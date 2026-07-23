कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पहले दिन भारतीय खिलाड़ियों ने लॉन बॉल्स में जीत से शुरुआत की है। अब दूसरे राउंड का मैच शुक्रवार को दूसरे दिन होगा। पहले दिन पुतुल सोनोवाल ने लॉन बॉल्स पुरुष एकल स्पर्धा में कनाडा के 2023 विश्व चैंपियन रयान बेस्टर को टाई-ब्रेक में हराकर बड़ा उलटफेर किया जिससे भारत ने गुरुवार को विजयी आगाज किया। वहीं रूपा रानी टिर्की और पिंकी ने महिला पेयर्स बॉल्स स्पर्धा में माल्टा को रोमांचक टाई-ब्रेक में हरा दिया।
राष्ट्रमंडल खेलों में पदार्पण कर रहे पुतुल ने पहला सेट 5-4 से अपने नाम किया। इसके बाद कई बार के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता बेस्टर ने शानदार वापसी करते हुए दूसरा सेट 7-3 से जीतकर मुकाबले को टाई-ब्रेक तक पहुंचा दिया। मौजूदा एशियाई चैंपियन असम के सोनोवाल ने दबाव में भी संयम बनाए रखा और टाई-ब्रेक जीतकर ग्रुप डी में अपने पहले मुकाबले में यादगार जीत दर्ज की। अब उनका सामना शुक्रवार को अपने दूसरे मैच में फॉकलैंड द्वीपसमूह के सेसिल अलेक्जेंडर से होगा।
लवलीना पर 24 जुलाई को रहेंगी नजरें
रिंग में उतरे बिना अपना पहला राष्ट्रमंडल खेलों का पदक पक्का कर चुकी लवलीना बोरगोहेन की नजरें शुक्रवार से यहां शुरू हो रही मुक्केबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर लगी होंगी। दूसरे दिन भारतीय फैंस और देशवासियों की नजरें मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन पर होंगी। इस संस्करण में उन्हें गोल्ड मेडल जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। भारत की आठ मुक्केबाजों को पहले दौर में बाय मिला है। जैसमीन लंबोरिया (57 किलो), प्रिया घंघास (60 किलो), प्रीति पवार (54 किलो) पदक पक्का करने से एक जीत पीछे हैं। पूर्व विश्व चैम्पियन लवलीना (75 किलो) को सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश मिला है जिसमें पांच ही मुक्केबाज हैं।
देखें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के Day 2 का शेड्यूल (भारतीय खिलाड़ियों के इवेंट्स्)
|खेल
|स्पर्धा
|भारतीय खिलाड़ी
|राउंड/चरण
|प्रतिद्वंद्वी
|समय
|जिम्नास्टिक्स
|पुरुष टीम फाइनल एवं व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन
|तपन मोहंती, स्वाथिश केपी, तपेश्वरनाथ दास, योगेश्वर सिंह
|क्वालिफिकेशन
|—
|दोपहर 2:30 बजे
|पैरा स्विमिंग
|पुरुष S13 100 मीटर फ्रीस्टाइल
|रवि वीरा वेंकट भवानी कार्तिक बुडिग्ना
|हीट-1
|नाथन हेंड्रिक्स (दक्षिण अफ्रीका), स्टीफन क्लेग (ग्रेट ब्रिटेन), मैथ्यू रेडफर्न (ग्रेट ब्रिटेन)
|शाम 3:40 बजे
|पैरा स्विमिंग
|पुरुष S13 100 मीटर फ्रीस्टाइल
|इमाम अली
|हीट-1
|नाथन हेंड्रिक्स (दक्षिण अफ्रीका), स्टीफन क्लेग (ग्रेट ब्रिटेन), मैथ्यू रेडफर्न (ग्रेट ब्रिटेन), निकोलस गाय टर्बिडे (कनाडा)
|शाम 3:40 बजे
|स्विमिंग
|पुरुष 50 मीटर बैकस्ट्रोक
|श्रीहरि नटराज
|हीट-4
|ए. जैक्सन, बी. विंटरबॉर्न, एम. वार्ड, ओ. मॉर्गन, जे. स्केरी, एच. रॉबिन्सन, ए. फेरली
|शाम 3:56 बजे
|पैरा पावरलिफ्टिंग
|पुरुष लाइटवेट फाइनल
|अशोक
|फाइनल
|मार्क स्वान (ग्रेट ब्रिटेन), रोलैंड एजुरुइके (नाइजीरिया), इब्राहिम डाउडा (नाइजीरिया)
|शाम 5:40 बजे
|पैरा पावरलिफ्टिंग
|पुरुष लाइटवेट फाइनल
|परमजीत कुमार
|फाइनल
|मार्क स्वान (ग्रेट ब्रिटेन), रोलैंड एजुरुइके (नाइजीरिया), इब्राहिम डाउडा (नाइजीरिया)
|शाम 5:40 बजे
|पैरा पावरलिफ्टिंग
|महिला लाइटवेट फाइनल
|जसप्रीत कौर
|फाइनल
|एस्थर न्वोर्गु (नाइजीरिया), एस्थर ओयेमा (नाइजीरिया), ओलिविया ब्रूम (ग्रेट ब्रिटेन), हेलेन वावीरा करियुकी (केन्या)
|शाम 7:24 बजे
|पैरा पावरलिफ्टिंग
|महिला लाइटवेट फाइनल
|सुमन देवी
|फाइनल
|एस्थर न्वोर्गु (नाइजीरिया), एस्थर ओयेमा (नाइजीरिया), ओलिविया ब्रूम (ग्रेट ब्रिटेन), हेलेन वावीरा करियुकी (केन्या)
|शाम 7:24 बजे
|लॉन बॉल्स
|महिला पेयर्स
|पिंकी एवं रूपा रानी तिर्की
|सेक्शनल प्ले
|टी. मुव्हांगो एवं जेन्स वैन रेंसबर्ग
|शाम 7:30 बजे
|जिम्नास्टिक्स
|पुरुष टीम फाइनल एवं व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन
|तपन मोहंती, स्वाथिश केपी, तपेश्वरनाथ दास, योगेश्वर सिंह
|फाइनल
|—
|रात 10:00 बजे
|लॉन बॉल्स
|पुरुष सिंगल्स
|पुतुल सोनोवाल
|सेक्शनल प्ले
|सेसिल अलेक्जेंडर
|रात 10:20 बजे
|पैरा पावरलिफ्टिंग
|महिला हेवीवेट
|कस्तूरी राजामणि
|फाइनल
|फोलाशाडे ओलुवाफेमियायो (नाइजीरिया), रीटा फर्डिनांड (नाइजीरिया), हनी वॉटसन (ऑस्ट्रेलिया), लुईस सुगडेन (ग्रेट ब्रिटेन)
|रात 10:40 बजे
|बॉक्सिंग
|पुरुष 55 किग्रा
|जदुमणि सिंह
|राउंड ऑफ 32
|आरोन कुलन
|रात 11:00 बजे
|पैरा स्विमिंग
|पुरुष S13 100 मीटर फ्रीस्टाइल
|रवि वीरा वेंकट भवानी कार्तिक बुडिग्ना
|फाइनल
|हीट से क्वालिफाई होने पर
|रात 12:00 बजे
|पैरा स्विमिंग
|पुरुष S13 100 मीटर फ्रीस्टाइल
|इमाम अली
|फाइनल
|हीट से क्वालिफाई होने पर
|रात 12:00 बजे
|स्विमिंग
|पुरुष 50 मीटर बैकस्ट्रोक
|श्रीहरि नटराज
|सेमीफाइनल
|हीट से क्वालिफाई होने पर
|रात 12:29 बजे
|पैरा पावरलिफ्टिंग
|पुरुष हेवीवेट
|सुधीर
|फाइनल
|मैथ्यू हार्डिंग (ग्रेट ब्रिटेन), रिजवान इदरीस (नाइजीरिया), निकोडेमस मोसेस (मलेशिया), लियाम मैकगैरी (ग्रेट ब्रिटेन), झांडू कुमार (भारत)
|रात 12:29 बजे
|पैरा पावरलिफ्टिंग
|पुरुष हेवीवेट
|झांडू कुमार
|फाइनल
|मैथ्यू हार्डिंग (ग्रेट ब्रिटेन), रिजवान इदरीस (नाइजीरिया), निकोडेमस मोसेस (मलेशिया)
|रात 12:29 बजे
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