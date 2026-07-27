ग्लास्गो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के नाम छठा पदक हो गया है। भारत को वेटलिफ्टिंग में पांचवां मेडल मिला है। 58 किलोग्राम वर्ग में बिंदियारानी देवी ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। उन्होंने स्नैच और क्लीन एंड जर्क मिलाकर 199 किलोग्राम का कुल वजन उठाया और देश को मेडल दिलाया। इससे पहले बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था।
58 किलोग्राम की प्रतियोगिता में बिंदियारानी देवी ने स्नैच में अपना बेस्ट अटेम्प्ट 86 किलोग्राम वजन उठाकर दिया था। इसके बाद क्लीन एंड जर्क में उनका बेस्ट 113 किलोग्राम रहा। कुल मिलाकर 199 किलोग्राम के साथ उन्होंने ब्रॉन्ज जीता। वहीं 53 किलोग्राम के बाद 58 किलोग्राम में भी नाईजीरिया को गोल्ड मेडल मिला। राफियातू लावल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया।
इससे पहले 27 जुलाई सोमवार को भारत को वेटलिफ्टिंग में ही 53 किलोग्राम वर्ग में ज्ञानेश्वरी यादव ने सिल्वर मेडल दिलाया था। भारत को अब तक मौजूदा राष्ट्रमंडल खेलों में एकमात्र गोल मीराबाई चानू ने दिलाया था। उनको जोड़कर दो पुरुष और तीन महिला वेटलिफ्टर अभी तक इन खेलों में मेडल अपने नाम कर चुके हैं। जबकि एकमात्र मेडल वेटलिफ्टिंग के अलावा पैरा पॉवरलिफ्टिंग में आया था।
भारत के लिए अब तक CWG 2026 में मेडल जीतने वाले खिलाड़ी
- मीराबाई चानू: गोल्ड (वेटलिफ्टिंग)
- रिशिकांता सिंह चनबम: सिल्वर (वेटलिफ्टिंग)
- राजा मुथुपंडी: सिल्वर (वेटलिफ्टिंग)
- ज्ञानेश्वरी यादव: सिल्वर (वेटलिफ्टिंग)
- झंडू कुमार: ब्रॉन्ज (पैरा पॉवरलिफ्टिंग)
बिंदियारानी देवी: ब्रॉन्ज (वेटलिफ्टिंग)
कॉमनवेल्थ खेलों में भारतीय वेटलिफ्टर्स का प्रदर्शन लगातार शानदार रहा है। भारत वेटलिफ्टिंग के मामले में ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा सबसे सफल देश है जिसने राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक 134 मेडल जीते हैं और 46 गोल्ड इसमें शामिल हैं। 2022 में बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को 10 मेडल (3 गोल्ड, 3 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज) वेटलिफ्टिंग में ही मिले थे।
दो दिन भूखी रहीं, बालों में तिरंगा सजाया… फिर रच दिया इतिहास; मीराबाई चानू की प्रेरक कहानी
वजन बनाए रखने के लिए दो दिन तक बिना खाना खाए, बालों में तिरंगे की तितली सजाकर और पोडियम पर राष्ट्रगान के दौरान भावुक होकर आंसू बहाने वाली मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में लगातार तीसरा स्वर्ण जीतकर इतिहास रच दिया। यह सिर्फ एक गोल्ड मेडल की नहीं, बल्कि उनके संघर्ष, त्याग और देशभक्ति की प्रेरक कहानी है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर