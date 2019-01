हार्दिक पंड्या और केएल राहुल को बड़ी राहत, COA ने हटाया बैन

एक टीवी शो कॉफी विद करण में महिलाओं के ऊपर दिए गए आपत्तिजनक बयान के मामले में टीम इंडिया से निलंबन झेल रहे केएल राहुल और ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या को फिलहाल फौरी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए सीओए ने दोनों खिलाड़ियों के ऊपर से प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया है। बोर्ड के संविधान के मुताबिक पंड्या और केएल राहुल के खिलाफ जारी जांच के बाद उनकी सजा का फैसला बोर्ड के लोकपाल को करना है जिसकी नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीसीसीआई को चले रही प्रशासकों की समिति यानी सीओए ने अदालत से ही एक एड-हॉक लोकपाल नियुक्त करने की मांग की थी ताकि दोनों क्रिकेटरों की सजा पर फैसला हो सके। सीओए के तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि न्यायमित्र पीएस नरसिम्हा की सहमति पर 11 जनवरी 2019 को लगाया गया यह बैन हटा लिया गया। इस मामले की जांच जारी रहेगी।जांच के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा।

The Committee of Administrators lifts the suspension on Hardik Pandya and KL Rahul; probe pending. pic.twitter.com/t1cD2P4tGY

— ANI (@ANI) January 24, 2019