नंबर एथलिट स्पर्धा खेल पदक

1 झंडू कुमार पुरुषों का हेवीवेट पैरा पावरलिफ्टिंग कांस्य

2 ऋषिकांत सिंह पुरुषों का 60kg वेटलिफ्टिंग रजत

3 मीराबाई चानू महिलाओं का 48kg वेटलिफ्टिंग स्वर्ण

4 मुथुपंडी राजा पुरुषों का 65kg वेटलिफ्टिंग रजत

5 ज्ञानेश्वरी यादव महिलाओं का 53kg वेटलिफ्टिंग रजत

6 बिंद्यारानी देवी महिलाओं का 58kg वेटलिफ्टिंग कांस्य

7 शर्मिला धनकड़ महिलाओं का शॉट पुट F57 पैरा एथलेटिक्स स्वर्ण

8 सर्वेश कुशारे पुरुषों का हाई जंप एथलेटिक्स रजत

9 शिल्पा के शायला महिलाओं का शॉट पुट F57 पैरा एथलेटिक्स कांस्य

10 वल्लूरी अजय बाबू पुरुषों का 79kg वेटलिफ्टिंग रजत

11 हरजिंदर कौर महिलाओं का 69kg वेटलिफ्टिंग रजत

12 गुलवीर सिंह पुरुषों का 10000m एथलेटिक्स रजत

13 मुरली श्रीशंकर पुरुषों का लॉन्ग जंप एथलेटिक्स रजत

14 दिलीप गावित पुरुषों का 100m T47 पैरा एथलेटिक्स स्वर्ण

15 मोहम्मद बेसिल पुरुषों का 100m T47 पैरा एथलेटिक्स रजत

16 लवप्रीत सिंह पुरुषों का +110kg वेटलिफ्टिंग रजत

17 सीमा कालीरमना महिलाओं का डिस्कस थ्रो एथलेटिक्स कांस्य

18 अस्मिता डे महिलाओं का -48kg जूडो स्वर्ण

19 हर्ष सिंह पुरुषों का -60kg जूडो स्वर्ण

20 यामिनी मौर्या महिलाओं का -57kg जूडो रजत

21 तेजस्विन शंकर पुरुषों का डेकाथलॉन एथलेटिक्स कांस्य

22 यश वीर सिंह पुरुषों का जेवलिन थ्रो एथलेटिक्स कांस्य

23 नीरज चोपड़ा पुरुषों का जेवलिन थ्रो एथलेटिक्स रजत

24 प्रीति पवार महिलाओं का 54kg बॉक्सिंग स्वर्ण

25 प्रवरीन चित्रवेल पुरुषों का ट्रिपल जंप एथलेटिक्स रजत

26 सेल्वा प्रभु पुरुषों का ट्रिपल जंप एथलेटिक्स कांस्य

27 जैस्मिन लैम्बोरिया महिलाओं का 57kg बॉक्सिंग स्वर्ण

28 जदुमणि सिंह पुरुषों का 55kg बॉक्सिंग रजत

29 शुभम जुयाल पुरुषों का शॉट पुट F57 पैरा एथलेटिक्स रजत

30 सोमन राणा पुरुषों का शॉट पुट F57 पैरा एथलेटिक्स स्वर्ण

31 उन्नति शर्मा महिलाओं का -63kg जूूडे कांस्य

32 साक्षी चौधरी महिलाओं का 51kg बॉक्सिंग स्वर्ण

33 प्रिया घनघस महिलाओं का 60kg बॉक्सिंग स्वर्ण

34 अरुंधति चौधरी महिलाओं का 70kg बॉक्सिंग स्वर्ण

35 लवलीना बोरगोहेन महिलाओं का 75kg बॉक्सिंग रजत

36 सचिन सिवाच पुरुषों का 60kg बॉक्सिंग स्वर्ण

37 अंकुश पंघाल पुरुषों का 80kg बॉक्सिंग स्वर्ण

38 नरेंद्र बेरवाल पुरुषों का +90kg बॉक्सिंग रजत