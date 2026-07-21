Commonwealth Games 2026 India Squad: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से दो अगस्त तक होने वाले 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारतीय दल की घोषणा हो चुकी है। भारतीय दल में दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, टोक्यो ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू और बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन मुख्य रूप से शामिल हैं।

वेटलिफ्टर मीराबाई चानू उद्घाटन समारोह में देश की ध्वजवाहक हैं। खेल मंत्रालय ने इन खेलों के लिए 191 सदस्यों वाले भारतीय दल को मंजूरी दी है, जिसमें 126 खिलाड़ी (78 पुरुष और 48 महिला) और 51 टीम पदाधिकारी शामिल हैं।

इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स का स्वरूप पहले के मुकाबले काफी बदला हुआ है। लागत कम करने के लिए खेलों को सिर्फ 10 स्पर्धाओं तक सीमित रखा गया है। हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कुश्ती और क्रिकेट जैसे वे खेल इस बार कार्यक्रम का हिस्सा नहीं हैं, जिनमें भारत पारंपरिक रूप से सबसे ज्यादा पदक जीतता रहा है। ऐसे में इस बार भारत की पदक उम्मीदों का बड़ा दारोमदार एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स के खिलाड़ियों पर रहेगा।

ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल आठ मील के दायरे में मौजूद चार जगहों (स्कॉट्सटाउन स्टेडियम, टोलक्रॉस इंटरनेशनल स्विमिंग सेंटर, ग्लासगो इंटरनेशनल एरिना, स्कॉटिश इवेंट कैंपस) पर आयोजित किए जाएंगे। स्कॉटिश इवेंट कैंपस (SEC) में द हाइड्रो, SEC आर्माडिलो और SEC सेंटर शामिल हैं।

ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में होने वाली प्रतियोगिताएं

3×3 बास्केटबॉल और 3×3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल

आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स

एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स (ट्रैक एंड फील्ड)

बॉल्स और पैरा बॉल्स

बॉक्सिंग (मुक्केबाजी)

साइकिलिंग ट्रैक और पैरा साइकिलिंग ट्रैक

जूडो

नेटबॉल

स्विमिंग (तैराकी) और पैरा स्विमिंग

वेटलिफ्टिंग (भारोत्तोलन) और पैरा पावरलिफ्टिंग

ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में हिस्सा लेने वाले भारतीय

एथलेटिक्स पुरुष टीम

गुरिंदरवीर सिंह (100 मीटर), अनिमेष कुजूर (200 मीटर), गुलवीर सिंह (5000 मीटर/10000 मीटर), तेजस शिर्से (110 मीटर बाधा दौड़), यशस पलक्ष (400 मीटर बाधा दौड़), संतोष कुमार तमिलरासन (400 मीटर बाधा दौड़), सर्वेश कुशारे (ऊंची कूद), आदर्श राम (ऊंची कूद), देव मीना (पोल वॉल्ट), कुलदीप कुमार (पोल वॉल्ट), मुरली श्रीशंकर (लंबी कूद), लोकेश सत्यनाथन (लंबी कूद), प्रवीण चित्रवेल (ट्रिपल जंप), सेल्वा प्रभु (ट्रिपल जंप), समरदीप सिंह गिल (शॉट पुट), तेजिंदरपाल सिंह तूर (शॉट पुट), नीरज चोपड़ा (जैवलिन थ्रो), रोहित यादव (जैवलिन थ्रो), यश वीर सिंह (जैवलिन थ्रो), तेजस्विन शंकर (डेकाथलॉन), विशाल थेन्नारासु कयालविझी (400 मीटर/4×400 मीटर मिक्स्ड रिले), राजेश रमेश (400 मीटर/4×400 मीटर मिक्स्ड रिले), अंसा बाबू (400 मीटर/4×400 मीटर मिक्स्ड रिले)।

एथलेटिक्स महिला टीम

पारुल चौधरी (3000 मीटर स्टीपलचेज/5000 मीटर), पूजा (ऊंची कूद), मनप्रीत कौर (शॉट पुट), सीमा कालीरामना (डिस्कस थ्रो), निधि रानी (डिस्कस थ्रो), रवीना (10000 मीटर रेस वॉक), प्रियंका गोस्वामी (10000 मीटर रेस वॉक), रशदीप कौर (400 मीटर/4×400 मीटर मिक्स्ड रिले), नीरू पाठक (400 मीटर/4×400 मीटर मिक्स्ड रिले)।

पैरा एथलेटिक्स टीम

राकेशभाई भट्ट और श्रेयांश त्रिवेदी (पुरुष 100 मीटर दौड़ (T38), मोहम्मद बासिल एम और दिलीप महादु गावित (पुरुष 100 मीटर दौड़ (T47), रमेश षणमुगम (पुरुष 1500 मीटर दौड़ (T54), देवेंद्र कुमार और सागर थायत (पुरुष डिस्कस थ्रो (F44), शुभम जुयाल और सोमन राणा (पुरुष शॉट पुट (F57), शर्मिला धनखड़ और शिल्पा के शायला (महिला शॉट पुट (F57)।

बॉल्स और पैरा बॉल्स टीम

मेन्स सिंगल्स: पुतुल सोनोवाल। मेन्स डबल्स: नवनीत सिंह- लीड, दिनेश कुमार- स्किप। रिजर्व प्लेयर: सुनील बहादुर।

विमेंस सिंगल्स: नयन मोनी सैकिया। विमेंस डबल्स: रूपा रानी टिर्की- लीड, पिंकी- स्किप। रिजर्व प्लेयर: रेशमा कुमारी।

वेटलिफ्टिंग (पुरुष) टीम

ऋषिकांत सिंह (60 किग्रा), एम राजा (65 किग्रा), अजय बाबू (79 किग्रा), दिलबाग सिंह (94 किग्रा), लवप्रीत सिंह (+110 किग्रा)

वेटलिफ्टिंग (महिला) टीम

मीराबाई चानू (48 किग्रा), ज्ञानेश्वरी यादव (53 किग्रा), बिंद्यारानी देवी (58 किग्रा), हरजिंदर कौर (69 किग्रा), संजना (77 किग्रा), सीरम निरुपमा देवी (86 किग्रा), मार्टिना देवी (+86 किग्रा)।

मुक्केबाजी (पुरुष) टीम

जेदुमणि सिंह (55 किग्रा), सचिन सिवाच (60 किग्रा), आदित्य प्रताप सिंह (65 किग्रा), सुमित कुंडू (70 किग्रा), अंकुश अंकुश (80 किग्रा), कपिल पोखरिया (90 किग्रा), नरेंद्र बेरवाल (+90 किग्रा)।

मुक्केबाजी (महिला) टीम

साक्षी चौधरी (51 किग्), प्रीति पवार (54 किग्रा), जैस्मीन लेम्बोरिया (57 किग्रा), प्रिया घनघास (60 किग्रा), परवीन हुडा (65 किग्रा), अरुंधति चौधरी (70 किग्रा), लवलीना बोरगोहेन (75 किग्रा)।

जिम्नास्टिक (पुरुष) टीम

तपन मोहंती, तपेश्वरनाथ दास, केपी स्वातिश, सत्यजीत मंडल (टीम ऑल-अराउंड)।

जिम्नास्टिक (महिला) टीम

प्रणति नायक, निष्का अग्रवाल, इशिता रेवाले, प्रोतिष्ठा सामंत (टीम ऑल-अराउंड)।

जूडो (पुरुष) टीम

हर्ष सिंह (60 किग्रा), रोहित बसीर मजगुल (66 किग्रा), अरुण कुमार (73 किग्रा), हर्ष टोकस (81 किग्रा), करनजीत सिंह मान (90 किग्रा), अवतार सिंह (100 किग्रा), यश घनघस (100+ किग्रा)।

जूडो (महिला) टीम

अस्मिता डे (48 किग्रा), श्रद्धा कदबुल चोपड़े (52 किग्रा), यामिनी मौर्य (57 किग्रा), उन्नति शर्मा (63 किग्रा), इनुंगनबी ताखेललंबम (70 किग्रा), इशरूप नारंग (78 किग्रा), तूलिका मान (78+ किग्रा)।

तैराकी (पुरुष) टीम

श्रीहरि नटराज (50 मीटर बैकस्ट्रोक, 100 मीटर बैकस्ट्रोक), आर्यन नेहरा (1500 मीटर फ्रीस्टाइल), साजन प्रकाश (200 मीटर बटरफ्लाई), अनीश एस गौड़ा (200 मीटर फ्रीस्टाइल), दक्षन शशिकुमार (400 मीटर फ्रीस्टाइल)।

पैरा तैराकी टीम

रवि वीरा वेंकट बुडिगिना (फ्रीस्टाइल 50 मीटर एस7), अली इमाम (फ्रीस्टाइल 100 मीटर एस13), सुयश नारायण जाधव (फ्रीस्टाइल 50 मीटर एस7), चैतन्य विश्वास कुलकर्णी (फ्रीस्टाइल 200 मीटर एस14), तेजस नंदकुमार (फ्रीस्टाइल 200 मीटर एस14), स्वातिक पाटिल (फ्रीस्टाइल 50 मीटर एस7)।

पैरा पॉवरलिफ्टिंग

अशोक कुमार मलिक और परमजीत कुमार (पुरुष लाइटवेट)। सुधीर सुधीर और झंडू कुमार (पुरुष हैवीवेट)। सुमन देवी और जसप्रीत कौर (महिला लाइटवेट)। कस्तूरी राजमणि (महिला हैवीवेट)।

ट्रैक साइक्लिंग

रोनाल्डो सिंह लैतोंजम (1000 मीटर टाइम ट्रायल), डेविड बेकहम एल्काटोहचूंगो (पुरुष एलीट कीरिन), जेमश सिंह केइथेलक्रम (पुरुष एलीट कीरिन), दिनेश कुमार और रोजित सिंह यांगलेम (पुरुष एंड्योरेंस/परस्यूट फॉर्मेट), सेखों हर्षवीर सिंह (पुरुष 4000 मीटर टीम परस्यूट)। पैरा महिला ट्रैक साइक्लिंग: लिशा दास।

3×3 बास्केटबॉल महिला व्हीलचेयर

भारतीय टीम: रीना रमेशचंद्र गुप्ता, इरेंगबम रितु चानू, जाधव मीनाक्षी हरीचंद्र, रायनवार लक्ष्मी रायप्पा।

CWG 2026 राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत ग्लास्गो, स्कॉटलैंड | 23 जुलाई – 2 अगस्त 2026 कुल खिलाड़ी 126 78 पुरुष, 48 महिला खेल 8 विभिन्न स्पर्धाएं ध्वजवाहक मीराबाई चानू भारोत्तोलक कुल दल 191 126 एथलीट + 51 अधिकारी चार्ट टेबल सभी खेल एथलेटिक्स मुकाबला खेल जलक्रीड़ा अन्य पुरुष पुरुष महिला महिला एथलेटिक्स पु म 43 जूडो पु म 14 मुक्केबाजी पु म 14 भारोत्तोलन पु म 12 पैरा पावरलिफ्टिंग पु म 7 ट्रैक साइक्लिंग पु म 7 लॉन बॉल्स पु म 6 तैराकी पु म 5 जिमनास्टिक्स पु म 8 पैरा तैराकी पु म 6 3×3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल पु म 4 खेल वर्ग पुरुष महिला कुल मुख्य खिलाड़ी एथलेटिक्स एथलेटिक्स 22 10 32 नीरज चोपड़ा पैरा एथलेटिक्स एथलेटिक्स 9 2 11 — जूडो मुकाबला 7 7 14 — मुक्केबाजी मुकाबला 7 7 14 लवलीना बोरगोहेन जिमनास्टिक्स अन्य 4 4 8 प्रणति नायक भारोत्तोलन अन्य 5 7 12 मीराबाई चानू पैरा पावरलिफ्टिंग अन्य 4 3 7 — तैराकी जलक्रीड़ा 5 0 5 श्रीहरि नटराज पैरा तैराकी जलक्रीड़ा 6 0 6 — ट्रैक साइक्लिंग अन्य 6 1 7 — लॉन बॉल्स अन्य 3 3 6 — 3×3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल अन्य 0 4 4 — स्रोत: Wikipedia | Indian Olympic Association | आंकड़े जुलाई 2026 तक जनसत्ता InfoGenIE Copy HTML HTML कोड क्लिपबोर्ड में कॉपी हो गया

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: देश का मान बढ़ाने टीम इंडिया ग्लास्गो रवाना, खिलाड़ियों की भव्य विदाई, नई किट भी लॉन्च

भारत के खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में देश का गौरव बढ़ाने के लिए ग्लास्गो रवाना हो गए हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने उन्हें भव्य विदाई देते हुए टीम इंडिया की नई आधिकारिक किट का अनावरण किया। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)