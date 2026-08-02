कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का बॉक्सिंग, एथलेटिक्स और पैरा-एथलेटिक्स के अलावा वेटलिफ्टिंग में प्रदर्शन शानदार रहा है। मुक्केबाजी में भारत ने 7 गोल्ड और 3 रजत के साथ कुल 10 पदक जीते हैं। वेटलिफ्टिंग में एक गोल्ड और एक सिल्वर के अलावा 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं।
इसके अलावा एथलेटिक्स और पैरा-एथलेटिक्स में 3 गोल्ड, 6 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। जूडो में 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 कांस्य पदक जीते हैं। पैरा-पावरलिफ्टिंग में 1 सिल्वर जीते हैं। इस लेख में जानकारी दी गई है कि भारत ने किस स्पर्धा में कितने पदक जीते है। इसके अलावा पदक जीतने वाले एथलीटों की भी जानकारी है।
|नंबर
|एथलिट
|स्पर्धा
|खेल
|पदक
|1
|झंडू कुमार
|पुरुषों का हेवीवेट
|पैरा पावरलिफ्टिंग
|कांस्य
|2
|ऋषिकांत सिंह
|पुरुषों का 60kg
|वेटलिफ्टिंग
|रजत
|3
|मीराबाई चानू
|महिलाओं का 48kg
|वेटलिफ्टिंग
|स्वर्ण
|4
|मुथुपंडी राजा
|पुरुषों का 65kg
|वेटलिफ्टिंग
|रजत
|5
|ज्ञानेश्वरी यादव
|महिलाओं का 53kg
|वेटलिफ्टिंग
|रजत
|6
|बिंद्यारानी देवी
|महिलाओं का 58kg
|वेटलिफ्टिंग
|कांस्य
|7
|शर्मिला धनकड़
|महिलाओं का शॉट पुट F57
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण
|8
|सर्वेश कुशारे
|पुरुषों का हाई जंप
|एथलेटिक्स
|रजत
|9
|शिल्पा के शायला
|महिलाओं का शॉट पुट F57
|पैरा एथलेटिक्स
|कांस्य
|10
|वल्लूरी अजय बाबू
|पुरुषों का 79kg
|वेटलिफ्टिंग
|रजत
|11
|हरजिंदर कौर
|महिलाओं का 69kg
|वेटलिफ्टिंग
|रजत
|12
|गुलवीर सिंह
|पुरुषों का 10000m
|एथलेटिक्स
|रजत
|13
|मुरली श्रीशंकर
|पुरुषों का लॉन्ग जंप
|एथलेटिक्स
|रजत
|14
|दिलीप गावित
|पुरुषों का 100m T47
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण
|15
|मोहम्मद बेसिल
|पुरुषों का 100m T47
|पैरा एथलेटिक्स
|रजत
|16
|लवप्रीत सिंह
|पुरुषों का +110kg
|वेटलिफ्टिंग
|रजत
|17
|सीमा कालीरमना
|महिलाओं का डिस्कस थ्रो
|एथलेटिक्स
|कांस्य
|18
|अस्मिता डे
|महिलाओं का -48kg
|जूडो
|स्वर्ण
|19
|हर्ष सिंह
|पुरुषों का -60kg
|जूडो
|स्वर्ण
|20
|यामिनी मौर्या
|महिलाओं का -57kg
|जूडो
|रजत
|21
|तेजस्विन शंकर
|पुरुषों का डेकाथलॉन
|एथलेटिक्स
|कांस्य
|22
|यश वीर सिंह
|पुरुषों का जेवलिन थ्रो
|एथलेटिक्स
|कांस्य
|23
|नीरज चोपड़ा
|पुरुषों का जेवलिन थ्रो
|एथलेटिक्स
|रजत
|24
|प्रीति पवार
|महिलाओं का 54kg
|बॉक्सिंग
|स्वर्ण
|25
|प्रवरीन चित्रवेल
|पुरुषों का ट्रिपल जंप
|एथलेटिक्स
|रजत
|26
|सेल्वा प्रभु
|पुरुषों का ट्रिपल जंप
|एथलेटिक्स
|कांस्य
|27
|जैस्मिन लैम्बोरिया
|महिलाओं का 57kg
|बॉक्सिंग
|स्वर्ण
|28
|जदुमणि सिंह
|पुरुषों का 55kg
|बॉक्सिंग
|रजत
|29
|शुभम जुयाल
|पुरुषों का शॉट पुट F57
|पैरा एथलेटिक्स
|रजत
|30
|सोमन राणा
|पुरुषों का शॉट पुट F57
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण
|31
|उन्नति शर्मा
|महिलाओं का -63kg
|जूूडे
|कांस्य
|32
|साक्षी चौधरी
|महिलाओं का 51kg
|बॉक्सिंग
|स्वर्ण
|33
|प्रिया घनघस
|महिलाओं का 60kg
|बॉक्सिंग
|स्वर्ण
|34
|अरुंधति चौधरी
|महिलाओं का 70kg
|बॉक्सिंग
|स्वर्ण
|35
|लवलीना बोरगोहेन
|महिलाओं का 75kg
|बॉक्सिंग
|रजत
|36
|सचिन सिवाच
|पुरुषों का 60kg
|बॉक्सिंग
|स्वर्ण
|37
|अंकुश पंघाल
|पुरुषों का 80kg
|बॉक्सिंग
|स्वर्ण
|38
|नरेंद्र बेरवाल
|पुरुषों का +90kg
|बॉक्सिंग
|रजत
|39
|गुलवीर सिंह
|पुरुषों का 5000m
|एथलेटिक्स
|कांस्य
कॉमनवेल्थ गेम्स पदक तालिका
कॉमनवेल्थ गेम्स के 10वें दिन भारतीय बॉक्सरों ने शानदार प्रदर्शन किया। देश ने कॉमनवेल्थ गेम्स में इस स्पर्धा में अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। पूरी खबर पढ़ें।