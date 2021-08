कलर ब्लाइंड होते हुए भी कुंदन रॉय ने ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए बनाया रंग-बिरंगा स्केच

टोक्यो में भारतीय खिलाड़ियों ने जो इतिहास रचा है उसके बाद पूरे देश में अलग ही जुनून है। हर कोई अपने तरीके से जश्न मना रहा है और टोक्यो में इतिहास रचने वाले खिलाड़ियों को बधाइयां दे रहा है। इस बीच एक सुंदर स्केच सामने आया है। इसे बिहार के समस्तीपुर निवासी कुंदन कुमार रॉय ने बनाया है। इस स्केच की सबसे खास बात यह है कि इस रंग-बिरंगे स्केच को बनाने वाले कुंदन रॉय कलर ब्लाइंड हैं।

कुंदन ने जो स्केच बनाया है उसमें टोक्यो ओलंपिक के सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को दर्शाया गया है। इस स्केच की खास बात है इसके रंगों का कॉम्बिनेशन और इसे देख कर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि इसे किसे कलर ब्लाइंड इंसान ने बनाया है। जी हां, उस प्रतिभाशाली चित्रकार का नाम है कुंदन कुमार रॉय।

कुंदन ने जनसत्ता.कॉम से बात करते हुए बताया, ’मुझे कलर ब्लाइंडनेस (वर्णान्धता) है। मैं लाल, हरा, गुलाबी, भूरा, कत्थई, मरुन, नीला आदि कई रंगों को ठीक से देख नहीं पाता हूं। फ्रीस्टाइल पेंटिंग अक्सर मैं बिना किसी की मदद के बनाता हूं। कभी-कभी एक्चुअल कलर वाली पेंटिंग के लिए मैं अपनी बहन या भांजी की मदद लेता हूं।’



कुंदन की प्रतिभा का लोहा भारत सरकार भी मान चुकी है। उनकी कई पेंटिंग को अक्सर भारत सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। ओलंपिक विजेताओं को सम्मान देने वाली पेंटिंग को भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। इसके अलावा 2021 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बनाई गई पेंटिंग के लिए कुंदन रॉय को बिहार सरकार द्वारा पटना में राज्य स्तरीय पुरस्कार से भी नवाजा गया।

Building new narratives – The shared creation exhibits the imagination of Kundan Kumar Roy from Samastipur & how diverse the #MithilaPaintings are! This contemporary art of Mithila Paintings demonstrates the historic performance of our heroes at the Olympics. #AmritMahotsav pic.twitter.com/ulOa7HNgEy

— Ministry of Culture (@MinOfCultureGoI) August 8, 2021