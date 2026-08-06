ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के बाद पहले पाकिस्तान के बॉक्सर कुदरतुल्लाह के गायब होने की जानकारी सामने आई थी। अब यूगांडा के भी चार मुक्केबाजों के गायब होने की खबर मिली है। यानी पांच बॉक्सर गायब हैं। स्कॉटलैंड पुलिस को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। मगर कॉमनवेल्थ खेलों से एथलीट्स के गायब होने की बात नई नहीं है। इससे पहले के संस्करणों में भी ऐसा हो चुका है।

NBS और पाकिस्तान टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पांच मुक्केबाज (चार यूगांडा और एक पाकिस्तानी) गायब हैं। यूगांडा के मुक्केबाजों ने भी मंगलवार को अपने देश रवाना होने वाले अन्य खिलाड़ियों के साथ शिरकत नहीं की थी। जबकि ऐसा ही कुछ मामला पाकिस्तान के कुदरतुल्लाह के साथ सामने आया था। वह अपने होटल रूम से ही गायब थे।

स्कॉटलैंड की सुरक्षा एजेंसियों को इसकी जानकारी दी गई है। वहीं स्कॉटलैंड पुलिस के प्रवक्ता ने इस पर बयान देते हुए कहा,”स्कॉटलैंड पुलिस को कुछ एथलीट्स के गायब होने की रिपोर्ट्स मिली हैं। इन रिपोर्ट्स की जांच की जा रही है और होम ऑफिस के साथ भी इस मामले पर बातचीत जारी है।”

यूगांडा के गायब हुए चार मुक्केबाजों में से दो महिला और दो पुरुष मुक्केबाज शामिल हैं। इब्राहिम केमिस, नुहू बट्टे, एमिली नकालेमा और एंजेल काटुशाबे को मंगलवार को बाकी खिलाड़ियों के साथ वतन वापसी की उड़ान भरनी थी। मगर यह चारों एथलीट्स मौके से लापता थे।

पहले भी सामने आए ऐसे वाकये

कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक से एथलीट्स का गायब होना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद दो मुक्केबाज अपने होटल से भाग गए थे। वहीं श्रीलंका के एक रेसलर, जूडो प्लेयर और जूडो कोच के भी गायब होने की जानकारी मिली थी। इससे पहले 2018 गोल्ड कोस्ट में भी करीब 50 से ज्यादा एथलीट्स गैरकानूनी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में रुके थे और खेल गांव से गायब हो गए थे।

पाकिस्तान के मुक्केबाज जोहैब रशीद को लेकर खबर मिली थी कि वह 2024 वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफायर्स के दौरान अपने रूम पार्टनर की विदेशी मुद्दा और कई जरूरी चीजें चुराकर इटली के एक शहर से गायब हो गए थे। वहीं 2014 ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के बाद भी करीब एक दर्ज एथलीट्स गायब हो गए थे।

कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान का 36 साल में सबसे शर्मनाक प्रदर्शन, महिला मुक्केबाज ने बचाई लाज; 1990 में नहीं मिला था एक भी मेडल

पाकिस्तान का दल ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से सिर्फ एक मेडल वह भी ब्रॉन्ज लेकर वापस लौटा। 36 साल में यह राष्ट्रमंडल खेलों में पाकिस्तान का सबसे शर्मनाक प्रदर्शन है। वहीं पाकिस्तान के मुक्केबाज के गायब होने की खबर ने भी वहां की स्पोर्ट्स लीडरशिप पर सवाल खड़े कर दिए। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





