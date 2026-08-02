कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का बॉक्सिंग, एथलेटिक्स और पैरा-एथलेटिक्स के अलावा वेटलिफ्टिंग में प्रदर्शन शानदार रहा है। मुक्केबाजी में भारत ने 7 गोल्ड और 3 रजत के साथ कुल 10 पदक जीते हैं। वेटलिफ्टिंग में एक गोल्ड और एक सिल्वर के अलावा 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं।

इसके अलावा एथलेटिक्स और पैरा-एथलेटिक्स में 3 गोल्ड, 6 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। जूडो में 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 कांस्य पदक जीते हैं। पैरा-पावरलिफ्टिंग में 1 सिल्वर जीते हैं। इस लेख में जानकारी दी गई है कि भारत ने किस स्पर्धा में कितने पदक जीते है। इसके अलावा पदक जीतने वाले एथलीटों की भी जानकारी है।

नंबरएथलिटस्पर्धाखेलपदक
1झंडू कुमारपुरुषों का हेवीवेटपैरा पावरलिफ्टिंगकांस्य
2ऋषिकांत सिंहपुरुषों का 60kgवेटलिफ्टिंगरजत
3मीराबाई चानूमहिलाओं का 48kgवेटलिफ्टिंगस्वर्ण
4मुथुपंडी राजापुरुषों का 65kgवेटलिफ्टिंगरजत
5ज्ञानेश्वरी यादवमहिलाओं का 53kgवेटलिफ्टिंगरजत
6बिंद्यारानी देवीमहिलाओं का 58kgवेटलिफ्टिंगकांस्य
7शर्मिला धनकड़महिलाओं का शॉट पुट F57पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
8सर्वेश कुशारेपुरुषों का हाई जंपएथलेटिक्सरजत
9शिल्पा के शायलामहिलाओं का शॉट पुट F57पैरा एथलेटिक्सकांस्य
10वल्लूरी अजय बाबूपुरुषों का 79kgवेटलिफ्टिंगरजत
11हरजिंदर कौरमहिलाओं का 69kgवेटलिफ्टिंगरजत
12गुलवीर सिंहपुरुषों का 10000mएथलेटिक्सरजत
13मुरली श्रीशंकरपुरुषों का लॉन्ग जंपएथलेटिक्सरजत
14दिलीप गावितपुरुषों का 100m T47पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
15मोहम्मद बेसिलपुरुषों का 100m T47पैरा एथलेटिक्सरजत
16लवप्रीत सिंहपुरुषों का +110kgवेटलिफ्टिंगरजत
17सीमा कालीरमनामहिलाओं का डिस्कस थ्रोएथलेटिक्सकांस्य
18अस्मिता डेमहिलाओं का -48kgजूडोस्वर्ण
19हर्ष सिंहपुरुषों का -60kgजूडोस्वर्ण
20यामिनी मौर्यामहिलाओं का -57kgजूडोरजत
21तेजस्विन शंकरपुरुषों का डेकाथलॉनएथलेटिक्सकांस्य
22यश वीर सिंहपुरुषों का जेवलिन थ्रोएथलेटिक्सकांस्य
23नीरज चोपड़ापुरुषों का जेवलिन थ्रोएथलेटिक्सरजत
24प्रीति पवारमहिलाओं का 54kgबॉक्सिंगस्वर्ण
25प्रवरीन चित्रवेलपुरुषों का ट्रिपल जंपएथलेटिक्सरजत
26सेल्वा प्रभुपुरुषों का ट्रिपल जंपएथलेटिक्सकांस्य
27जैस्मिन लैम्बोरियामहिलाओं का 57kgबॉक्सिंगस्वर्ण
28जदुमणि सिंहपुरुषों का 55kgबॉक्सिंगरजत
29शुभम जुयालपुरुषों का शॉट पुट F57पैरा एथलेटिक्सरजत
30सोमन राणापुरुषों का शॉट पुट F57पैरा एथलेटिक्सस्वर्ण
31उन्नति शर्मामहिलाओं का -63kgजूूडेकांस्य
32साक्षी चौधरीमहिलाओं का 51kgबॉक्सिंगस्वर्ण
33प्रिया घनघसमहिलाओं का 60kgबॉक्सिंगस्वर्ण
34अरुंधति चौधरीमहिलाओं का 70kgबॉक्सिंगस्वर्ण
35लवलीना बोरगोहेनमहिलाओं का 75kgबॉक्सिंगरजत
36सचिन सिवाचपुरुषों का 60kgबॉक्सिंगस्वर्ण
37अंकुश पंघालपुरुषों का 80kgबॉक्सिंगस्वर्ण
38नरेंद्र बेरवालपुरुषों का +90kgबॉक्सिंगरजत
39गुलवीर सिंहपुरुषों का 5000mएथलेटिक्सकांस्य

कॉमनवेल्थ गेम्स पदक तालिका

कॉमनवेल्थ गेम्स के 10वें दिन भारतीय बॉक्सरों ने शानदार प्रदर्शन किया। देश ने कॉमनवेल्थ गेम्स में इस स्पर्धा में अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। पूरी खबर पढ़ें