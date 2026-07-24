कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 (ग्लास्गो) के दूसरे दिन भारतीय लॉन बॉल्स खिलाड़ियों को महिला डबल्स में दूसरे राउंड में जीत मिली है। वहीं चार पैरालिफ्टर्स ने अलग-अलग प्रतियोगिताओं में निराश किया है। भारत के चार पैरालिफ्टर दूसरे दिन पदक से चूके। हालांकि, दूसरे दिन के देर रात (भारतीय समय के मुताबिक) होने वाले मैच अभी बाकी हैं। वहीं तीसरे दिन अब छह अन्य खेलों में भारतीय खिलाड़ी उतरने वाले हैं।

वुमेंस पेयर्स लॉन बॉल्स इवेंट में पिंकी सिंह और रूपा रानी टिर्की ने साउथ अफ्रीका की जोड़ी को हराया। भारतीय जोड़ी ने सेक्शन बी का मुकाबला 2-0 (6-4, 7-5) से अपने नाम किया। गुरुवार को भारतीय जोड़ी ने माल्टा की जोड़ी को मात दी थी। अब सेक्शन बी की अंकतालिका में यह जोड़ी टॉप पर काबिज है।

चार पैरालिफ्टर पदक से चूके

दूसरे दिन पुरुष लाइटवेट और महिला लाइटवेट में चार पैरालिफ्टर ने जहां निराश किया है। पुरुष वर्ग में अशोक और परमजीत सिंह असफल रहे, वहीं सुमन देवी और जसप्रीत कौर ने महिला वर्ग में पदक गंवाया। जिम्नास्टिक में भी भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। अब दूसरे दिन के अंत में भारत को महिला हेवीवेट पैरालिफ्टिंग (कस्तूरी राजामणि), और पुरुष हेवीवेट पैरालिफ्टिंग में सुधीर और झंडू कुमार से उम्मीदें होंगी। उसी बीच तीसरे दिन का भारतीय शेड्यूल भी सामने आ चुका है:-

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: 25 जुलाई (शनिवार) भारत का शेड्यूल (भारतीय समय के मुताबिक)

समय (IST) खेल भारतीय खिलाड़ी/टीम मुकाबला / राउंड दोपहर 2:30 बजे से आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स प्रणति नायक, निश्का अग्रवाल, ईशिता रेवाले, प्रतिष्ठा सामंता महिला टीम और व्यक्तिगत राउंड (पदक स्पर्धा) दोपहर 3:50 बजे बाउल्स भारत टोंगा के खिलाफ महिला पेयर्स सेक्शनल प्ले शाम 4:00 बजे मुक्केबाजी सचिन सिवाच कनाडा के केओमा अल-अहमदिएह के खिलाफ पुरुष 60 किग्रा राउंड ऑफ 32 शाम 4:19 बजे तैराकी धक्षण शशिकुमार पुरुष 400 मीटर फ्रीस्टाइल हीट्स (फाइनल रात 11:30 बजे, यदि क्वालिफाई करते हैं) शाम 4:43 बजे 3×3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल भारत वेल्स के खिलाफ महिला पूल-बी मुकाबला शाम 7:30 बजे बाउल्स पुतुल सोनोवाल मलेशिया के इज्जत शमीर जुल्केप्ले के खिलाफ पुरुष सिंगल्स सेक्शनल प्ले

जूडो में भारत को लगा झटका

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 की रजत पदक विजेता जूडो स्टार तूलिका मान को ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों से भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया है। तूलिका मान पिछले 12 महीनों में तीन बार रहने के स्थान की जानकारी देने में नाकाम रहीं। नाडा ने इस कारण उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। (पढ़ें इससे जुड़ी पूरी खबर)

CWG 2026 में क्यों कम हो सकती है भारत के पदकों की संख्या? नीरज चोपड़ा से मीराबाई चानू तक इन खिलाड़ियों से मेडल की उम्मीद

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन ग्लास्गो में हो रहा है। भारत की तरफ से 125 खिलाड़ियों का दल भेजा गया है। इस बार कई प्रमुख खेल इस संस्करण में शामिल नहीं हैं। इसलिए भारत के पदकों की संख्या 61 से गिरकर 20-25 तक भी आ सकती है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





