भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स का दूसरा दिन एक मेडल और पैरा पावरलिफ्टिंग, स्विमिंग, बॉक्सिंग और लॉन बाउल्स में कई अच्छे प्रदर्शन के साथ खत्म हुआ। झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट पैरा पावरलिफ्टिंग इवेंट में ब्रॉन्ज जीतकर भारत का मेडल का खाता खोला। पोलिया और पैसों की तंगी से जूझने वाले 28 साल के इस खिलाड़ी ने 181 किलोग्राम और 190 किलोग्राम के सफल लिफ्ट के बाद 130.9 अंक जुटाए। वह आखिरी प्रयास में 196 किलोग्राम का वजन नहीं उठा पाए। सुधीर 114.1 अंक के साथ छठे नंबर पर रही।

नाइजीरिया के इदरीस रिलुवान ने 132.8 अंक के साथ गोल्ड जीता, जबकि मैथ्यू हार्डिंग ने 131 अंक के साथ सिल्वर जीता। भारतीय बॉक्सर जदुमणि सिंह ने पुरुषों की 55 किलोग्राम स्पर्धा में जीत के साथ शुरुआत की। उन्होंने राउंड ऑफ 32 में स्कॉटलैंड के एरॉन कलन को एकमत से हराकर प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, जहां उनका सामना पाकिस्तान की सुमामा रहमान से होगा।

अशोक मलिक चौथे स्थान पर रहे

भारत पुरुषों के लाइटवेट पैरा पावरलिफ्टिंग इवेंट में एक और मेडल से चूक गया। अशोक मलिक 143.8 अंक के साथ चौथे स्थान पर रहे और पोडियम फिनिश से चूक गए। इंग्लैंड के मार्क स्वान ने 153.9 अंक के साथ गोल्ड जीता। नाइजीरिया के रोलैंड एज़ुरूइके (153.9) ने सिल्वर जीता, जबकि मलेशिया के बोनी बन्याउ गुस्टिन (153.5) ने ब्रॉन्ज जीता। भारत के परमजीत कुमार 135.6 पॉइंट्स के साथ सातवें स्थान पर रहे।

पैरा स्विमिंग में कार्तिक बुदिगिना पदक से चूके

भारत एक और मेडल के करीब पहुंच था जब कार्तिक बुदिगिना पुरुषों की 100 मीटर फ़्रीस्टाइल एस13 फाइनल में चौथे स्थान पर रहे। बुदिगिना ने 57.57 सेकंड का समय निकाला, जबकि उनके साथी इमाम अली 1:03.73 सेकंड के साथ सातवें स्थान पर रहे। साउथ अफ्रीका के नाथन हेंड्रिक्स ने 54.54 सेकंड में गोल्ड मेडल जीता। स्कॉटलैंड के स्टीफन क्लेग ने 55.16 सेकंड में सिल्वर और इंग्लैंड के मैथ्यू रेडफर्न ने 56.86 सेकंड में ब्रॉन्ज मेडल जीता। एस13 कैटेगरी उन एथलीटों के लिए है जिन्हें देखने में दिक्कत होती है। दिन में पहले बुदिगिना और इमाम अली दोनों ही फाइनल में पहुंच गए थे, जब हीट्स में सभी आठ तैराकों ने क्वालिफाई कर लिया था। बुदिगिना हीट्स में 57.10 सेकंड के समय के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे, जबकि इमाम अली ने 1:05.32 सेकंड के साथ क्वालिफाई किया था।

श्रीहरि नटराज फाइनल से चूके

पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक में श्रीहरि नटराज का सफर सेमीफाइनल में खत्म हो गया। भारतीय तैराक 25.29 सेकंड के समय के साथ सातवें स्थान पर रहे और फाइनल के लिए क्वालिफ़ाई नहीं कर पाए। साउथ अफ्रीका के पीटर कोएट्ज ने सबसे तेज 24.29 सेकंड का समय निकालकर तेज क्वालिफाई किया, जो उनके हमवतन रुआर्ड वैन रेनेन (24.56) और इंग्लैंड के ओलिवर मॉर्गन (24.65) से आगे थे।

लॉन बॉल्स में भी भारत का शानदार प्रदर्शन जारी

लॉन बॉल्स में भारत का दिन अच्छा रहा। रूपा रानी टिर्की और पिंकी सिंह की महिला पेयर टीम ने स्कॉटिश इवेंट कैंपस हॉल 3 में सेक्शन बी मैच में साउथ अफ्रीका को 2-0 (6-4, 7-5) से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। पुरुषों के सिंगल्स में पुतुल सोनोवाल ने कनाडा के मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन रयान बेस्टर पर पहले दिन की जीत के बाद अच्छा प्रदर्शन किया। असम पुलिस ऑफिसर ने फॉकलैंड आइलैंड्स के सेसिल अलेक्जेंडर को टाई-ब्रेक में हराया। सोनोवाल ने 3-4 से पिछड़ने के बाद पहला सेट 7-5 से जीता, जिसके बाद अलेक्जेंडर ने दूसरा सेट 8-6 से अपने नाम किया। इसके बाद भारतीय खिलाड़ी ने टाई-ब्रेक में जीत हासिल की।

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 DAY-3 का शेड्यूल

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के दूसरे दिन भारत के चार पैरालिफ्टर पदक से चूक गए। वहीं लॉन बॉल्स में भारतीय महिला जोड़ी ने लगातार दूसरी जीत दर्ज करके पदक की उम्मीद बरकरार रखी है। अब तीसरे दिन भारत का शेड्यूल क्या होगा, उसकी जानकारी यहां उपलब्ध है। पूरी खबर पढ़ें।