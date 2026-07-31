कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में प्रीति पवार के बाद 31 जुलाई शुक्रवार को भारत के एक और मुक्केबाज ने फाइनल में जगह बना ली। 80 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले में अंशुल पंघाल ने कनाडा के जोशुआ ओफोरी को 5-0 से हराया और अपना कम से कम सिल्वर मेडल पक्का कर लिया।

उनसे पहले महिला 54 किलोग्राम सेमीफाइनल मैच में प्रीति ने जाम्बिया की कैथरीन म्वापे को 5-0 से हराते हुए फाइनल में एंट्री की थी। अंकुश पंघाल की लगातार दूसरे मैच में यह 5-0 से जीत है। इससे पहले क्वार्टरफाइनल में उन्होंने सेशेल्स के जेड मिकोक को भी 5-0 से हराया था और सेमीफाइनल में जगह बनाई थी।

भारत के लिए 10 मेडल बॉक्सिंग में पक्के

भारत के लिए अभी तक बॉक्सिंग में 10 मेडल पक्के हैं। अंकुश और प्रीति ने फाइनल में पहुंचते ही दो सिल्वर कम से कम पक्के किए हैं। वहीं उनके अलावा 8 और बॉक्सर सेमीफाइनल में उतरेंगे। यानी अगर यह खिलाड़ी हारते हैं तब भी भारतीय मुक्केबाजों को ब्रॉन्ज मेडल मिल जाएगा। आपको बता दें कि मुक्केबाजी में दो ब्रॉन्ज मेडल मिलते हैं। सेमीफाइनल में हारने वाले दोनों मुक्केबाजों को ब्रॉन्ज दिया जाता है।

बॉक्सिंग में मेडल पक्का करने वाले मुक्केबाज

लवलीना बोरगोहेन (75 KG)

प्रीति पवार (54 KG)- फाइनल में एंट्री

प्रिया घंघास (60 KG)

साक्षी चौधरी (51 KG)

जदुमणि सिंह (55 KG)

अरुंधति चौधरी (70 KG)

सचिन सिवाच (60 KG)

अंकुश पंघाल (80 KG)- फाइनल में एंट्री

नरेंद्र बरवाल (90 KG)

जैस्मीन लम्बोरिया (57 KG)

नीचे ग्राफिक्स में देखें CWG 2026 की मेडल टैली

Commonwealth Games 2026 | पदक तालिका CWG 2026 — Day 8 के बाद पदक तालिका ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर, भारत 10वें स्थान पर — टॉप-10 देशों का पूरा डेटा पदक तालिका स्वर्ण तुलना भारत और विश्लेषण 110 कुल पदक — #1 देश ऑस्ट्रेलिया — 51 स्वर्ण • 24 रजत • 35 कांस्य 1 ऑस्ट्रेलिया स्वर्ण 51 रजत 24 कांस्य 35 110 2 इंग्लैंड स्वर्ण 15 रजत 30 कांस्य 20 65 3 कनाडा स्वर्ण 15 रजत 13 कांस्य 17 45 4 स्कॉटलैंड स्वर्ण 9 रजत 7 कांस्य 9 25 5 नाइजीरिया स्वर्ण 8 रजत 5 कांस्य 3 16 6 दक्षिण अफ्रीका स्वर्ण 6 रजत 9 कांस्य 8 23 7 मलेशिया स्वर्ण 6 रजत 3 कांस्य 3 12 8 न्यूज़ीलैंड स्वर्ण 5 रजत 9 कांस्य 7 21 9 जमैका स्वर्ण 4 रजत 2 कांस्य 2 8 10 भारत स्वर्ण 3 रजत 10 कांस्य 4 17 51 सर्वाधिक स्वर्ण

(ऑस्ट्रेलिया) 30 सर्वाधिक रजत

(इंग्लैंड) 35 सर्वाधिक कांस्य

(ऑस्ट्रेलिया) 110 सर्वाधिक कुल पदक

(ऑस्ट्रेलिया) स्वर्ण पदक तुलना ऑस्ट्रेलिया (#1) 51 स्वर्ण इंग्लैंड (#2) 15 स्वर्ण कनाडा (#3) 15 स्वर्ण स्कॉटलैंड (#4) 9 स्वर्ण नाइजीरिया (#5) 8 स्वर्ण भारत (#10) 3 स्वर्ण कुल पदक तुलना ऑस्ट्रेलिया 110 इंग्लैंड 65 कनाडा 45 भारत 17 भारत का प्रदर्शन 3 स्वर्ण, 10 रजत, 4 कांस्य — भारत 10वें स्थान पर Day 8 तक भारत ने 17 पदक जीते हैं — 3 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य। रजत पदकों की संख्या (10) में भारत टॉप-5 देशों में है, लेकिन स्वर्ण की कमी के कारण तालिका में 10वें स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया का दबदबा ऑस्ट्रेलिया ने 51 स्वर्ण जीते — #2 इंग्लैंड और कनाडा (15-15) से तीन गुना से भी अधिक। कुल 110 पदकों के साथ वे बाकी सभी देशों से कहीं आगे हैं। मेज़बान देश का पारंपरिक दबदबा एक बार फिर साबित हो रहा है। नाइजीरिया — चौंकाने वाला प्रदर्शन नाइजीरिया 8 स्वर्ण के साथ #5 पर है — Day 5 पर #4 से एक पायदान नीचे खिसक गया। लेकिन अफ्रीकी देशों में शीर्ष पर रहना अभी भी उल्लेखनीय है। इंग्लैंड और कनाडा (15-15) की बराबरी CWG 2026 का एक और रोचक पहलू है। भारत — रजत से स्वर्ण की ज़रूरत भारत के 10 रजत पदक यह दर्शाते हैं कि खिलाड़ी फाइनल तक पहुंच रहे हैं लेकिन स्वर्ण चूक रहे हैं। कुल 17 पदकों के साथ भारत 10वें स्थान पर है — आगे के दिनों में स्वर्ण जीतकर भारत ऊपर उठ सकता है। स्कॉटलैंड और दक्षिण अफ्रीका — बराबरी इंग्लैंड और कनाडा दोनों के 15-15 स्वर्ण पदक हैं — लेकिन इंग्लैंड (#2) रजत में आगे (30 बनाम 13) होने के कारण ऊपर है। पदक तालिका में स्वर्ण की प्राथमिकता और फिर रजत की भूमिका स्पष्ट दिखती है। स्रोत: Commonwealth Games 2026 (CWG) | Day 8 के बाद के आंकड़े Jansatta InfoGenIE

राष्ट्रमंडल खेल 2026: दमदार पंच के साथ फाइनल में पहुंचीं प्रीति पवार, अब गोल्ड के लिए रिंग में उतरेंगी

22 वर्षीय भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के 54 किग्रा वर्ग के सेमीफाइनल में जाम्बिया की कैथरीन म्वापे को एकतरफा अंदाज में 5-0 से हराया। एशियाई खेलों की कांस्य पदक विजेता प्रीति पवार अब कनाडा की स्कारलेट डेलगाडो के खिलाफ स्वर्ण पदक के लिए रिंग में उतरेंगी। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





