ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की अभी ऑफिशियल पदकों की संख्या 17 है लेकिन अब तक अगर पक्के मेडल की संख्या को जोड़कर मानें तो भारत के 30 पदक पक्के हैं। शुक्रवार को बॉक्सिंग के बाद जूडो में भी भारतीय खिलाड़ियों ने कमाल दिखाया है। अस्मिता डे, हर्ष सिंह और यामिनी मौर्य ने अपने-अपने सेमीफाइनल मैच जीतते हुए फाइनल में जगह बनाई और कम से कम सिल्वर मेडल पक्का कर लिया।

बॉक्सिंग में भारत के 10 मेडल तय हैं ही, यानी भारत के हिस्से अब 30 मेडल आना बिल्कुल तय है। 9वें दिन भारत के लिए बॉक्सर प्रीति पवार और अंकुश पंघाल ने अपने-अपने सेमीफाइनल मुकाबले जीते थे और भारत के लिए कम से कम सिल्वर मेडल पक्का कर लिया था। अब जूडो से भी भारत के लिए खुशखबरी सामने आई है।

भारत के 3 खिलाड़ियों का जूडो में कमाल

भारत की महिला जूडो खिलाड़ी अस्मिता डे ने 48 किलोग्राम इवेंट के सेमीफाइनल में स्कॉटलैंड की समर शॉ को हराया और फाइनल में जगह बनाई। अब उनकी नजरें गोल्ड मेडल पर होंगी और उन्होंने कम से कम सिल्वर मेडल भारत के लिए पक्का कर दिया है। वहीं 57 किलोग्राम वर्ग सेमीफाइनल में यामिनी मौर्या ने दक्षिण अफ्रीका की डोने ब्रेटनबाख को मात दी। उन्होंने भी भारत के लिए कम से कम सिल्वर मेडल तो पक्का कर दिया लेकिन उनकी नजरें गोल्ड पर टिकी होंगी।

महिला वर्ग में अस्मिता और यामिनी के कमाल के बीच पुरुष वर्ग में भारत के लिए जूडो से खुशखबरी लगाए हैं हर्ष सिंह। उन्होंने 60 किलोग्राम इवेंट के सेमीफाइनल में जीत दर्ज की। हर्ष ने ऑस्ट्रेलिया के पेड्रो कार्लोस एंटुन को हराया और फाइनल में जगह बना ली। मौजूदा खेलों में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना सिल्वर मेडल हर हाल में पक्का कर लिया है। अब फाइनल में उनकी नजरें भी गोल्ड मेडल पर होंगी।

भारत के लिए अब तक 17 मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ी

क्रमांक खिलाड़ी खेल पदक 1 मीराबाई चानू वेटलिफ्टिंग स्वर्ण 2 शर्मिला महिला शॉट पुट F57 स्वर्ण 3 ऋषिकांता सिंह चाननबाम वेटलिफ्टिंग रजत 4 राजा मुथुपांडी वेटलिफ्टिंग रजत 5 ज्ञानेश्वरी यादव वेटलिफ्टिंग रजत 6 अजय बाबू वेटलिफ्टिंग रजत 7 सर्वेश कुशारे पुरुष हाई जंप रजत 8 झांडू कुमार पैरा पावरलिफ्टिंग कांस्य 9 बिंद्यारानी देवी वेटलिफ्टिंग कांस्य 10 शिल्पा शायला महिला शॉट पुट F57 कांस्य 11 हरजिंदर कौर वेटलिफ्टिंग रजत 12 गुलवीर सिंह 10 हजार मीटर रेस रजत 13 दिलीप गावित पुरुष 100 मीटर (पैरा एथलेटिक्स) स्वर्ण 14 मुरली श्रीशंकर लॉन्ग जम्प रजत 15 मोहम्मद बासिल पुरुष 100 मीटर (पैरा एथलेटिक्स) रजत 16 लवप्रीत सिंह वेटलिफ्टिंग रजत 17 सीमा कालीरमन महिला डिस्कस थ्रो कांस्य

CWG 2026: बॉक्सर अंकुश पंघाल की फाइनल में एंट्री, कनाडा के मुक्केबाज को 5-0 से हराया; भारत के 10 मेडल पक्के

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाज अंकुश पंघाल फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने 80 किलोग्राम वर्ग में कनाडा के मुक्केबाज को सेमीफइनल में 5-0 से हराते हुए कम से कम सिल्वर मेडल पक्का कर लिया है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर



