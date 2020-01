भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों न्यूजीलैंड के दौरे पर है। जहां दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज के तीनों शुरुआती मैच में विराट सेना ने धमाकेदार जीत के साथ सीरीज पर कब्जा जमा लिया है। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से दम दिखाया है।

भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन का लोहा पूरी दुनिया मानती है। साथ ही क्रिकेट को लेकर जिस तरह का प्यार भारत में देखने को मिलता है वह किसी और देश में नहीं है। इसकी एक झलक तीसरे तीसरे टी20 मैच के बाद देखने को मिली।

भारत में क्रिकेट का खुमार हर वर्ग के लोगों पर देखने को मिलता है। वहीं, गली क्रिकेट भी अक्सर सुर्खियों में रहता है जब कोई स्टार खिलाड़ी इसमें अपना हाथ आजमाता है। लेकिन, भारतीय खिलाड़ियों के साथ-साथ अब विदेशी खिलाड़ियों पर भी गली क्रिकेट का जादू देखने को मिल रहा है। न्यूजीलैंड के स्टार सलामी बल्लेबाज कॉलिन मुनरो और गेंदबाज मिशेल मैक्लेघन भी समंदर किनारे इंडियन स्टाइल में गली क्रिकेट खेलते दिखे। इसका वीडियो वायरल हो रहा है।

Good Morning World. I began my morning with some backyard cricket with my buddy @mitch_m81 here. What was your morning like? Let me know in the comments.

