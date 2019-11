युवराज सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ बल्लेबाज क्रिस लिन को कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR) से निकाले जाने को लेकर शाहरुख खान अभिनेता पर तंज कसा है। दरअसल, क्रिस लिन ने सोमवार रात T10 लीग में धमाल मचाया। उन्होंने टीम अबुधाबी के खिलाफ मैच में मराठा अरेबियंस की ओर से खेलते हुए 30 गेंद पर 91 रन की पारी खेली। उन्होंने 18 गेंद पर अपना अर्धशतक बनाया। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 9 चौके और 7 छक्के लगाए।

क्रिकेट के T10 फॉर्मेट में यह किसी बल्लेबाज की ओर से बनाया गया उच्चतम स्कोर है। इससे पहले यह रिकॉर्ड इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स के नाम दर्ज था। हेल्स ने अबुधाबी टी10 लीग के पिछले सीजन में 32 गेंद पर 87 रन की पारी खेली थी। हेल्स ने भी मराठा अरेबियंस की ओर से खेलते हुए यह रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने यह धुआंधार पारी पिछले सीजन में शारजाह में हुए एलिमिनेटर फाइनल में बंगाल टाइगर्स के खिलाफ खेली थी।

लिन की पारी का ही कमाल था कि मराठा अरेबियंस ने 10 ओवर में 2 विकेट पर 138 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम अबुधाबी 10 ओवर में 3 विकेट पर 114 रन ही बना पाई। ल्यूक राइट (25 गेंद, 40 रन) और कप्तान मोईन अली (11 गेंद, 31 रन) ने टीम अबुधाबी को जीत दिलाने का अथक प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। मराठा अरेबियंस के लसिथ मलिंगा सबसे किफायती साबित हुए। उन्होंने 2 ओवर में सिर्फ 13 रन दिए।

One hot day doesn’t make a summer but it was pleasing to be in the runs at the @T10League

Perfect lead up to #BBL09 pic.twitter.com/etEffUg3Md

— Chris Lynn (@lynny50) November 19, 2019