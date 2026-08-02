गुलवीर सिंह ने शनिवार (1अगस्त) को 5000 मीटर में कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया। वह एक ही राष्ट्रमंडल खेल में एथलेटिक्स में दो पदक जीतने वाले वह भारत के पहले खिलाड़ी बन गए। मौजूदा एशियाई चैंपियन गुलवीर ने 28 जुलाई को 10000 मीटर में रजत पदक जीता था।

गुलवीर 13 मिनट 24.95 सेकंड का समय निकालकर 5000 मीटर में तीसरे स्थान पर रहे। कीनिया के मैथ्यू किपचुंबा किपसांग ने 13 मिनट 23.61 सेकंड के साथ स्वर्ण पदक जीता। आस्ट्रेलिया के की रॉबिनसन ने रजत पदक हासिल किया। भारत के 28 वर्ष के गुलवीर के नाम 5000 और 10000 मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। गुलवीर ने 10000 मीटर में हांगझोउ एशियन गेम्स 2023 में कांस्य पदक जीता था।

गुलवीर ने एशियाई खेल 2023 में कांस्य पदक जीता था

गुलवीर ने 10000 मीटर में हांगझोउ एशियाई खेल 2023 में कांस्य पदक जीता था। गुलवीर ने 10000 मीटर दौड़ की तरह लीडिंग ग्रुप के साथ रहने, जरूरत पड़ने पर तेजी से दौड़ने और आखिरी 400मीटर में रफ्तार तेज करने की रणनीति अपनाई। गुलवीर 4000मीटर के आखिर में चौथे नंबर पर थे और आखिरी 400मीटर में रफ्तार पकड़ा और मेडल अपने नाम किया।

एथलेटिक्स में भारत का10वां मेडल

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में एथलेटिक्स में भारत का यह 10वां मेडल था। इसमें पांच सिल्वर और पांच ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। भारत ने बर्मिंघम में 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स से आठ मेडल झटके थे। भारत को एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक नहीं मिला, लेकिन यह 2010 दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में 12 पदक जीतने के बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।

लवलीना बोरगोहेन को सिल्वर से करना पड़ा संतोष

भारतीय महिला बॉस्कर लवलीना बोरगोहेन को फाइनल में हार का सामना करना पड़ा और उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। सचिन और अंकुश पंघाल ने भी भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। पूरी खबर पढ़ें।