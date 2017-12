क्रिस गेल ने खेली तूफानी पारी, 14 झन्नाटेदार छक्के जड़कर बनाया विश्व रिकॉर्ड

कई शानदार रिकॉर्ड्स अपने नाम दर्ज करवाने वाले वेस्ट इंडीज के दिग्गज सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल ने एक और नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। क्रिस गेल क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्म यानी टी-20 में 800 छक्के जड़ने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने यह कारनामा बांग्लादेश प्रीमियर लीग के तहत खेले गए एक मैच के दौरान कर दिखाया। ढाका में रंगपुर राइडर्स की तरफ से खेलते हुए गेल ने एक ही मैच के दौरान 14 छक्के लगाते हुए यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। वेस्ट इंडीज के बायें हाथ के इस बल्लेबाज ने शुक्रवार को खुलना टाइटन्स के खिलाफ आक्रामक पारी खेलते हुए 51 गेंदों में 14 छक्के लगाए और 6 चौके लगाए। इसी के साथ ही गेल ने इस मैच में 126 रनों की शानदार पारी खेली। गेल ने अपना शतक महज 45 गेंदों में ही पूरा कर लिया था। गेल की इस आक्रामक पारी के दम पर रंगपुर राइडर्स ने मैच को 8 विकेट से जीत लिया।

chris gayle great job 126 runs by 51 balls and Biggest six in BPL 2017 https://t.co/57oHVfbSn7 via @YouTube

— Mahmud Morshed Leon (@MahmudMorshedL) December 8, 2017