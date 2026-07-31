कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में प्रीति पवार के बाद 31 जुलाई शुक्रवार को भारत के एक और मुक्केबाज ने फाइनल में जगह बना ली। 80 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले में अंशुल पंघाल ने कनाडा के जोशुआ ओफोरी को 5-0 से हराया और अपना कम से कम सिल्वर मेडल पक्का कर लिया।
उनसे पहले महिला 54 किलोग्राम सेमीफाइनल मैच में प्रीति ने जाम्बिया की कैथरीन म्वापे को 5-0 से हराते हुए फाइनल में एंट्री की थी। अंकुश पंघाल की लगातार दूसरे मैच में यह 5-0 से जीत है। इससे पहले क्वार्टरफाइनल में उन्होंने सेशेल्स के जेड मिकोक को भी 5-0 से हराया था और सेमीफाइनल में जगह बनाई थी।
भारत के लिए 10 मेडल बॉक्सिंग में पक्के
भारत के लिए अभी तक बॉक्सिंग में 10 मेडल पक्के हैं। अंकुश और प्रीति ने फाइनल में पहुंचते ही दो सिल्वर कम से कम पक्के किए हैं। वहीं उनके अलावा 8 और बॉक्सर सेमीफाइनल में उतरेंगे। यानी अगर यह खिलाड़ी हारते हैं तब भी भारतीय मुक्केबाजों को ब्रॉन्ज मेडल मिल जाएगा। आपको बता दें कि मुक्केबाजी में दो ब्रॉन्ज मेडल मिलते हैं। सेमीफाइनल में हारने वाले दोनों मुक्केबाजों को ब्रॉन्ज दिया जाता है।
बॉक्सिंग में मेडल पक्का करने वाले मुक्केबाज
- लवलीना बोरगोहेन (75 KG)
- प्रीति पवार (54 KG)- फाइनल में एंट्री
- प्रिया घंघास (60 KG)
- साक्षी चौधरी (51 KG)
- जदुमणि सिंह (55 KG)
- अरुंधति चौधरी (70 KG)
- सचिन सिवाच (60 KG)
- अंकुश पंघाल (80 KG)- फाइनल में एंट्री
- नरेंद्र बरवाल (90 KG)
- जैस्मीन लम्बोरिया (57 KG)
नीचे ग्राफिक्स में देखें CWG 2026 की मेडल टैली
(ऑस्ट्रेलिया)
(इंग्लैंड)
(ऑस्ट्रेलिया)
(ऑस्ट्रेलिया)
राष्ट्रमंडल खेल 2026: दमदार पंच के साथ फाइनल में पहुंचीं प्रीति पवार, अब गोल्ड के लिए रिंग में उतरेंगी
22 वर्षीय भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के 54 किग्रा वर्ग के सेमीफाइनल में जाम्बिया की कैथरीन म्वापे को एकतरफा अंदाज में 5-0 से हराया। एशियाई खेलों की कांस्य पदक विजेता प्रीति पवार अब कनाडा की स्कारलेट डेलगाडो के खिलाफ स्वर्ण पदक के लिए रिंग में उतरेंगी। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर