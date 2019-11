कोलकाता के ईडन गार्डंस मैदान पर भारत-बांग्लादेश के बीच पहला डे-नाइट टेस्ट मुकाबला खेला गया। ये मैच दोनों ही टीमों के लिए ऐतिहासिक था क्योंकि इससे पहले दोनों ने गुलाबी गेंद के साथ डे-नाइट टेस्ट मैच नहीं खेला था। इस बड़े कदम के पीछे बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली का बड़ा रोल माना जा रहा है।

अब इस मैच के सफल आयोजन के बाद सभी सौरव गांगुली की जमकर सराहना कर रहे हैं लेकिन टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री को गांगुली की तारीफ करना भारी पड़ रहा है और उन्हें फैंस सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल कर रहे हैं।

दरअसल, ऐतिहासिक मुकाबले में शानदार जीत के बाद कोच शास्त्री ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने पिंक गेंद के साथ खेले गए इस मुकाबले के लिए बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली का शुक्रिया अदा करते हुए उनके साथ एक फोटो डाली। इसके बाद यूजर्स ने कुछ मजेदार कमेंट किए। शुभयन नामक एक यूजर ने शास्त्री को ट्रोल करते हुए लिखा कि नौकरी सभी को प्यारी होती है। वहीं, एक ने तंज करते हुए लिखा कि हमको सब पता है। एक यूजर ने तो यहां तक पूछ लिया कि आप दोनों फिर से दोस्त हो गए हैं क्या।

Great pink show in Kolkata. President @SGanguly99 ensured no stone was left unturned. Well done ! #PinkBallTest #India #IndvsBan pic.twitter.com/oYF09gvDyo

— Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) November 24, 2019