 मेडल पक्के

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाज अंकुश पंघाल फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने 80 किलोग्राम वर्ग में कनाडा के मुक्केबाज को सेमीफइनल में 5-0 से हराते हुए कम से कम सिल्वर मेडल पक्का कर लिया है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर