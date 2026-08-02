ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में रविवार (2 अगस्त) को आखिरी दिन है। 10वें दिन शानदार प्रदर्शन के बाद भारत अंतिम दिन 9 पदक जीत सकता है। जूडो और ट्रैक साइकिलिंग में उम्मीदें हैं। भारत ने अबतक 39 पदक जीते हैं। 13 गोल्ड, 17 ​​सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज जीते हैं। रियो 2016 के ओलंपियन अवतार सिंह से जूडो में पदक की उम्मीदें होंगी। वह पुरुषों की 100 किलोग्राम कैटेगरी में हिस्सा ले रहे हैं।भारत के ट्रैक साइक्लिस्ट पहले कॉमनवेल्थ गेम्स साइक्लिंग मेडल की दौड़ में हैं।

रोनाल्डो सिंह लैटनजम पुरुषों की 1000 मीटर टाइम ट्रायल में लीड कर रहे हैं। हर्षवीर सिंह सेखों और दिनेश कुमार पुरुषों की 40 किलोग्राम पॉइंट्स रेस में हैं। हाइड्रो में ऑफिशियल क्लोजिंग सेरेमनी के साथ गेम्स ऑफिशियली खत्म हो जाएंगे। ग्लासगो 2026 की क्लोजिंग सेरेमनी में आधिकारिक तौर पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 का होस्ट बनेगा। शंकर महादेवन और मानुषी छिल्लर परफॉर्म करेंगे। इस दौरान अहमदाबाद को कॉमनवेल्थ गेम्स का झंडा सौंपा जाएगा।

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के 11वें दिन का शेड्यूल (भारतीय समयानुसार)

महिलाओं का -78kg राउंड ऑफ 16 (इशरूप नारंग) – 2:30 PM।

पुरुषों का -100kg राउंड ऑफ 16 (अवतार सिंह) – 2:36 PM।

पुरुषों का +100kg राउंड ऑफ 16 (यश घंगास) – 2:48 PM।

महिलाओं का -78kg क्वार्टर-फाइनल (इशरूप नारंग – क्वालिफाई होने पर) – 3:06 PM।

पुरुषों का -100kg क्वार्टर-फाइनल (अवतार सिंह – क्वालिफाई होने पर) – 3:18 PM

पुरुषों का +100kg क्वार्टर-फाइनल (यश घंगास – क्वालिफाई होने पर) – 3:42 PM।

महिलाओं का -78kg रेपेचेज (इशरूप नारंग – क्वालिफाई होने पर) – 3:54 PM।

पुरुषों का -100kg रेपेचेज (अवतार सिंह – क्वालिफाई होने पर) – 4:00 PM।

पुरुषों का +100kg रेपेचेज (यश घंगास – क्वालिफाई होने पर) – 4:12 PM।

महिलाओं का -78kg सेमी-फाइनल (इशरूप नारंग – क्वालिफाई होने पर) – 4:18 PM।

पुरुषों का -100kg सेमी-फाइनल (अवतार सिंह – क्वालिफाई होने पर) – 4:24 PM।

पुरुषों का +100kg सेमी-फ़ाइनल (यश घंगास – क्वालिफाई होने पर) – 4:36 PM।

मेडल इवेंट: महिलाओं का -78kg ब्रॉन्ज मेडल (इशरूप नारंग – क्वालिफाई होने पर) – 7:30 PM।

मेडल इवेंट: महिलाओं का -78kg फ़ाइनल (इशरूप नारंग – क्वालिफाई होने पर) – 7:42 PM।

मेडल इवेंट: पुरुषों का -100kg ब्रॉन्ज मेडल (अवतार सिंह – क्वालिफाई होने पर) – 7:48 PM।

मेडल इवेंट: पुरुषों का -100kg फाइनल (अवतार सिंह – क्वालिफाई होने पर) – 8:00 PM।

मेडल इवेंट: पुरुषों का +100kg ब्रॉन्ज मेडल (यश घंगास – क्वालिफाई होने पर) – 8:48 PM।

मेडल इवेंट: पुरुषों का +100kg फाइनल (यश घंगास – क्वालिफाई होने पर) – 9:00 PM।

पैरा ट्रैक साइकिलिंग

मेडल इवेंट: महिलाओं का C4-C5 1000m टाइम ट्रायल फाइनल (लीशा दास) – रात 8:40 बजे

ट्रैक साइकिलिंग

पुरुषों की 40 किलोमीटर पॉइंट्स रेस क्वालिफाइंग (हर्षवीर सिंह सेखों, दिनेश कुमार) – दोपहर 1:45 बजे

मेडल इवेंट: पुरुषों का 1000 मीटर टाइम ट्रायल फाइनल (रोनाल्डो सिंह लाइटनजम) – दोपहर 3:27 बजे

मेडल इवेंट: पुरुषों की 40km पॉइंट्स रेस फाइनल (हर्षवीर सिंह सेखों, दिनेश कुमार – क्वालिफाई करने पर) – रात 9:09 बजे

क्लोजिंग सेरेमनी- 1:30 बजे (3 अगस्त)

कॉमनवेल्थ गेम्स पदक तालिका

कॉमनवेल्थ गेम्स के 10वें दिन भारतीय बॉक्सरों ने शानदार प्रदर्शन किया। देश ने कॉमनवेल्थ गेम्स में इस स्पर्धा में अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। पूरी खबर पढ़ें।