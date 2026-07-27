ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय वेटलिफ्टर्स का जादू अभी तक देखने को मिला है। बर्मिंघम 2022 में वेटलिफ्टिंग से ही भारत को 10 मेडल मिले थे। वहीं पांचवें दिन तक मौजूदा खेलों में भारत ने 6 में से पांच पदक वेटलिफ्टिंग में जीत लिए हैं। वहीं महिला मुक्केबाजी के 51 किलोग्राम वर्ग में जीत के साथ साक्षी चौधरी क्वार्टरफाइनल में पहुंच गई हैं। वह पदक पक्का करने से एक जीत दूर हैं। अब छठे दिन यानी 28 जुलाई मंगलवार को अन्य खेलों में भी भारत के पास पदक जीतने का मौका होगा।

मंगलवार को भारत के पांच मेडल दांव पर होंगे। वेटलिफ्टिंग में निरूपमा देवी उतरेंगी, जबकि हरजिंदर कौर पर भी 69 किलोग्राम वर्ग में सभी की नजरें होंगी। इसके अलावा एथलेटिक्स में भी पूजा सिंह पर नजरें टिकी रहेंगी। वह लॉन्ग जम्प फाइनल में उतरेंगी और पदक मुकाबले में भारत की दावेदारी पेश करेंगी। वहीं पुरुष 10 हजार मीटर फाइनल दौड़ में गुलवीर सिंह पर भी नजरें होंगी। साथ ही पैरा तैराकी के भी पदक मुकाबले छठे दिन होंगे।

मुक्केबाजी में जदुमणि सिंह का क्वार्टरफाइनल मैच आकर्षण का केंद्र होगा। अगर वह सेमीफाइनल में पहुंचे तो भारत का एक और मेडल पक्का हो सकता है। मौजूदा खेलों में मीराबाई चानू अभी तक एकमात्र गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी हैं। उनके अलावा कुल चार मेडल और भारतीय वेटलिफ्टर्स ने जीते। वहीं एक मेडल पैरालिफ्टिंग में झंडू कुमार ने जीता।

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: 28 जुलाई (मंगलवार) के लिए भारत का पूरा शेड्यूल

समय (IST)खेलभारतीय खिलाड़ीमुकाबला / स्पर्धास्थिति
3:26 PMतैराकीसाजन प्रकाशपुरुष 50 मीटर बटरफ्लाई हीट्सहीट्स
4:30 PMएथलेटिक्सविशाल टीके, राजेश रमेशपुरुष 400 मीटर हीट्सहीट्स
4:41 PMतैराकीश्रीहरि नटराजपुरुष 100 मीटर बैकस्ट्रोक हीट्सहीट्स
4:57 PMपैरा तैराकीकार्तिक बुडिगिना, अली इमामपुरुष 50 मीटर फ्रीस्टाइल S13 हीट्सहीट्स
6:30 PMवेटलिफ्टिंगनिरूपमा देवी सेराममहिला 63 किग्रा फाइनलपदक मुकाबला
10:30 PMमुक्केबाजीप्रीति पवारमहिला 54 किग्रा क्वार्टरफाइनल (निकोल क्लाइड, नॉर्दर्न आयरलैंड)क्वार्टरफाइनल
11:00 PMमुक्केबाजीप्रिया घंघासमहिला 60 किग्रा क्वार्टरफाइनल (नियाम मिशेल, स्कॉटलैंड)क्वार्टरफाइनल
11:00 PMवेटलिफ्टिंगहरजिंदर कौरमहिला 69 किग्रा फाइनलपदक मुकाबला
11:30 PMमुक्केबाजीपरवीन हुड्डामहिला 65 किग्रा क्वार्टरफाइनल (साचा हिकी, इंग्लैंड)क्वार्टरफाइनल
11:35 PMएथलेटिक्सपूजा सिंहमहिला हाई जंप फाइनलपदक मुकाबला
11:37 PMपैरा तैराकीकार्तिक बुडिगिना, अली इमामपुरुष 50 मीटर फ्रीस्टाइल S13 फाइनल*पदक मुकाबला*
12:15 AM (29 जुलाई)मुक्केबाजीजदुमणि सिंहपुरुष 55 किग्रा क्वार्टरफाइनल (म्वेंगो म्वाले, जाम्बिया)क्वार्टरफाइनल
12:50 AM (29 जुलाई)तैराकीसाजन प्रकाशपुरुष 50 मीटर बटरफ्लाई सेमीफाइनल*हीट्स में क्वालिफाई करने पर
12:55 AM (29 जुलाई)एथलेटिक्सगुलवीर सिंहपुरुष 10,000 मीटर फाइनलपदक मुकाबला
1:30 AM (29 जुलाई)मुक्केबाजीकपिल पोखरियापुरुष 90 किग्रा क्वार्टरफाइनल (रॉबर्ट मैकनल्टी, स्कॉटलैंड)क्वार्टरफाइनल
1:33 AM (29 जुलाई)तैराकीश्रीहरि नटराजपुरुष 100 मीटर बैकस्ट्रोक सेमीफाइनल*हीट्स में क्वालिफाई करने पर

बिंदियारानी देवी ने जीता ब्रॉन्ज, भारत के नाम छठा पदक; वेटलिफ्टिंग में 5वां मेडल 

2026 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 27 जुलाई को दूसरा मेडल जीता और अपने कुल पदकों की संख्या 6 तक पहुंचा दी है। भारत को 6 में से पांचवां मेडल यह वेटलिफ्टिंग में मिला है। 58 किलोग्राम वर्ग में बिंदियारानी देवी ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर