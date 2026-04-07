आईपीएल इतिहास में अगर सबसे ज्यादा छक्के लगाने के किसी रिकॉर्ड की बात होती है तो क्रिस गेल का नाम उस लिस्ट में जरूर होता है। वहीं इन दिनों भारत के 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी लिटिल सिक्सर किंग बनने की राह पर हैं। वैभव भी सिक्स हिटिंग मशीन से कम नहीं हैं। ऐसा ही एक रिकॉर्ड है आईपीएल के एक मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का। इस लिस्ट में भी क्रिस गेल नंबर 1 पर हैं।

वहीं वैभव सूर्यवंशी भी इस लिस्ट के टॉप 10 बल्लेबाजों की लिस्ट में 9वें नंबर पर हैं। क्रिस गेल का नाम इस लिस्ट में टॉप 10 में चार बार मौजूद है। यानी वह आईपीएल में चार बार एक पारी में 10 या उससे ज्यादा छक्के लगा चुके हैं। जबकि वैभव ने साल 2025 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंद की शतकीय पारी खेलते हुए यह कारनामा किया था।

संजू सैमसन इस लिस्ट में 11वें स्थान पर हैं। मगर छक्कों की संख्या की बात करें तो वह संयुक्त रूप से एक पारी में पांचवें सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं। वैभव और संजू के अलावा इस लिस्ट में तीसरे भारतीय के तौर पर मुरली विजय का नाम मौजूद है। वहीं क्रिस गेल के अलावा विदेशी दिग्गजों में एडम गिलक्रिस्ट, एबी डिविलियर्स, ब्रेंडन मैकुल्लम जैसे नाम इस लिस्ट में शामिल हैं।

ये है आईपीएल के एक मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट (IPL 2026 में 13वें मैच से पहले तक):-

खिलाड़ीपारी में रनगेंदें4s6sस्ट्राइक रेट टीमबनाम मैदानमैच की तारीख
क्रिस गेल 175661317265.15रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुपुणे वारियर्सबेंगलुरु23 अप्रैल 2013
ब्रेंडन मैकुल्लम 158731013216.43केकेआररॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुबेंगलुरु18 अप्रैल 2008
क्रिस गेल 12862713206.45रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुदिल्ली डेयरडेविल्सदिल्ली17 मई 2012
क्रिस गेल 11757712205.26रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुकिंग्स XI पंजाबबेंगलुरु6 मई 2015
एबी डीविलियर्स129521012248.07रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुगुजरात लायंसबेंगलुरु14 मई 2016
सनथ जयसूर्या 11448911237.50मुंबई इंडियंसचेन्नई सुपर किंग्सवानखेड़े14 मई 2008
मुरली विजय 12756811226.78चेन्नई सुपर किंग्सराजस्थान रॉयल्सचेन्नई3 अप्रैल 2010
आंद्रे रसेल 8836111244.44केकेआरचेन्नई सुपर किंग्सचेन्नई10 अप्रैल 2018
क्रिस गेल 10463111165.07किंग्स XI पंजाबसनराइजर्स हैदराबादमोहाली19 अप्रैल 2018
वैभव सूर्यवंशी 10138711265.78राजस्थान रॉयल्सगुजरात टाइटंसजयपुर28 अप्रैल 2025
एडम गिलक्रिस्ट 10947910231.91डेक्कन चार्जर्समुंबई इंडियंसडीवाई पाटिल27 अप्रैल 2008
संजू सैमसन 9245210204.44राजस्थान रॉयल्सरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुबेंगलुरु15 अप्रैल 2018

RR vs MI: वैभव सूर्यवंशी की अब असली परीक्षा, सामने होगी बुमराह की चुनौती; पिछले सीजन नहीं खोल पाए थे खाता

आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने आगाज अच्छा किया है। अब उनके सामने खतरनाक चुनौती होने वाली है। राजस्थान रॉयल्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इस मैच में वैभव के सामने होंगे जसप्रीत बुमराह। यह मुकाबला गुवाहाटी में खेला जाएगा। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर