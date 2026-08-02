कॉमनवेल्थ गेम्स के 10वें दिन भारतीय बॉक्सरों ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 7 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते। जूडो और पैरा ट्रैक और फील्ड एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन किया। बॉक्सिंग रिंग में भारत ने अपनी महिला मुक्केबाजों के शानदार प्रदर्शन के साथ पांच गोल्ड जीतकर अपना दबदबा बनाया।

सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने पुरुषों में गोल्ड जीता। देश ने कॉमनवेल्थ गेम्स में इस स्पर्धा में अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। मुक्केबाजों के इस शानदार प्रदर्शन से भारत 13 गोल्ड, 17 ​​सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल के साथ मेडल टेबल में चौथे नंबर पर पहुंच गया। वह 9वें दिन 10वें स्थान पर था। उसके कुल 39 पदक हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया 62 गोल्ड के साथ पदक तालिका में सबसे ऊपर है। इसके बाद इंग्लैंड (26 गोल्ड) और कनाडा (18 गोल्ड) हैं।

ऑस्ट्रेलिया ने 158 पदक झटके

ऑस्ट्रेलिया ने 158 पदक झटके हैं। उन्होंने 65 गोल्ड, 41 रजत और 52 कांस्य पदक जीते हैं। इंग्लैंड के 102 पदक हैं। उसने 26 गोल्ड, 41 रजत और 35 कांस्य पदक जीते हैं। कनाडा ने 59 पदक जीते हैं। उसने 18 गोल्ड, 20 सिल्वर और 21 कांस्य पदक जीते हैं। भारत के 39 पदक जीते हैं। उसने 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 कांस्य पदक जीते हैं। स्कॉटलैंड के 38 पदक हैं। उसने 13 गोल्ड, 8 सिल्वर और 17 कांस्य पदक जीते हैं।

Commonwealth Games 2026 · अपडेटेड
पदक तालिका
शीर्ष 10 देश — स्वर्ण, रजत और कांस्य · भारत चौथे स्थान पर
शीर्ष देश
ऑस्ट्रेलिया
सर्वाधिक स्वर्ण
65
सर्वाधिक कुल
158
भारत की रैंक
4th
स्वर्ण
रजत
कांस्य
1
ऑस्ट्रेलिया
Australia
65 41 52
158
2
इंग्लैंड
England
26 41 35
102
3
कनाडा
Canada
18 20 21
59
4
भारत
India ★
13 17 9
39
5
स्कॉटलैंड
Scotland
13 8 17
38
6
नाइजीरिया
Nigeria
10 7 7
24
7
जमैका
Jamaica
10 3 5
18
8
न्यूजीलैंड
New Zealand
8 11 9
28
9
वेल्स
Wales
8 10 12
30
10
मलेशिया
Malaysia
8 3 3
14
क्र. देश स्वर्ण रजत कांस्य कुल
1ऑस्ट्रेलिया 6541 52158
2इंग्लैंड 2641 35102
3कनाडा 1820 2159
4भारत ★ 1317 939
5स्कॉटलैंड 138 1738
6नाइजीरिया 107 724
7जमैका 103 518
8न्यूजीलैंड 811 928
9वेल्स 810 1230
10मलेशिया 83 314
★ भारत — चौथा स्थान · Commonwealth Games 2026 · अपडेटेड तालिका
स्रोत: Commonwealth Games 2026 आधिकारिक आंकड़े · अपडेटेड
Jansatta InfoGenIE

नाइजीरिया के 24 पदक

नाइजीरिया के 24 पदक हैं। उसने 10 गोल्ड, 7 सिल्वर और 17 कांस्य पदक जीते हैं। जमैका ने 18 पदक जीते हैं। उसने 10 गोल्ड, 3 सिल्वर और 5 कांस्य पदक जीते हैं। न्यूजीलैंड के 28 पदक हैं। उसने 8 गोल्ड, 11 सिल्वर और 9 कांस्य पदक जीते हैं। वेल्स के 30 पदक हैं। उसने 8 गोल्ड, 10 सिल्वर और 12 कांस्य पदक जीते हैं। मलेशिया ने 14 पदक जीते हैं। उसने 8 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 कांस्य पदक जीते हैं।

लवलीना बोरगोहेन को सिल्वर से करना पड़ा संतोष

भारतीय महिला बॉस्कर लवलीना बोरगोहेन को फाइनल में हार का सामना करना पड़ा और उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। सचिन और अंकुश पंघाल ने भी भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। पूरी खबर पढ़ें