ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय वेटलिफ्टर्स का जादू अभी तक देखने को मिला है। बर्मिंघम 2022 में वेटलिफ्टिंग से ही भारत को 10 मेडल मिले थे। वहीं पांचवें दिन तक मौजूदा खेलों में भारत ने 6 में से पांच पदक वेटलिफ्टिंग में जीत लिए हैं। वहीं महिला मुक्केबाजी के 51 किलोग्राम वर्ग में जीत के साथ साक्षी चौधरी क्वार्टरफाइनल में पहुंच गई हैं। वह पदक पक्का करने से एक जीत दूर हैं। अब छठे दिन यानी 28 जुलाई मंगलवार को अन्य खेलों में भी भारत के पास पदक जीतने का मौका होगा।

मंगलवार को भारत के पांच मेडल दांव पर होंगे। वेटलिफ्टिंग में निरूपमा देवी उतरेंगी, जबकि हरजिंदर कौर पर भी 69 किलोग्राम वर्ग में सभी की नजरें होंगी। इसके अलावा एथलेटिक्स में भी पूजा सिंह पर नजरें टिकी रहेंगी। वह लॉन्ग जम्प फाइनल में उतरेंगी और पदक मुकाबले में भारत की दावेदारी पेश करेंगी। वहीं पुरुष 10 हजार मीटर फाइनल दौड़ में गुलवीर सिंह पर भी नजरें होंगी। साथ ही पैरा तैराकी के भी पदक मुकाबले छठे दिन होंगे।

मुक्केबाजी में जदुमणि सिंह का क्वार्टरफाइनल मैच आकर्षण का केंद्र होगा। अगर वह सेमीफाइनल में पहुंचे तो भारत का एक और मेडल पक्का हो सकता है। मौजूदा खेलों में मीराबाई चानू अभी तक एकमात्र गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी हैं। उनके अलावा कुल चार मेडल और भारतीय वेटलिफ्टर्स ने जीते। वहीं एक मेडल पैरालिफ्टिंग में झंडू कुमार ने जीता।

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: 28 जुलाई (मंगलवार) के लिए भारत का पूरा शेड्यूल

समय (IST) खेल भारतीय खिलाड़ी मुकाबला / स्पर्धा स्थिति 3:26 PM तैराकी साजन प्रकाश पुरुष 50 मीटर बटरफ्लाई हीट्स हीट्स 4:30 PM एथलेटिक्स विशाल टीके, राजेश रमेश पुरुष 400 मीटर हीट्स हीट्स 4:41 PM तैराकी श्रीहरि नटराज पुरुष 100 मीटर बैकस्ट्रोक हीट्स हीट्स 4:57 PM पैरा तैराकी कार्तिक बुडिगिना, अली इमाम पुरुष 50 मीटर फ्रीस्टाइल S13 हीट्स हीट्स 6:30 PM वेटलिफ्टिंग निरूपमा देवी सेराम महिला 63 किग्रा फाइनल पदक मुकाबला 10:30 PM मुक्केबाजी प्रीति पवार महिला 54 किग्रा क्वार्टरफाइनल (निकोल क्लाइड, नॉर्दर्न आयरलैंड) क्वार्टरफाइनल 11:00 PM मुक्केबाजी प्रिया घंघास महिला 60 किग्रा क्वार्टरफाइनल (नियाम मिशेल, स्कॉटलैंड) क्वार्टरफाइनल 11:00 PM वेटलिफ्टिंग हरजिंदर कौर महिला 69 किग्रा फाइनल पदक मुकाबला 11:30 PM मुक्केबाजी परवीन हुड्डा महिला 65 किग्रा क्वार्टरफाइनल (साचा हिकी, इंग्लैंड) क्वार्टरफाइनल 11:35 PM एथलेटिक्स पूजा सिंह महिला हाई जंप फाइनल पदक मुकाबला 11:37 PM पैरा तैराकी कार्तिक बुडिगिना, अली इमाम पुरुष 50 मीटर फ्रीस्टाइल S13 फाइनल* पदक मुकाबला* 12:15 AM (29 जुलाई) मुक्केबाजी जदुमणि सिंह पुरुष 55 किग्रा क्वार्टरफाइनल (म्वेंगो म्वाले, जाम्बिया) क्वार्टरफाइनल 12:50 AM (29 जुलाई) तैराकी साजन प्रकाश पुरुष 50 मीटर बटरफ्लाई सेमीफाइनल* हीट्स में क्वालिफाई करने पर 12:55 AM (29 जुलाई) एथलेटिक्स गुलवीर सिंह पुरुष 10,000 मीटर फाइनल पदक मुकाबला 1:30 AM (29 जुलाई) मुक्केबाजी कपिल पोखरिया पुरुष 90 किग्रा क्वार्टरफाइनल (रॉबर्ट मैकनल्टी, स्कॉटलैंड) क्वार्टरफाइनल 1:33 AM (29 जुलाई) तैराकी श्रीहरि नटराज पुरुष 100 मीटर बैकस्ट्रोक सेमीफाइनल* हीट्स में क्वालिफाई करने पर

बिंदियारानी देवी ने जीता ब्रॉन्ज, भारत के नाम छठा पदक; वेटलिफ्टिंग में 5वां मेडल

2026 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 27 जुलाई को दूसरा मेडल जीता और अपने कुल पदकों की संख्या 6 तक पहुंचा दी है। भारत को 6 में से पांचवां मेडल यह वेटलिफ्टिंग में मिला है। 58 किलोग्राम वर्ग में बिंदियारानी देवी ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





