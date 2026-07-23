कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पहले दिन भारतीय खिलाड़ियों ने लॉन बॉल्स में जीत से शुरुआत की है। अब दूसरे राउंड का मैच शुक्रवार को दूसरे दिन होगा। पहले दिन पुतुल सोनोवाल ने लॉन बॉल्स पुरुष एकल स्पर्धा में कनाडा के 2023 विश्व चैंपियन रयान बेस्टर को टाई-ब्रेक में हराकर बड़ा उलटफेर किया जिससे भारत ने गुरुवार को विजयी आगाज किया। वहीं रूपा रानी टिर्की और पिंकी ने महिला पेयर्स बॉल्स स्पर्धा में माल्टा को रोमांचक टाई-ब्रेक में हरा दिया।

राष्ट्रमंडल खेलों में पदार्पण कर रहे पुतुल ने पहला सेट 5-4 से अपने नाम किया। इसके बाद कई बार के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता बेस्टर ने शानदार वापसी करते हुए दूसरा सेट 7-3 से जीतकर मुकाबले को टाई-ब्रेक तक पहुंचा दिया। मौजूदा एशियाई चैंपियन असम के सोनोवाल ने दबाव में भी संयम बनाए रखा और टाई-ब्रेक जीतकर ग्रुप डी में अपने पहले मुकाबले में यादगार जीत दर्ज की। अब उनका सामना शुक्रवार को अपने दूसरे मैच में फॉकलैंड द्वीपसमूह के सेसिल अलेक्जेंडर से होगा।

लवलीना पर 24 जुलाई को रहेंगी नजरें

रिंग में उतरे बिना अपना पहला राष्ट्रमंडल खेलों का पदक पक्का कर चुकी लवलीना बोरगोहेन की नजरें शुक्रवार से यहां शुरू हो रही मुक्केबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर लगी होंगी। दूसरे दिन भारतीय फैंस और देशवासियों की नजरें मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन पर होंगी। इस संस्करण में उन्हें गोल्ड मेडल जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। भारत की आठ मुक्केबाजों को पहले दौर में बाय मिला है। जैसमीन लंबोरिया (57 किलो), प्रिया घंघास (60 किलो), प्रीति पवार (54 किलो) पदक पक्का करने से एक जीत पीछे हैं। पूर्व विश्व चैम्पियन लवलीना (75 किलो) को सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश मिला है जिसमें पांच ही मुक्केबाज हैं।

देखें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के Day 2 का शेड्यूल (भारतीय खिलाड़ियों के इवेंट्स्)

खेलस्पर्धाभारतीय खिलाड़ीराउंड/चरणप्रतिद्वंद्वीसमय
जिम्नास्टिक्सपुरुष टीम फाइनल एवं व्यक्तिगत क्वालिफिकेशनतपन मोहंती, स्वाथिश केपी, तपेश्वरनाथ दास, योगेश्वर सिंहक्वालिफिकेशनदोपहर 2:30 बजे
पैरा स्विमिंगपुरुष S13 100 मीटर फ्रीस्टाइलरवि वीरा वेंकट भवानी कार्तिक बुडिग्नाहीट-1नाथन हेंड्रिक्स (दक्षिण अफ्रीका), स्टीफन क्लेग (ग्रेट ब्रिटेन), मैथ्यू रेडफर्न (ग्रेट ब्रिटेन)शाम 3:40 बजे
पैरा स्विमिंगपुरुष S13 100 मीटर फ्रीस्टाइलइमाम अलीहीट-1नाथन हेंड्रिक्स (दक्षिण अफ्रीका), स्टीफन क्लेग (ग्रेट ब्रिटेन), मैथ्यू रेडफर्न (ग्रेट ब्रिटेन), निकोलस गाय टर्बिडे (कनाडा)शाम 3:40 बजे
स्विमिंगपुरुष 50 मीटर बैकस्ट्रोकश्रीहरि नटराजहीट-4ए. जैक्सन, बी. विंटरबॉर्न, एम. वार्ड, ओ. मॉर्गन, जे. स्केरी, एच. रॉबिन्सन, ए. फेरलीशाम 3:56 बजे
पैरा पावरलिफ्टिंगपुरुष लाइटवेट फाइनलअशोकफाइनलमार्क स्वान (ग्रेट ब्रिटेन), रोलैंड एजुरुइके (नाइजीरिया), इब्राहिम डाउडा (नाइजीरिया)शाम 5:40 बजे
पैरा पावरलिफ्टिंगपुरुष लाइटवेट फाइनलपरमजीत कुमारफाइनलमार्क स्वान (ग्रेट ब्रिटेन), रोलैंड एजुरुइके (नाइजीरिया), इब्राहिम डाउडा (नाइजीरिया)शाम 5:40 बजे
पैरा पावरलिफ्टिंगमहिला लाइटवेट फाइनलजसप्रीत कौरफाइनलएस्थर न्वोर्गु (नाइजीरिया), एस्थर ओयेमा (नाइजीरिया), ओलिविया ब्रूम (ग्रेट ब्रिटेन), हेलेन वावीरा करियुकी (केन्या)शाम 7:24 बजे
पैरा पावरलिफ्टिंगमहिला लाइटवेट फाइनलसुमन देवीफाइनलएस्थर न्वोर्गु (नाइजीरिया), एस्थर ओयेमा (नाइजीरिया), ओलिविया ब्रूम (ग्रेट ब्रिटेन), हेलेन वावीरा करियुकी (केन्या)शाम 7:24 बजे
लॉन बॉल्समहिला पेयर्सपिंकी एवं रूपा रानी तिर्कीसेक्शनल प्लेटी. मुव्हांगो एवं जेन्स वैन रेंसबर्गशाम 7:30 बजे
जिम्नास्टिक्सपुरुष टीम फाइनल एवं व्यक्तिगत क्वालिफिकेशनतपन मोहंती, स्वाथिश केपी, तपेश्वरनाथ दास, योगेश्वर सिंहफाइनलरात 10:00 बजे
लॉन बॉल्सपुरुष सिंगल्सपुतुल सोनोवालसेक्शनल प्लेसेसिल अलेक्जेंडररात 10:20 बजे
पैरा पावरलिफ्टिंगमहिला हेवीवेटकस्तूरी राजामणिफाइनलफोलाशाडे ओलुवाफेमियायो (नाइजीरिया), रीटा फर्डिनांड (नाइजीरिया), हनी वॉटसन (ऑस्ट्रेलिया), लुईस सुगडेन (ग्रेट ब्रिटेन)रात 10:40 बजे
बॉक्सिंगपुरुष 55 किग्राजदुमणि सिंहराउंड ऑफ 32आरोन कुलनरात 11:00 बजे
पैरा स्विमिंगपुरुष S13 100 मीटर फ्रीस्टाइलरवि वीरा वेंकट भवानी कार्तिक बुडिग्नाफाइनलहीट से क्वालिफाई होने पररात 12:00 बजे
पैरा स्विमिंगपुरुष S13 100 मीटर फ्रीस्टाइलइमाम अलीफाइनलहीट से क्वालिफाई होने पररात 12:00 बजे
स्विमिंगपुरुष 50 मीटर बैकस्ट्रोकश्रीहरि नटराजसेमीफाइनलहीट से क्वालिफाई होने पररात 12:29 बजे
पैरा पावरलिफ्टिंगपुरुष हेवीवेटसुधीरफाइनलमैथ्यू हार्डिंग (ग्रेट ब्रिटेन), रिजवान इदरीस (नाइजीरिया), निकोडेमस मोसेस (मलेशिया), लियाम मैकगैरी (ग्रेट ब्रिटेन), झांडू कुमार (भारत)रात 12:29 बजे
पैरा पावरलिफ्टिंगपुरुष हेवीवेटझांडू कुमारफाइनलमैथ्यू हार्डिंग (ग्रेट ब्रिटेन), रिजवान इदरीस (नाइजीरिया), निकोडेमस मोसेस (मलेशिया)रात 12:29 बजे

राष्ट्रमंडल खेलों से पहले भारत को दोहरा झटका, डोपिंग के कारण घटा भारोत्तोलन कोटा; जूडो खिलाड़ी अरुण कुमार भी बाहर

राष्ट्रमंडल खेल 2026 से पहले भारत की तैयारियों को बड़ा झटका लगा है। डोपिंग मामलों के चलते भारोत्तोलन का कोटा घटा दिया गया और दिलबाग सिंह टीम से बाहर हो गए। वहीं, जूडो खिलाड़ी अरुण कुमार भी डोप टेस्ट में विफल रहने के बाद भारतीय दल से बाहर कर दिए गए हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर