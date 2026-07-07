भारत फिर दुनिया के सबसे बड़े खेल मंचों में से एक पर अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है। देश के खिलाड़ी अब स्कॉटलैंड के ग्लास्गो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में तिरंगे का मान बढ़ाने उतरेंगे। इस मौके पर भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने मंगलवार सात जुलाई 2026 को खिलाड़ियों और अधिकारियों के दल को भव्य विदाई दी। साथ ही उन आधिकारिक सेरेमोनियल और प्रतियोगिता किट का भी अनावरण किया, जिसे भारतीय खिलाड़ी ग्लास्गो में पहनेंगे।

इस समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा, भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त लिंडी कैमरन और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह मौजूद रहे। खिलाड़ियों, कोचों, सहयोगी स्टाफ और अन्य पदाधिकारियों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, ‘‘हमारे खिलाड़ी नए भारत की खेल प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और आकांक्षाओं के प्रतीक हैं। मैं सभी खिलाड़ियों से कहना चाहता हूं कि वे बिना किसी डर के खेलें, खेल भावना का सम्मान करें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें।’’

23 जुलाई से होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में मनसुख मांडविया ने कहा, ‘‘ग्लास्गो में हमारे सर्वश्रेष्ठ खेलों में से दस नहीं है, लेकिन खेल तो खेल है। हमें यकीन है कि हमारे खिलाड़ी पूरे उत्साह से खेलेंगे और देश को गौरवान्वित करके विश्व खेल जगत में भारत की छवि और मजबूत करेंगे।’’ कार्यक्रम में खेल सचिव हरि रंजन राव, भारतीय दल के चीफ-डि-मिशन रोहित राजपाल और डिप्टी चीफ-डि-मिशन रवि बंगानी भी मौजूद रहे।

भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा, ‘‘आज भारतीय खेलों के लिए एक नए गौरवशाली अध्याय की शुरुआत है। भारत की जर्सी पहनने वाले हर खिलाड़ी ने वर्षों की मेहनत, अनुशासन और त्याग के दम पर यह मौका हासिल किया है। जब वे ग्लास्गो के लिए रवाना होंगे तो उनके साथ 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदें और हमारे खेल मूल्यों की पहचान भी जाएगी।’’

विदाई समारोह के दौरान भारतीय दल की आधिकारिक किट का अनावरण किया गया। खिलाड़ियों ने रैंप वॉक कर सेरेमोनियल और प्रतियोगिता दोनों तरह की ड्रेस का प्रदर्शन किया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की यह आधिकारिक किट प्रसिद्ध डिजाइनर आकिब वानी ने तैयार की है, जबकि इसे जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स ने तैयार किया है। इस किट की डिजाइन थीम ‘इनविजिबल ट्रैजेक्ट्रीज’ यानी उन अनदेखे सफर और संघर्षों से प्रेरित है, जिनसे गुजरकर खिलाड़ी सफलता तक पहुंचते हैं।

खेलों में मेजबान के तौर पर बढ़ रही भारत की साख: मनसुख मांडविया

इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने वैश्विक खेल समुदाय में भारत के बढ़ते कद की बानगी इससे मिलती है कि भारत में होने वाले अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों की संख्या बढ़ती जा रही है। भारत ने पिछले कुछ अर्से में कई अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों की मेजबानी की है, जिसमें विश्व चैंपियनशिप भी शामिल है।

मनुसख मांडविया ने कहा, ‘‘खेल आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि भारत पर दुनिया का भरोसा बढ़ रहा है। एक समय वह भी था जब महासंघ विश्व और अंतरराष्ट्रीय महासंघों से भारत में एशियाई खेल, एशियाई चैंपियनशिपस, विश्व चैंपियनशिप के आयोजन के लिए कहते थे लेकिन उन्हें भारत के सामर्थ्य पर संदेह रहता था।’’

खेल मंत्री ने बताया कि जनवरी 2025 से जून 2026 के बीच भारत में 36 अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाएं हुईं हैं। इस साल बाकी छह महीने में नौ अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट भारत में होने हैं। इसके अलावा 2027-28 के बीच 19 अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट भारत में होंगे। अंतरराष्ट्रीय खेल जगत में भारत की साख बढ़ रही है। मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार इसके पूरे प्रबंध कर रही है कि खिलाड़ियों को सुविधाओं में कोई कमी नहीं रहे।

राष्ट्रमंडल खेल-ओलंपिक ही नहीं एशियाड की भी मेजबानी करना चाहता है भारत, दो बार पहले हो चुका है आयोजन

भारत ने 1951 में पहली बार एशियन गेम्स होस्ट किए थे। आखिरी बार इसका आयोजन 1982 में हुआ था। दोनों बार खेल नई दिल्ली में हुए थे। 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद में होंगे। मेजबानी मिलने पर 2036 ओलपिंक भी यहीं होने की संभावना है। एशियाड को भी यहीं कराने की योजना होगी। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)



