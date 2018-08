भारत और इंग्लैंड के बीच नॉर्टिंघम के ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम में तीसरा मैच खेला जा रहा है। तीसरे मैच में दूसरे दिन पहली पारी के दौरान भारत के स्पीनर गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने बल्लेबाजी करते हुए 17 बॉल में 14 रन बनाए। वहीं, पूरी टीम ने 329 रन बनाए। इसके जवाब में इंग्लैंड के बल्लेबाज मैदान पर उतरे। इस दौरान अश्विन आठवें ओवर गेंदबाजी करने आए और तीन रन दे दिए। एक और ओवर के बाद लंच टाइम हो गया। लंच के बाद भारतीय टीम शार्दुल ठाकुर के एक नए चेहरे के साथ मैदान में लौटी। शार्दुल को अश्विन के जगह पर लाया गया था। कुछ देर बाद अश्विन को ड्रेसिंग रूम में देखा गया। बताया जाता है कि उनकी कमर की मांसपेशियों में खिंचाव हो गया था। इस दौरान फिजियो उसकी फिटनेस की जांच कर रहे थे। इस वजह से शार्दुल को अश्विन के विकल्प के तौर पर मैदान में भेजा गया था।

Ashwin was seen practicing earlier. He is back on the field now, along with Pujara. pic.twitter.com/qIrhzdmtfT

— Sir Isaac Pair (@1stAxiom) August 19, 2018